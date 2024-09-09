Протасевичу отменили штраф, он вылетел из Беларуси в Дубай

Роману Протасевичу отменили штраф в 24,5 млн белорусских рублей. "Моя позиция была - я не могу один нести ответственность за всех", - сказал он об апелляции.

Бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич выехал из Беларуси на отдых в Дубай, ему отменили штраф в 24,5 млн белорусских рублей (почти 7 млн евро). О снятии с него выплат Протасевич сообщил в беседе с белорусскими пропагандистами Людмилой Гладкой и Константином Придыбайло. Фрагменты стрима размещены на платформе YouTube в понедельник, 9 сентября. "Я нахожусь в Дубае, прилетел посмотреть на шпили, как в известном меме. Прилетел отдохнуть, потому что последние годы, можно сказать, были весьма напряженными для меня", - рассказал Протасевич.

"Не могу один нести ответственность за всех"

"Штрафы действительно были… Но дело в том, что я еще некоторое время назад подал апелляцию. Мне отменили этот штраф", - пояснил он, добавив, что прошли судебные заседания. "Моя позиция была - я не могу один нести ответственность за всех, потому что это будет как минимум несправедливо и нечестно", - добавил Протасевич. Он уточнил, что до вылета должен был выплатить только 3000 белорусских рублей (830 евро) в связи с претензиями налоговых органов, уточнило издание "Зеркало".

"Работаю сварщиком, зарплатой не обижают"

Бывший блогер добавил, что уже три месяца работает сварщиком. "Зарплатой не обижают", - сказал он.

Протасевич добавил, что подал документы для восстановления обучения на заочном отделении журфака Белорусского госуниверситета.

Решение суда в Варшаве

Ранее стало известно, что окружной суд в Варшаве заочно арестовал трех граждан Беларуси по делу о принудительной посадке в Минске в 2021 году гражданского лайнера авиакомпании Ryanair, на борту которого находился Протасевич.

Бывшему директору "Белаэронавигации" Леониду Чуро, начальнику смены контроля Евгению Цыганову и неназванному офицеру КГБ Беларуси высокого ранга предъявлены обвинения по уголовным статьям о захвате водного или воздушного судна и о незаконном лишении свободы. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Говорил, что находится в отчаянии и не знает, как погасить долг

Еще в мае Роман Протасевич говорил, что в отчаянии и не знает, как погасить долг.

Суд Минского района 7 мая вынес постановление по гражданскому иску, который прокуратура выдвинула против Протасевича и его бывших коллег по проекту Nexta - Яна Рудика и Степана Путило. Дело рассматривали отдельно от уголовного. Ранее все трое были осуждены за организацию протестов в Беларуси. Рудик и Путило находятся за границей. Протасевича, который активно сотрудничал со следствием и признал вину, помиловал правитель Беларуси Александр Лукашенко.

Общая сумма, указанная в решении суда, - 24,5 млн белорусских рублей. Она состояла из непосредственно ущерба (23,4 млн рублей) и госпошлины (1,1 млн рублей).

Протасевич, опираясь на данные судебного процесса, говорил, что иск - попытка государства посчитать расходы, связанные с подавлением протестов после выборов в 2020 году.

Посадка самолета и задержание Протасевича

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года совершил вынужденную посадку. Когда до приземления в Вильнюсе оставалось несколько минут, пилотам пришлось развернуть лайнер, находившийся в воздушном пространстве Беларуси, и посадить его в аэропорту Минска. От белорусских диспетчеров пришло сообщение, что на борту якобы находится бомба. Для сопровождения гражданского лайнера в небо были подняты истребители белорусских ВВС. Прямо в аэропорту власти задержали двух пассажиров лайнера - оппозиционного блогера Романа Протасевича и Софью Сапегу, на тот момент его девушку.

В мае 2022 года белорусский суд приговорил Сапегу к шести годам колонии по статьям о "разжигании вражды" и о "правилах обращения с личными данными". Протасевича, заключившего досудебное соглашение со следствием, в мае 2023 года приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о "заговоре для захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем". Еще до того, как приговор по делу Протасевича вступил в законную силу, Лукашенко подписал указ о его помиловании. Софья Сапега - вопреки отказу Лукашенко о помиловании - тоже не отбыла срок полностью: в результате переговоров с российскими властями ее отпустили на родину.