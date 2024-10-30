Яшин, Навальная и Кара-Мурза проведут в Берлине марш за мир

Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная анонсировали акцию в Берлине 17 ноября, на которой они выступят против войны в Украине и репрессий в России.

Российские оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, а также вдова погибшего в российской колонии политика Алексея Навального Юлия Навальная проведут 17 ноября в Берлине антивоенную демонстрацию. "Это будет марш с требованием вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политзаключенных", - заявил Яшин в соцсетях в среду, 30 октября.

Политики призвали участвовать в антивоенном движении

Он напомнил, что в РФ сейчас "нет возможности проводить легальные акции протеста". "Но мы все еще можем показать, что мирная, свободная и цивилизованная Россия существует. Мы существуем, мы не молчим и мы действуем вместе", - написал он. Илья Яшин призвал тех, у кого есть такая возможность, приехать в Берлин и принять участие в марше. "Вставайте рядом с нами и участвуйте в антивоенном движении", - добавил он.

В свою очередь Юлия Навальная опубликовала видео, в котором вместе с Яшиным и Кара-Мурзой призвала участвовать в берлинской акции. В этом ролике предложено "заглянуть в будущее", в котором Россия "живет в мире со своими соседями" и "гарантирует своим гражданам свободу, справедливость и безопасность".

"Этой акцией мы хотим не только консолидировать демократические и антивоенные силы, но и поддержать наших сограждан в России, которые находятся в заложниках у путинского режима", - заявили оппозиционеры. На странице акции в Facebook указывается, что она начнется в 14 часов (16.00 мск).

Яшин и Кара-Мурза вышли на свободу в ходе обмена

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза были приговорены в России к длительным срокам заключения. Они вышли на свободу в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада 1 августа 2024 года, в ходе которого в Москву вернулись российские шпионы, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков.

По данным СМИ, в данном обмене, готовившемся на протяжении многих месяцев, должен был участвовать и Алексей Навальный, но он умер при невыясненных обстоятельствах в заполярной колонии 16 февраля. Вдова Навального объявила о намерении продолжить его дело.