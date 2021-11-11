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Беларусь: новости и аналитика

DW о Республике Беларусь и белорусах, а также об отношениях между Беларусью и другими странами Европы.

Все публикации о Беларуси в архиве DW:

sikhanouskayaBerlin1.JPG - Die belarussische Bürgerrechtlerin und Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja (Mitte) mit dem Kuratoriumsvorsitzender der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung Peer Steinbrück (rechts) in Berlin am 10.11.2021 Nikita Batalov

От борьбы с диктатурой до феминизма: как Тихановская сорвала овации на лекции в Берлине 11.11.2021

Публика несколько раз прерывала выступление Светланы Тихановской аплодисментами. При этом речь шла не только о политике. О том, что так впечатлило политический истеблишмент Берлина, - в репортаже DW.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Yuri Shamshur/TASS

Светлана Тихановская: Беженцы, как и все белорусы, заложники Лукашенко 10.11.2021

В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

Мигранты на границе Беларуси и Польши: что могут сделать ЕС и НАТО 10.11.2021

Обострение ситуации на белорусско-польской границе заставило Евросоюз искать способы остановки потока мигрантов, возникшего с участием Минска. Что могут предпринять сейчас ЕС и НАТО - у DW.
Belarus, Oktober 2020, Die Weißrussische Verfassung in einem Buchladen in Minsk

Референдум по Конституции Беларуси: оппозиция ищет оптимальную стратегию 10.11.2021

Бойкот, участие или нечто среднее - как белорусской оппозиции стоит реагировать на референдум по изменению конституции, запланированный Лукашенко на февраль? DW - о различных сценариях развития событий.
Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Комментарий: Выслать беженцев в Беларусь - не решение 09.11.2021

В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

На границе с Польшей. Как устроен белорусский маршрут (фотогалерея) 09.11.2021

Ситуация на границе Польши и Беларуси, где находится множество мигрантов, стремящихся в ЕС, накаляется. Как устроен белорусский маршрут - в нашей фотогалерее.
Мигранты на белорусско-польской границе

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС 09.11.2021

Как нелегальные мигранты из Ирака и Сирии попадают в Минск, что происходит на границе Польши и Беларуси, и как нелегалы добираются до Германии - смотрите в нашей фотогалерее.
Magdalena Luczak von der Hilfsorganisation Grupa Granica und der Syrer Haval (Name wurde geändert). Haval lebt seit 12 Jahren in Österreich. Er kam nach Polen und versucht zu seinen Eltern durchzukommen, die seit Tagen in Wäldern feststecken - mal auf der polnischen, mal auf der belarussischen Grenzseite.

Мигранты на границе Беларуси и Польши: семейная драма 09.11.2021

Получивший убежище в Австрии сириец приехал в Польшу, чтобы помочь родителям, застрявшим на границе с Беларусью. Что его там ожидало и удалось ли ему найти родных?
Karikatur – belorussischer Herrscher Alexander Lukaschenko läuft mit einer Karre voller Menschen in Richtung Europa, einige Menschen fallen aus der Karre und bleiben auf dem Boden liegen. Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin.

Беженцы в Беларуси, или Лукашенко идет на таран 09.11.2021

При содействии властей Беларуси в страну прилетели тысячи мигрантов с Ближнего Востока. Их цель - попасть в ЕС. Цель Лукашенко - отомстить Евросоюзу за санкции. Каким образом - знает Сергей Елкин.
27.03.2021 Police patrol a street to prevent an opposition action to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Saturday, March 27, 2021. Belarusian opposition has urged people to protest against repressions in the country and Lukashenko's regime. (BelaPan via AP)

Заложники режима? Почему белорусские силовики боятся увольняться 09.11.2021

Сотрудники милиции в Беларуси так зависимы от государства, что боятся даже думать об увольнении. Что же держит их в правоохранительных органах и как выстраивалась вся эта система?
6662912 29.09.2021 Afghan refugees are seen in a camp on the border between Belarus and Poland near the village of Usnarz Dolny, Belarus. In recent months, Latvia, Lithuania and Poland have reported an influx of undocumented migrants trying to cross into the EU from Belarus and accused Minsk of facilitating illegal migration to destabilize the bloc in retaliation for sweeping sanctions. Viktor Tolochko / Sputnik

Палатки на границе с Польшей. Что изменилось в белорусском приграничье 08.11.2021

Белорусы, живущие в деревнях на границе с Польшей, высказывают серьезные опасения из-за потока нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на Запад. Что сейчас происходит в приграничье?
Vaccinating children in the hospital. A syringe with a vaccine in the hands of a nurse. Light background.

Где и как белорусы могут привиться "западными" вакцинами? 08.11.2021

Лукашенко заявил, что "западных" вакцин от коронавируса в Беларуси не будет. Белорусы, не желающие прививаться "Спутником" и китайской Vero Cell, едут на вакцинацию в другие страны.
2021 LGBT-Aktion für demokratisches Belarus Wer hat das Bild gemacht? DW / Elena Barysheva

Квир-акция белорусов в Берлине: “Мы 20 лет откладывали эту тему” 06.11.2021

Церковная квир-служба, шествие в центре города с радужным флагом и вечеринка - в Берлине в новом формате прошла акция солидарности с белорусской оппозицией. Репортаж DW.
Minsker Forum in Vilnius Bildbeschreibung: Minsker Forum in Vilnius, November 2021 DW, Asta Perkunayte

Первый день "Минского форума": в Вильнюсе и с Тихановской 05.11.2021

На "Минском форуме" в Вильнюсе обсудили истоки белорусской государственности, особенности национальной идентичности и порассуждали о будущем Беларуси. Открыла форум Светлана Тихановская.

Разгром медиа в Беларуси: изгнание или тюрьма? 05.11.2021

После выборов 2020 года под удар режима Лукашенко попали и независимые СМИ. 29 сотрудников белорусских медиа до сих пор остаются за решеткой. В мировом рейтинге свободы прессы, обнародованном "Репортерами без границ", Беларусь опустилась на 158 место из 180. Что происходит с журналистами? Кто из независимых СМИ остался в стране и в каких условиях они работают? И почему это касается каждого?

Thema: Neue Sanktionen des Westens gegen Lukaschenko. Karikatur - belorussischer Herrscher Alexander Lukaschenko mit einem Maschinengewehr fast zugemauert zwischen Kieselsteinen Sanktionen

Влияют ли санкции на ситуацию в Беларуси? Мнения экспертов 05.11.2021

После выборов 2020 года в Беларуси Запад принял уже четыре пакета санкций против режима Лукашенко. Ожидается пятый. Насколько эффективны ограничительные меры? DW - с оценками экспертов.
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