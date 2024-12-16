ЕС вступил в контакт с новым исламистским руководством Сирии

Евросоюз не может допустить "вакуума" в Сирии, подчеркнула глава европейской дипломатии Кая Каллас. До сих пор ЕС не контактировал с исламистами из ХТШ - группировки, которую Брюссель объявил террористической.

После падения режима Башара Асада в Сирии Европейский Союз устанавливает контакты с новым исламистским руководством этой страны. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас в понедельник, 16 декабря, сообщила на встрече министров иностранных дел в Брюсселе, что посол ЕС, отвечающий за Сирию, - немецкий дипломат Михаэль Онмахт (Michael Ohnmacht) - ожидается в Дамаске в течение дня. Во время гражданской войны в Сирии он находился в столице Ливана Бейруте.

По словам Каллас, Евросоюз не может допустить "вакуума" в Сирии, и потому она намерена проконсультироваться с главами внешнеполитических ведомств стран ЕС о том, как и на каком уровне Европа может взаимодействовать с новыми властями в Сирии.

Главы МИД стран ЕС впервые проводят встречу под руководством новой главы европейской дипломатии Каи Каллас. Они подчеркнули, что Брюссель ожидает от нового сирийского руководства защиты меньшинств, таких как курды и христиане. Кроме того, ЕС желает обратить внимание на угрозы, связанные с оставшимися в Сирии двумя российскими военными базами, отметил высокопоставленный представитель Евросоюза. Россия на протяжении многих лет поддерживала свергнутого президента Сирии Башара Асада.

ХТШ пока находится в списке террористических группировок

До сих пор ЕС не поддерживал контактов с исламистской группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ), свергнувшей Асада в начале декабря. ЕС так же, как и ООН, объявил ХТШ "террористической организацией" и ввел санкции против нее. После свержения Асада ХТШ назначила Мухаммеда аль-Башира главой переходного правительства и, по словам дипломатов, выступает с более умеренных позиций.

Ранее США, Великобритания и страны ЕС Франция и Италия объявили о собственных дипломатических контактах с Дамаском.