С начала года в Беларуси задержали 55 вернувшихся в страну

После возвращения в Беларусь с начала 2024 года были задержаны по меньшей мере 55 человек. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил белорусский правозащитный проект "Вясна" .

Против половины из всех возвратившихся в Беларусь были возбуждены административные дела, еще против семнадцати - уголовные. Правозащитники отмечают, что реальное число подвергшихся преследованию белорусов может оказаться больше из-за неполноты данных.

"Причиной для преследования могут стать фото с протестов в 2020 году, донаты, комментарии в социальных сетях, "экстремистские" репосты, фото с бело-красно-белой символикой, которые находят в телефонах и социальных сетях, фото с акций солидарности за рубежом", - говорится в сообщении на сайте "Вясны". Кроме того, на границе продолжаются тщательные проверки граждан Украины. Их могут допрашивать до шести часов, а тех, кто говорит, что едет в Россию, заставляют купить билет на самолет из Минска.

За 2023 год при въезде в Беларусь задержали 125 человек

По данным правозащитников "Вясны", в 2023 году при въезде в Беларусь были задержаны по меньшей мере 125 человек. Большинство задержаний произошли после того, как у граждан РБ проверили их телефоны.

Запрет белорусам получать паспорт за границей

С сентября 2023 года граждане Беларуси не могут обменять или продлить свои паспорта в посольствах и консульствах за границей, для этого надо лично приехать в Беларусь. Правозащитники подчеркивают, что это требование направлено на преследование граждан страны, выступающих против режима Лукашенко и вынужденных уехать из Беларуси под угрозой уголовного дела.

Как сообщали DW в министерстве внутренних дел Германии в 2023 году, если граждане Беларуси, законно проживающие в Германии, из-за политического преследования не могут вернуться на родину для оформления паспорта, они могут претендовать на получение в ФРГ проездного документа для иностранцев (Reiseausweis für Ausländer). Каждая заявка при этом будет рассматриваться индивидуально.