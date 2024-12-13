Сирийские спецслужбы Асада: под влиянием нацистов и "штази"

После падения режима Башара Асада мир облетели фото и видео из пыточной тюрьмы Седная, ставшей символом жестокости сирийских властей. На кадрах из уходящей на пять этажей под землю тюрьмы видны истощенные люди в переполненных камерах. Многих заключенных приходится выносить из тюрьмы - передвигаться сами они не могут. В одном из помещений в полумраке лежат люди и что-то кричат: вероятно, они всерьез психологически травмированы в результате пыток. Освободители обнаружили тела множества людей. Они погибли от пыток. В другой комнате видны горы обуви. По сообщениям СМИ, только в день освобождения в этом лагере содержались тысячи человек.

Согласно докладу правозащитной организации Amnesty International, в период с сентября 2011 года по декабрь 2015 года в тюрьме в результате внесудебных казней погибли около 15 000 человек.

Многим эти кадры напомнили о преступлениях национал-социалистов в Германии и по всей Европе. И это неслучайно - долгие годы сирийские спецслужбы консультировали беглые нацистские преступники. В том числе, бывший гауптштурмфюрер СС Алоиз Бруннер (Alois Brunner). Он считается одним из главных соратников Адольфа Эйхмана (Adolf Eichmann), ответственным за преследование, изгнание и депортацию шести миллионов евреев.

Учебные курсы в Дамаске от соратника Эйхмана

Бруннер был не единственным эсэсовцем или бывшим солдатом вермахта в Сирии, говорит Нура Чалати из Эрфуртского университета: "Многие из них работали непосредственно в сирийском генштабе по годичным контрактам и консультировали армию и военную разведку". Согласно документам, генштаб Сирии был заинтересован в них потому, что у них больше не было гражданства, они были выходцами из страны, у которой якобы не было колониальной истории, и, конечно, потому, что у них был опыт активных участников войны, включающий и методы массового уничтожения. "Их ценили за практический опыт", - говорит Чалати, которая исследовала также взаимоотношения между министерством государственной безопасности ("штази") бывшей ГДР и сирийскими спецслужбами.

После заочного приговора к смертной казни во Франции в 1953 году Бруннер покинул Европу и в 1954-м прибыл в Сирию под чужим именем. Как пишет израильский историк Дэнни Орбах в книге "Беглецы" о скрывшихся от правосудия национал-социалистах, Бруннер вскоре был вовлечен в контрабанду западного оружия в арабские страны. В 1959 году одна из сирийских секретных служб арестовала Бруннера по подозрению в шпионаже, ему грозило пожизненное заключение.

Алоиз Бруннер в Дамаске, 1985 год Фото: picture-alliance / dpa

Тогда он раскрыл свою личность и стал работать на сирийские спецслужбы. В последующие годы Бруннер обучал их сотрудников методам контршпионажа и допросов. Его курсы посещали многие печально известные руководители сирийских спецслужб времен отца Башара Асада Хафеза. В частности, генерал Али Хайдар, возглавлявший сирийский спецназ в течение 26 лет, глава военной разведки Али Дуба, а также министр обороны Сирии вплоть до начала "нулевых" Мустафа Тлас, ответственный за подавление восстания "Братьев-мусульман" в Хаме в 1982 году, в результате которого погибло до 30 000 человек.

Пыточный "немецкий стул" на службе режима Асада

Одним из элементов пыток, использовавшихся режимом Асада вплоть до последнего времени, был так называемый "немецкий стул", в котором жертве ломали позвоночник путем чрезмерного растяжения. Предположительно это изобретение восходит к Бруннеру. Дэнни Орбах отмечает, что это возможно, хотя и не доказано. "Бруннер помог создать изощренные орудия пыток, возможно, в их числе и "немецкий стул", - констатирует он.

Бруннер оказывал ценные услуги диктатору Хафезу Асаду, находившемуся у власти с 1970 года. "Он прекрасно знал, как собирать и использовать информацию, как манипулировать людьми, и что важно в деятельности секретных служб", - пишет биограф Бруннера Дидье Эпельбаум. "Он знал больше, чем любой сирийский офицер. Именно поэтому он сопровождал реструктуризацию секретной службы в Сирии", - подчеркивает автор.

После свержения режима Башара Асада была разрушена статуя его отца Хафеза, превратившего Сирию в диктатуру Фото: Hussein Malla/AP/dpa/picture alliance

Благодаря своим знаниям Бруннер смог закрепиться в высших кругах сирийского политического истеблишмента, рассказал журналист-расследователь Хеди Ауидж в интервью радиостанции France Inter в 2017 году. "Сделка заключалась в защите в обмен на нацистское ноу-хау. Бруннер сформировал нацистскую секретную службу, первый круг приближенных Хафеза Асада", - резюмировал Аудж, который в 2017-м пролил свет на последние годы пребывания Бруннера в качестве заключенного в Сирии, где он скончался предположительно в 2002 году.

Сирийские спецслужбы сотрудничали и со "штази"

Сирийские лидеры получали помощь не только от беглых национал-социалистов. Они сотрудничали и с министерством государственной безопасности бывшей ГДР. С политической точки зрения это вписывалось в логику холодной войны: хотя в 1960-х годах у Сирии был внеблоковый статус, при правительстве партии "Баас" она все больше сближалась с так называемым Восточным блоком под предводительством СССР.

По словам Нуры Чалати, первые контакты с ГДР начались с сирийского запроса в 1966 году. Дамаск интересовало все - от технологий производства оружия до организации и структуры спецслужб и политических институтов. "Однако министерство госбезопасности (МГБ) реагировало довольно сдержанно", - говорит Чалати. Впрочем, доказать что-либо трудно, поскольку секретная служба ГДР уничтожила соответствующие документы, когда была распущена в 1989 году.

"Взяли худшее у нацистов и "штази"

В целом, трудно доказать прямое влияние национал-социалистов или МГБ, признает Чалати. "Но общая картина, которая вырисовывается, вполне соответствует тому, что мы сейчас наблюдаем в Сирии". Например, обнаруженные теперь документы показывают, насколько раздутый бюрократический аппарат был у сирийской секретной службы.

"Этот феномен хорошо знаком нам по ГДР и "штази". Я не могу утверждать, что существует прямая причинно-следственная связь. Но явление поразительное. Возможно, это характерно для секретных служб в целом - для этого необходимы дополнительные исследования", - рассуждает эксперт.

В то же время сирийская секретная служба была "инструментом подавления и пыток со стороны режима, совершала самые страшные преступления в области прав человека", указывает Чалати. "Такой подход менее похож на методы "штази", чем на подход национал-социалистов и тайной полиции "третьего рейха" гестапо. По сути, мы имеем режим и комплекс секретных служб, которые сочетают в себе худшее из двух этих миров", - подытоживает она.