Почему Лукашенко не объявляет дату выборов?

В Беларуси до 20 июля должны пройти президентские выборы, но точную дату Лукашенко пока не называет. Какие факторы влияют на дату выборов и почему эксперты считают, что голосование будет уже зимой?

В Беларуси приближается очередная избирательная кампания -президентские выборы должны пройти не позже 20 июля 2025 года. Впрочем, точная дата до сих пор не известна. "То ли американцы, то ли наши беглые даже назначили выборы уже и дату определили. Развили кучу конспирологических теорий на этот счет", - заявил 10 сентября Александр Лукашенко, комментируя "слив" BYPOL о том, что выборы состоятся 23 февраля, и настаивая, что определен только крайний срок для проведения кампании.

Впрочем, предвыборную кампанию Лукашенко уже, очевидно, начал. Об этом говорят недавние и обновление команды политика, и четыре раунда освобождения политзаключенных, а также как будто программное выступление на концерте ко Дню народного единства, где он заявил, что миролюбивую Беларусь хотят сделать местом эскалации.

Почему Лукашенко тянет с объявлением даты выборов и какие факторы влияют на эту дату - разбирается DW.

Лукашенко согласовывает дату выборов с Путиным и ситуацией на фронте

Дата выборов уже была согласована, и Лукашенко начал кампанию с "миротворческой" риторикой, но операция ВСУ в Курске спутала все карты, говорит эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников. "Не напрямую, но Беларусь задействована в войне в Украине. Эта региональная неопределенность, а также тот факт, что одобрение Путина и его отмашка тоже нужны, приводит к тому, что режим оттягивает объявление даты выборов", - отмечает Нижников.

Однако, по его словам, это не значит, что режим не собирается проводить выборы уже зимой - эксперт полагает, что это наилучшее время для Лукашенко. "Путин сказал, что к 1 октября Курск должны освободить, плюс они ждут, что Россия должна достичь своих стратегических целей на Донбассе. В целом зимой фронт должен поутихнуть (как это было в предыдущие зимы), а значит это будет удобным моментом, чтобы режиму Лукашенко спокойно провести кампанию под миротворческими лозунгами", - считает Нижников.

Лукашенко нужно успеть провести выборы до кризиса в экономике

О важности фактора войны в Украине в президентской кампании в Беларуси говорит и советник лидера демсил Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка. Также, по его мнению, могут иметь значение и выборы в США: Лукашенко надеется, что если победит Дональд Трамп, то все внимание будет обращено на Вашингтон и про Лукашенко все забудут.

Франак Вячорка Фото: Ilya Shashkou

"Важна и экономическая ситуация: он не может сильно затягивать с выборами, потому что чем дальше, тем хуже будет ситуация с экономикой. Экономика выровнялась после санкций, но сейчас снова идет на спад, и Лукашенко понимает, что к лету может грянуть кризис. Поэтому у него есть промежуток в полгода - до марта-апреля нужно провести выборы. А будет это февраль или другой месяц - вопрос чисто технический", - считает Вячорка.

О том, что в определении даты выборов есть лишь экономическая логика, говорил в своей недавней программе "Чалый Экономика" экономист Сергей Чалый. Анализируя текущий перегрев экономики Беларуси и неминуемое ухудшение экономической ситуации, он указал, что выборы власти Беларуси проведут максимально близко к началу года. "Задача властей - не получить кризис до выборов, лучше получить его после", - отметил Чалый.

С датой выборов будут тянуть до последнего

Режим скорее всего проведет выборы до середины весны, а их дату объявит максимально поздно в крайние сроки, возможные по законодательству, считает директор Центра новых идей политолог Леся Рудник. По ее мнению, как бы режим не пытался подавить гражданское сопротивление, чувство опасности у Лукашенко персонально и среди элит будет сохраняться еще долго.

"И хотя демократические политики вряд ли будут призывать белорусов к протестам, власти это очень волнует. Озвученная дата в феврале может быть вполне удобной: погода создаст условия для невозможности принять участие в уличных протестах", - отмечает Рудник.

Кроме того, Лукашенко выгоднее как можно раньше укрепить свои позиции. "После 2020 года легитимность Лукашенко оказалась под вопросом. И если среди элит он восстановил свои позиции, то сейчас ему нужно застолбить эту легитимность в глазах народа. Тут он играет на своей "миротворческой функции" в войне России против Украины - и, учитывая, что ситуации на фронте может меняться очень быстро, с выборами лучше не затягивать", - отмечает политолог.

На выборах Лукашенко будет использовать миротворческие лозунги

Рассуждая о том, с чем на эти выборы пойдет Александр Лукашенко, эксперты отмечают, что никакой конкретной повестки на этих выборах у него нет, впрочем, как не было и на предыдущих выборах. "Это будет сплошной популизм про вкусное молоко, растущие пенсии, ну и, конечно, миролюбивую Беларусь в кольце врагов. Думаю, главным лозунгом кампании станет отождествление Лукашенко с мирным небом, мол, он и украинцев сдерживает, и НАТО, и без него мира не будет", - считает Григорий Нижников.

Леся Рудник Фото: Alex Novak

Не ожидает от Лукашенко новой повестки и политолог Рудник. "Вся его риторика будет в основном крутиться вокруг мирного неба над головой. А вот во внешней политике появилась нотка, связанная с освобождением политзаключенных - это пока еще не готовность пойти на диалог с Западом, а скорее сигнал. Лукашенко будет использовать его как аргумент про гуманность режима, мол, люди оступились, и мы их простили", - полагает эксперт.

В свою очередь советник Тихановской заверяет, что у демсил есть сценарий на эту избирательную кампанию : оппозиция будет пробовать использовать ее для того, чтобы работать с общественными мнением и мобилизовать сторонников.

"У нас есть предложение, что делать в день выборов, есть альтернативный проект. Но это не будет открытый бойкот, ведь он криминализирован в Беларуси. У нас нет цели доказать, что Лукашенко нелегитимный, это и так очевидно. У нас есть цель использовать эту кампанию, чтобы достичь демократических перемен", - говорит Франак Вячорка.