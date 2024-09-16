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Деятели искусств призвали не выдавать Андрея Гнёта на родину

Алексей Волошинов
16 сентября 2024 г.

Открытое письмо в поддержку белорусского режиссера Андрея Гнёта подписали 783 человека. Среди них - режиссер Педро Альмадовар и актриса Жюльет Бинош.

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Белорусский режиссер и политический активист Андрей Гнёт, которому может грозить экстрадиция из Сербии на родину
Белорусский режиссер и политический активист Андрей Гнёт, которому может грозить экстрадиция из Сербии на родинуФото: Privat

Открытое письмо в поддержку белорусского режиссера Андрея Гнёта, которому грозит экстрадиция на родину, подписали 783 деятеля искусства. Среди них - известный испанский режиссер Педро Альмадовар и французская актриса Жюльет Бинош, сообщает в понедельник, 16 сентября, агентство AFP.

"Мой голос пока заглушен, меня никто не слышит, и, возможно, сербские власти смогут услышать эти голоса", - прокомментировал открытое письмо сам режиссер.

Дело о выдаче Андрея Гнёта из Сербии в Беларусь отправили на пересмотр

11 сентября Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в Белграде об экстрадиции белорусского режиссера Андрея Гнёта из Сербии в Беларусь. Теперь дело снова должен будет рассмотреть Высокий суд Белграда, пояснила DW адвокат режиссера Мария Колесова-Гудилина.

На сегодняшний день Андрей Гнёт продолжает содержаться под домашним арестом.

Дело Андрея Гнёта

Андрей Гнёт - режиссер телерекламы и музыкальных видео, журналист. Он - один из основателей Свободного объединения спортсменов SOS BY. Это объединение появилось после президентских выборов в Беларуси в 2020 году, позже власти Беларуси объявили его "экстремистским формированием".

30 октября 2023 года Гнёта задержали в Сербии по запросу Беларуси через Интерпол. На родине его обвиняют в неуплате налогов на сумму около 300 тысяч евро (в пересчете). Гнёт и его адвокаты настаивают на том, что его преследуют из-за его политической деятельности. Белорусские правозащитники также отмечают, что власти страны часто возбуждают против политических активистов "экономические" дела, чтобы задействовать Интерпол для их ареста.

Через полтора месяца после задержания Гнёта суд в Сербии постановил передать его в Беларусь, на что режиссер подал апелляцию. В марте 2024 года апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, но не саму экстрадицию. Дело отправили на повторное рассмотрение. В июне 2024 года суд снова вынес решение об экстрадиции. Андрей Гнёт и его защитники 27 августа подали новую апелляцию, которую суд удовлетворил.

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