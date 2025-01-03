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ФРГ расширит финпомощь сирийцам, возвращающимся на родину

Павел Мыльников
3 января 2025 г.

Берлин предоставит до 1200 евро на покрытие расходов каждому взрослому сирийцу, добровольно уезжающему из ФРГ на родину. В Германии находятся около 712 тысяч соискателей убежища из Сирии.

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Выходцы из Сирии в Майнце отмечают падение режима Башара Асада
Сирийцы в Майнце отмечают падение режима АсадаФото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Власти Германии намерены расширить программу финансовой поддержки сирийцев, собирающихся вернуться на родину после свержения режима Башара Асада. Об этом сообщил в пятницу, 3 января, представитель министерства внутренних дел ФРГ.

"В будущем мы хотим расширить программу на тех, кто собирается добровольно покинуть (Германию. - Ред.)", - цитирует его слова агентство Reuters. Берлин готов предоставить каждому уезжающему на родину совершеннолетнему сирийцу 1000 евро на покрытие начальных затрат и 200 евро на транспортные расходы. При этом недостаточно ясная ситуация в Сирии едва ли вызовет масштабное возвращение ее граждан, указал представитель МВД ФРГ.

Падение режима Асада в Сирии

Клан Асадов правил Сирией более полувека. Башар Асад занял пост президента в 2000 году, после смерти отца, Хафеза аль-Асада. Радикальная суннитская исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" свергла режим Асада в начале декабря 2024 года.

После этого 15 стран Евросоюза, включая Германию, приостановили рассмотрение заявок на убежище от сирийцев. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заверил, что сумевшие интегрироваться сирийцы будут желанными гостями в Германии.

По состоянию на конец 2023 года в ФРГ проживали около 1,3 млн выходцев из Сирии. Из них 712 тысяч составляли просители убежища, выяснило Федеральное статистическое ведомство. Сирийцы составляют вторую по численности группу беженцев в ФРГ после украинцев (около 1,65 млн).

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