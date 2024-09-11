Дело о выдаче Гнёта из Сербии отправлено на пересмотр

Апелляционный суд вернул дело белорусского активиста и режиссера Андрея Гнёта на пересмотр в суд первой инстанции в Белграде.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в Белграде об экстрадиции белорусского режиссера Андрея Гнёта из Сербии в Беларусь. Об этом сообщил в среду, 11 сентября, сербский телеканал N1 со ссылкой на адвоката Филипа Софиянича.

Теперь дело белорусского режиссера и активиста в очередной раз вернется в Высокий суд Белграда для нового рассмотрения, пояснила DW другой адвокат Гнёта - Мария Колесова-Гудилина.

Софиянич уточнил, что решение не было опубликовано в полном объеме, но, по его словам, обжалование было принято.

Активист остается под домашним арестом

Андрей Гнёт остается под домашним арестом. После того как Гнёта 30 октября 2023 года задержали в Сербии, его поместили в Центральную тюрьму Белграда, но впоследствии перевели под домашний арест.

В Беларуси против активиста выдвинуто обвинение в неуплате налогов на сумму около 300 тысяч евро (в пересчете). Гнёт и его адвокаты настаивают на том, что его преследуют из-за его политической деятельности.

Основание для задержания - ордер Интерпола

Андрей Гнёт - режиссер телерекламы и музыкальных видео, журналист. Он - один из основателей Свободного объединения спортсменов SOS BY. Это объединение появилось после президентских выборов в Беларуси в 2020 году, позже власти Беларуси объявили его "экстремистским формированием".

Через полтора месяца после задержания Гнёта суд в Сербии постановил передать его в Беларусь, на что режиссер подал апелляцию. В марте 2024 года апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, но не саму экстрадицию. Дело отправили на повторное рассмотрение. В июне 2024 года суд снова вынес решение об экстрадиции. Андрей Гнёт и его защитники 27 августа подали новую апелляцию, которую сейчас и отменили.

Основанием для задержания послужил запрос белорусских властей через Интерпол.

Белорусские правозащитники отмечают, что власти часто возбуждают против политактивистов "экономические" дела, чтобы задействовать Интерпол для их ареста.