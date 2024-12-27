Культурная сцена Сирии ждет возрождения

Режим Башара Асада в Сирии пал. Культурное многообразие оказалось жертвой многолетнего угнетения. Но бежавшие из страны деятели искусства надеются на перемены к лучшему, в том числе и в сфере культуры.

"Это была культура ужаса и страха, - вспоминает Рами аль-Ашек. - Полиция и спецслужбы были повсюду. Никто не мог избежать их даже в повседневной жизни. Как свобода культуры, литературы, музыки или журналистики может существовать в нации страха?"

Сирийско-палестинский поэт, журналист и куратор Рами аль-Ашек вырос в лагере для беженцев Ярмук на окраине столицы, Дамаска. В 2012 году он был вынужден покинуть страну из-за своих публикаций о волнениях в Сирии во время "арабской весны". Уже 10 лет мужчина живет в Германии и работает куратором в литературном доме Берлина (Literaturhaus Berlin). Его сборник стихов "Gedächtnishunde" (можно перевести как "Собаки памяти") издан на немецком языке. "Я потерял надежду, - признает аль-Ашек в разговоре с DW, - а теперь она возвращается". После падения режима диктатора Башара Асада собеседник DW вновь чувствует себя "живым".

Рами аль-Ашек - один из свидетелей "культуры страха" в Сирии Фото: Fady Jomar

Подобные ощущения испытывает и Джаббар Абдулла. Живущий в Кельне археолог и куратор рассказывает, что был в восторге, когда повстанцы ворвались в президентский дворец, правитель тайно бежал из страны на самолете, а люди вышли на улицы - в том числе в Германии - и начали праздновать. "Неописуемое чувство, - говорит Абдулла в разговоре с корреспондентом DW. - В эту ночь не спал ни один сириец. Вы наверняка чувствовали себя так же, когда пала Берлинская стена".

Стипендиатка ПЕН-центра - о "цепях страха"

Смена власти в Сирии стала историческим событием. Клан Асадов правил страной более полувека. Башар Асад занял высший государственный пост в 2000 году, после смерти отца, Хафеза аль-Асада. Систематические похищения, убийства и пытки, к которым прибегали полиция, военные и спецслужбы, стали обыденным явлением. В ходе "арабской весны" в 2011-м режим жестоко подавил начавшиеся мирно протесты с требованием предоставить больше свободы.

Дело дошло до гражданской войны, в которую постепенно оказалось втянуто все больше международных участников. Конфликт привел к кризису с беженцами, по оценке ООН - худшему со времен геноцида 1994 года в Руанде. Сейчас около 700 тысяч сирийских беженцев живут в Германии.

Одна из них - Хулуд Шараф. "Мысль о многих пропавших без вести разрывает мне сердце, - говорит поэтесса. - Я много плакала". Мир увидел, насколько жестоким был режим. "Настоящие дьяволы!" - отмечает собеседница DW. В 2020-2023 годах Хулуд Шараф была стипендиаткой программы "Писатели в изгнании" германского ПЕН-центра. В рамках этой инициативы объединение помогает преследуемым литераторам найти жилье, оказывает финансовую поддержку и гарантирует, прежде всего, безопасность. Работы Шараф неоднократно получали награды и переведены на 10 языков.

Хулуд Шараф участвовала в программе германского ПЕН-центра Фото: Maximilian Gödecke

"Аль-Асад и партия "Баас" питались кровью сирийцев, чтобы обеспечить себе роскошную жизнь и власть", - добавляет 44-летняя поэтесса. С падением режима "цепи страха" оказались разорваны, а "явное подавление" инакомыслия, как надеется Шараф, завершилось.

Во время обучения на технического ассистента в области медицины - позднее сирийка изучала арабскую литературу - Шараф заставили работать медсестрой, вспоминает она. "Режим хотел, чтобы я стала свидетельницей страданий других, с целью вселить страх. Я видела, что происходит, и должна была молчать", - добавляет собеседница DW.

Сирийское искусство в музеях Германии

Искусствовед из Кельна Райнхильд Бопп-Грютер (Reinhild Bopp-Grüter) многое повидала в Сирии. Она организовывала поездки с целью изучения богатого культурного наследия этой ближневосточной страны, корни которого уходят в Македонскую империю Александра Великого. Программа поездок была закрыта в 2002 году, когда являвшаяся союзницей Ирана Сирия оказалась приобщена к "оси зла" - этот термин ввел 43-й президент США Джордж Буш-младший. "Поворотным моментом" для Бопп-Грютер стало жестокое убийство ведущего археолога, изучавшего руины Пальмиры, террористами "Исламского государства" в 2015 году.

Еще во время притока беженцев в ФРГ в 2016-м она вместе с единомышленниками и деятелями искусства основала в Кельне сирийско-германское объединение 17-3-17. Ассоциация с необычным названием организует выставки, концерты, литературные чтения, театральные представления, кинопоказы и танцевальные выступления. Одним из самых ярких событий стала выставка "Против забвения", проведенная в этнологическом Музее Раутенштрауха - Йоста в 2022 году. Экспозиция показывала картины яркой повседневной жизни, традиционного искусства Сирии и сосуществования разных культур и религий.

"Мы хотим продемонстрировать другую Сирию", чтобы у сирийцев были хорошие воспоминания о родине, говорил тогда куратор Джаббар Абдулла. Падение режима означает для него освобождение культуры. "Культурное многообразие оказалось жертвой Асада", - уточняет Абдулла.

Макет одного из памятников Пальмиры на выставке "Против забвения" в Кельне Фото: Dieter Cöllen

Слоган "Против забвения" вновь стал злободневным. Пока не ясно, как будет управлять Сирией радикальная суннитская исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", ранее входившая в "Джебхат ан-Нусру" - сирийское отделение "Аль-Каиды". Но переоценка прошлого уже началась. Удастся ли простить когда-нибудь палачей режима, его информаторов и пособников? "Речь не идет о личной мести, - говорит Хулуд Шараф. - Нам нельзя обходиться с виновными так, как они обращались с нами. Они должны получить справедливый приговор в суде". Иной подход заблокирует путь к свободе и демократии, поясняет поэтесса.

Культурное сообщество видит себя частью перемен в Сирии

Рами аль-Ашек надеется, что время "культурных чисток" подходит к концу. Художников и писателей прогоняли с родной земли или заставляли замолчать жестокими методами. Кроме того, режим систематически менял культурные аспекты: прекрасное - на вызывающее ужас, свободу - на рабство, перспективное будущее - на безнадежную отсталость. Таков метод тоталитарных режимов, направленный на подчинение культуры, говорит куратор. "Гнев превращается в ропот и в конце концов - в принятие и подчинение", - поясняет он.

Джаббар Абдулла хочет основать в Сирии документационный центр Фото: Fadi Elias/In-Haus Media 2022

Джаббар Абдулла надеется как можно скорее вернуться на родину. Он хотел бы основать в Сирии документационный центр по образцу EL-DE-Haus в Кельне. В этом здании, названном по инициалам первого владельца, Леопольда Дамена, при национал-социалистах располагалась тюрьма гестапо, а теперь там исследуют историю нацизма.

"Людям необходимо время, чтобы побороть страх, - говорит Рами аль-Ашек, впервые за долгие годы вернувшийся в Дамаск. - Самый большой барьер между нами и фантазией, между нами и миром, между нами и свободой - исчез". По его мнению, на родину прежде всего следует вернуться представителям культурной среды. "Разумеется, все мы обеспокоены тем, кто или что придет на смену Асаду. Но сейчас мы должны стать частью перемен!" - подчеркивает аль-Ашек.