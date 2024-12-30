Германия выделит 60 млн евро на восстановление Сирии

Берлин предоставит средства на деятельность гуманитарных организаций в Сирии. В частности, деньги пойдут на восстановление школ.

Федеральное правительство Германии примет участие в нескольких проектах помощи Сирии. На эти цели в общей сложности будут выделены 60 млн евро. При этом деньги не будут направлены непосредственно сирийским властям, сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) в интервью изданиям сети Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в понедельник, 30 декабря.

По словам Шульце, гуманитарная ситуация в Сирии после падения режима Башара Асада "катастрофическая" - 90% населения страны живет в бедности и зависит от гуманитарной помощи. Значительная часть местной инфраструктуры была разрушена в ходе гражданской войны, продолжавшейся с 2011 года.

Проекты по восстановлению Сирии, в которых примет участие Берлин, будут реализовываться через неправительственные и международные организации. В частности, 25 млн евро должны поступить в детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который помимо прочего занимается ремонтом школ. Кроме того, средства будут направлены на помощь детям, травмированным войной. А 6 млн евро будет выделено на поддержку организации работы местных школ.

Еще 19 млн евро пойдут в Программу развития ООН (UNDP), которая среди прочего занимается организацией работы для вынужденных переселенцев. Фонд ООН, поддерживающий сирийские организации по защите прав женщин, получит 3 млн евро, а оставшиеся семь будут выделены местным неправительственным организациям, которые занимаются "примирением различных групп населения".

Шульце отмечает, что на данный момент Берлин не может предсказать, что произойдет в Сирии на фоне перехода власти в стране к исламистской группировке "Хайят Тахрир аш-Шам"(ХТШ). "Но возможность позитивного развития существует, и теперь мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать это", - заявила немецкий министр.

"Мы четко сформулировали наши ожидания: система образования, свободная от идеологии, дискриминации и изоляции. Если развитие пойдет в правильном направлении, мы готовы сделать больше и в других областях", - констатировала Шульце.

Германия готова поддерживать Дамаск при определенных условиях

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) представила план поддержки Сирии после свержения режима Башара Асада. Он состоит из восьми пунктов и условий, которые выдвигает Берлин для помощи Дамаску.

Среди этих условий - мирная передача власти, "внутрисирийский диалог" без иностранного вмешательства, защита прав женщин, а также этнических и религиозных меньшинств в стране. Кроме того, Германия призывает новые власти Сирии расследовать преступления режима Асада и передать под международный контроль химическое оружие, которое, предположительно, остается на сирийских военных объектах.

При этом в конце декабря глава ХТШ Ахмед аш-Шараа, ранее известный как Абу Мохаммед аль-Джулани, заявил о желании новых властей страны продолжить сотрудничество с РФ, как это происходило во времена режима Асада. "Мы не хотим, чтобы Россия ушла из Сирии таким образом, чтобы это подорвало ее отношения с нашей страной", - сказал аль-Шараа. Он заявил, что у Дамаска есть "стратегические интересы" с Москвой, и назвал Россию "второй по мощи страной в мире", которая "имеет большое значение".

В Сирии продолжаются столкновения новых властей и сторонников Асада

Даже спустя почти месяц после того, как власть в Сирии захватили повстанцы, а Башар Асад бежал в РФ, в стране продолжаются боевые столкновения и беспорядки. 26 декабря сторонники свергнутого президента устроили засаду на силы безопасности переходного правительства, застрелив 14 человек и ранив еще 10, заявили новые местные власти.

Кроме того, 25 декабря, жители нескольких городов Сирии вышли на массовые демонстрации из-за распространившегося видео, на котором, предположительно, повстанцы, оскверняют алавитскую святыню в Алеппо. К алавизму - ответвлению шиитского ислама - принадлежат многие представители политической и военной элиты бывшего режима, включая семью Асада.

А в канун католического Рождества христиане в Дамаске вышли на акции протеста из-за того, что на севере Сирии неизвестные сожгли рождественскую елку. В ХТШ пообещали наказать виновных в инциденте и восстановить украшенное дерево.