  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаСербия

Дело о выдаче Гнёта из Сербии отправлено на пересмотр

Екатерина Венкина
11 сентября 2024 г.

Апелляционный суд вернул дело белорусского активиста и режиссера Андрея Гнёта на пересмотр в суд первой инстанции в Белграде.

https://p.dw.com/p/4kWN4
Андрей Гнёт
Андрей Гнёт (фото из архива)Фото: privat

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в Белграде об экстрадиции белорусского режиссера Андрея Гнёта из Сербии в Беларусь. Об этом сообщил в среду, 11 сентября, сербский телеканал N1 со ссылкой на адвоката Филипа Софиянича.

Теперь дело белорусского режиссера и активиста в очередной раз вернется в Высокий суд Белграда для нового рассмотрения, пояснила DW другой адвокат Гнёта - Мария Колесова-Гудилина.

Софиянич уточнил, что решение не было опубликовано в полном объеме, но, по его словам, обжалование было принято.

Активист остается под домашним арестом

Андрей Гнёт остается под домашним арестом. После того как Гнёта 30 октября 2023 года задержали в Сербии, его поместили в Центральную тюрьму Белграда, но впоследствии перевели под домашний арест.

В Беларуси против активиста выдвинуто обвинение в неуплате налогов на сумму около 300 тысяч евро (в пересчете). Гнёт и его адвокаты настаивают на том, что его преследуют из-за его политической деятельности.

Основание для задержания - ордер Интерпола

Андрей Гнёт - режиссер телерекламы и музыкальных видео, журналист. Он - один из основателей Свободного объединения спортсменов SOS BY. Это объединение появилось после президентских выборов в Беларуси в 2020 году, позже власти Беларуси объявили его "экстремистским формированием".

Через полтора месяца после задержания Гнёта суд в Сербии постановил передать его в Беларусь, на что режиссер подал апелляцию. В марте 2024 года апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, но не саму экстрадицию. Дело отправили на повторное рассмотрение. В июне 2024 года суд снова вынес решение об экстрадиции. Андрей Гнёт и его защитники 27 августа подали новую апелляцию, которую сейчас и отменили.

Основанием для задержания послужил запрос белорусских властей через Интерпол.

Белорусские правозащитники отмечают, что власти часто возбуждают против политактивистов "экономические" дела, чтобы задействовать Интерпол для их ареста.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

"День солидарности" с Беларусью в Гданьске, 9 августа 2023 года

3 года после протестов: День солидарности с Беларусью в Польше

3 года после протестов: День солидарности с Беларусью в Польше

9 августа 2023 года белорусы зарубежья вышли на улицы, чтобы напомнить о ситуации в Беларуси. Корреспондентки DW побывали на маршах в Варшаве и Гданьске.
Политика10 августа 2023 г.7 фото
external

Быть космополитом или оставаться белорусом? Обсуждают Александр Гойшик и Юлия Шевчук

Быть космополитом или оставаться белорусом? Обсуждают Александр Гойшик и Юлия Шевчук

Некалькі сотняў тысяч чалавек пакінулі краіну ў сувязі з масавымі рэпрэсіямі. Многія з'язджалі ненадоўга - і знаходзяцца ў выгнанні да гэтага часу. Заставацца беларусам за мяжой і спадзявацца на вяртанне? Ці інтэгравацца і станавіцца часткай іншага грамадства? Абмяркуем у "Сварка-шоу".
Политика30 августа 2024 г.45:50 мин.