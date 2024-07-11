Юлия Навальная объявлена в России "экстремисткой"

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) включила вдову оппозиционера Алексея Навального Юлию в перечень "террористов и экстремистов", сообщили российские интернет-СМИ в четверг, 11 июля. Двумя днями ранее стало известно, что Юлии Навальной предъявлено обвинение по делу об участии в "экстремистском сообществе". В России ее объявили в федеральный розыск. Тогда же Басманный суд Москвы заочно арестовал ее. По данным "Интерфакса", следствие вменяет Юлии Навальной в вину "создание и распространение в интернете видеороликов, направленных на дискредитацию власти и сбор пожертвований для ФБК" (Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным. - Ред.).

Дело об "экстремистском сообществе" в отношении Алексея Навального и его соратников возбудили в сентябре 2021 года. Первой задержанной стала экс-глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Ее приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы.

Дело об "экстремистском сообществе"

Алексей Навальный по этому же делу получил 19 лет колонии особого режима. Он был этапирован в колонию в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, где впоследствии скончался. Вскоре после его смерти Юлия Навальная заявила, что продолжит дело мужа. В настоящее время она живет за пределами РФ.

Приговоры по этому же делу были вынесены также экс-главе штаба Навального в Томске Ксении Фадеевой и бывшему техническому директору YouTube-канала "Навальный Live" Даниэлю Холодному.

Уголовному преследованию подверглись и адвокаты, работавшие с Навальным многие годы. Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин были помещены в СИЗО. Ольгу Михайлову и Александра Федулова, покинувших Россию, арестовали заочно.

Юлия Навальная - лауреат премии DW и немецкой "Премии за свободу СМИ"

В 2024 году Юлии Навальной, а также созданному Алексеем Навальным Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) была присуждена премия "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) медиакомпании Deutsche Welle (DW). "Юлия Навальная с самого начала поддерживала политическую деятельность своего мужа Алексея Навального в борьбе за свободу прессы и свободу выражения мнений в России - несмотря на все риски, постоянные угрозы и личные ограничения, - заявил генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg). - Я преклоняюсь перед ее непоколебимым мужеством, ее убежденностью и силой, с которой она борется за свободную Россию и отстаивает интересы тех, кого Владимир Путин хочет заставить замолчать".

До этого вдова российского оппозиционера получила также немецкую "Премию за свободу СМИ" ("Freiheitspreis der Medien"), присужденную ей и посмертно - ее мужу. "Я буду продолжать бороться за свободу СМИ, как это делал Алексей, и я сделаю свой вклад в это дело", - пообещала Юлия Навальная на церемонии вручения премии. Присутствующие в зале несколько минут стоя аплодировали ей.