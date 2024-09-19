Белорусы создают новый фонд помощи политзаключенным

С октября начнет действовать Международный гуманитарный фонд помощи белорусским политзаключенным и их родным, эту идею с 2022 года продвигал офис Светланы Тихановской на переговорах с западными партнерами. Первыми отозвались Швеция и Норвегия. Деньги будут аккумулироваться в фонде, а далее распределяться между организациями, которые уже помогают потерпевшим от режима Лукашенко. Основатели фонда подчеркивают, что в приоритете - пострадавшие внутри Беларуси, и обещают, что не будут запрашивать средства на свои административные расходы.

Политики не будут вмешиваться в работу нового фонда

Светлана Тихановская, выступая 19 сентября на пресс-конференции в Вильнюсе, подчеркнула, что новый фонд не будет заменой действующим организациям, которые уже оказывают гуманитарную помощь. "Это дополнение, корзина, куда смогут перечислять взносы все те, кому небезразлична судьба белорусов, которые борются за нашу страну. Речь идет не только о зарубежных правительствах, но также о крупных международных фондах и меценатах", - подчеркнула лидер белорусской оппозиции.

По словам политика, 1,4 млн евро, которые основатели фонда рассчитывают получить в ближайшее время, - "только начало". Команда ее офиса продолжает переговоры с западными партнерами и рассчитывает на поддержку и других стран ЕС, США.

"В Беларуси - гуманитарная катастрофа, и у наших людей нет государства, которое бы их защитило. Наоборот, режим занимается репрессиями, - заявила Тихановская. - Нам остается надеяться только на свою самоорганизацию и международную помощь".

Она указала, что ни ее команда, ни Объединенный переходный кабинет не будут вмешиваться в работу фонда. "Наша задача, как и прежде, - лоббирование, находить помощь, как мы это делаем для поддержки медиа, гражданского общества, образовательных и культурных инициатив". Также Тихановская подчеркнула, что создание нового фонда не меняет приоритетную задачу для оппозиции - освобождение политзаключенных.

Кому помогут в первую очередь?

В состав нового фонда входят сотрудники Норвежского Хельсинкского комитета и представители большинства организаций, которые сегодня уже оказывают помощь политзаключенным - это BY_help, BYSOL, "Страна для жизни", "Вольныя", INeedHelpBY, Dissidentby и другие. Они же смогут запросить у фонда средства на уже существующие гуманитарные программы, пояснил руководитель BY_help Алексей Леончик.

Для управления фондом создан Наблюдательный совет, имена его членов пока не разглашаются. Известно лишь, что в состав вошли трое представителей белорусских медиа, трое представителей международных организаций и столько же представителей международных партнеров офиса Тихановской.

Деньги из нового фонда пойдут, прежде всего, политзаключенным и их семьям, которые находятся внутри страны. Как пример возможного сотрудничества руководительница организации "Страна для жизни" Ольга Зазулинская привела регулярную поддержку родных политзаключенных: "У нас много семей с детьми, которым наш фонд разово оказывает помощь. На сегодня мы не можем найти финансирование, чтобы помогать каждый месяц". Для этого и могут быть использованы средства нового фонда. "Будут работать те же программы, но у нас будет больше возможностей и средств", - пояснила Зазулинская.

Руководитель организации BYSOL Андрей Стрижак обозначил три приоритета нового фонда - гибкость, оперативность и рациональность. По его словам, если жертвователей будет больше, может расширяться и пул тех, кому будет оказываться помощь. Основатели обещают свести к минимуму бюрократию при утверждении заявок, а также не запрашивать средства для погашения административных затрат. "Это позволит избежать обвинений, что создается очередной фонд, где 20-30% средств уходит на административные процедуры. Как их закрыть - наш вопрос, - заявил Стрижак. - Все полученные средства будут поступать на помощь политзаключенным и их родным".

Будет ли новый фонд отчитываться о потраченных средствах?

Тихановская подчеркнула, что новый фонд особое внимание уделит прозрачности и бережливости при распределении средств. "Никто не должен ставить под сомнение репутацию фонда, - считает она. - Управление будет коллективным. Правозащитники и представители гуманитарных инициатив сами будут определять, кому и как помогать".

Публичной отчетности не предусматривается. По словам Андрея Стрижака, в приоритете - безопасность. "Отчетность будет перед структурами и государствами, которые выделяют деньги, - пояснил руководитель BYSOL. - Имена тех, кто получит помощь, озвучены не будут, это наш подход с 2020 года. Организации, которые работают с политзаключенными, в Беларуси признаны экстремистскими. Это риск. В этом случае между прозрачностью и безопасностью мы выбираем последнее. К сожалению, уже были примеры, когда режим преследовал людей за то, что они получали помощь из-за границы".

Ольга Зазулинская отметила, что организации, которые будут сотрудничать с новым фондом, в прошлом году приняли участие в Марафоне солидарности, после чего успешно прошли аудит. "И сейчас каждая организация объявит, сколько денег она получит, а уже отчет будет перед международными органами и Наблюдательным советом", - пояснила она.

Несмотря на давление режима, запрос о помощи от белорусов растет. После дела INeedHelp, когда силовики провели массовые обыски и задержания получавших помощь от этой инициативы, заявок стало в три раза больше, рассказал Алексей Леончик. У BYSOL около 300 персональных сборов в год, до 15 заявок в неделю на эвакуацию из Беларуси. "Цифры только увеличиваются, - говорит Стрижак. - У людей нет выхода: или ты рискуешь, или остаешься один на один со своей проблемой".

При этом представители гуманитарных организаций подчеркивают, что постоянно обновляют протоколы безопасности, чтобы не подвергать риску получателей помощи.