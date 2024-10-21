Юлия Навальная готова баллотироваться в президенты РФ

Юлия Навальная в интервью BBC обратилась к россиянам и заявила о намерении баллотироваться в президенты в случае возвращения в Россию. Однако возвращение невозможно до тех пор, пока страной правит Владимир Путин.

Юлия Навальная объявила о намерении баллотироваться в президенты РФ в том случае, если вернется в Россию. "Моя цель - приблизить и сделать возможными перемены в стране. Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты", - заявила вдова погибшего в российской колонии оппозиционного политика Алексея Навального в большом интервью BBC News , опубликованном в понедельник, 21 октября. Навальная добавила, что считает для себя невозможным возвращение на родину до тех пор, пока у власти в стране остается Владимир Путин.

Комментируя решение Навального вернуться в Россию после отравления нервно-паралитическим ядом "Новичок" и лечения в Германии, вдова политика подчеркнула, что у них не было выбора. "Ничто не стоит человеческой жизни. Но я знаю, что мы не могли прожить нашу жизнь иначе. Я знаю, что все, что Алексей делал, было для него очень важным. И для меня, конечно, тоже", - рассказала она, добавив, что никогда не позволяла себе думать, что ее муж может быть убит.

За гибель оппозиционера в колонии несет ответственность лично Путин, подчеркнула Навальная. "У нас есть много доказательств этого, и мы все время получаем новые", - сказала она. Подробности Юлия Навальная раскрывать не стала, указав на необходимость дождаться окончания расследования обстоятельств гибели ее мужа, которое ведут его соратники.

"Западу надо меньше бояться Путина"

Она также раскритиковала реакцию международного сообщества на гибель Навального, назвав введенные против сотрудников колонии санкции смехотворными и предположив, что те ограничений даже не заметили. "Я считаю, им (западным лидерам. - Ред.) надо меньше бояться Путина. Они опасаются действовать, считая, что он в ответ может сделать что-то еще хуже. Так не годится. В итоге Путин понимает, что он может продолжать делать что хочет, - констатировала Юлия Навальная. - Думаю, он абсолютно доволен ситуацией".

"Я хочу, чтобы Путин оказался в российской тюрьме и увидел, до чего довел страну"

В интервью BBC она развила мысль, высказанную ранее в беседе с The Times, о том, что не хотела бы видеть Путина в Гааге. "Я хочу видеть его в тюрьме. Не где-то там в Гааге, в чистой камере, с компьютером и хорошим питанием. Я хочу, чтобы он оказался в российской тюрьме. Не только для того, чтобы он оказался в тех условиях, в которых был Алексей - для меня важно, чтобы он на примере тюрьмы увидел, до какого состояния он довел страну, и понял, что это его вина", - подчеркнула Навальная.

Навальная обратилась к россиянам: "Не сдавайтесь"

Беседа велась на английском языке, однако в конце разговора Навальная обратилась к россиянам на русском. "Не сдавайтесь. Делайте каждый день что-то, чтобы приблизить конец этого режима. В один прекрасный день этот режим закончится, и наша страна станет свободной, демократической, нормальной и обязательно счастливой", - сказала она.

Навальная - в перечне "террористов и экстремистов"

Юлия Навальная дала интервью BBC в преддверии выхода мемуаров Алексея Навального под названием "Патриот" - книга выйдет 22 октября на 26 языках, в том числе на русском.

Политик умер в заполярной колонии 16 февраля 2024 года. Как выяснили журналисты, судя по ходу следственных действий, Навального могли отравить - об этом свидетельствуют симптомы, описанные в первоначальной версии официального постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Навального. Так, по информации издания The Insider, в первоначальной версии говорилось, что политик жаловался на резкую боль в области живота, "у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание". Позже эти формулировки исчезли из постановления. Кроме того, были изъяты все предметы, с которыми контактировал политик - даже снег, на котором он лежал. Соратники Навального после смерти обещали провести расследование и рассказать, кто стоит за его смертью.

Навальная после смерти мужа решила продолжать его дело. В июле Росфинмониторинг включил вдову оппозиционера в перечень "террористов и экстремистов". В России Юлия Навальная объявлена в федеральный розыск.

Она является одним из публичных лиц российской оппозиции, возглавляет основанный супругом Фонд борьбы с коррупцией. В июле она была избрана председателем международной правозащитной организации Human Rights Foundation.