Навальная: Не было причин не давать мужу вернуться в РФ

Юлия Навальная дала интервью The Times. В нем она рассказала, как принималось решение о возвращении в РФ в 2021 году, об отношении к Путину и о своих разговорах с западными политиками.

Вдова российского оппозиционера Алексея Навального рассказала, что не пыталась переубедить его не возвращаться в Москву 17 января 2021 года после реабилитации в Германии. Юлия Навальная дала интервью The Sunday Times , которое издание опубликовало в субботу, 19 октября.

"Я могла бы. Я могла бы устроить ссору, кричать и все такое. И он бы послушался. И тогда мы бы жили в изгнании - несчастные", - сказала Навальная.

Беседа состоялась в Лондоне. Журналистка издания из соображений безопасности не была уведомлена о том, где проживает 48-летняя вдова политика, которую постоянно сопровождают телохранители.

"Когда он решил вернуться в Россию, не было причин его останавливать, потому что его политическая жизнь была сосредоточена на российской внутренней политике. Он не мог находиться в изгнании. Было очевидно, что (президент РФ Владимир. - Ред.) Путин и его режим хотели, чтобы он находился в изгнании. И это ужасная трагедия моей жизни. Но я абсолютно (точно. - Ред.) понимала, что нужно бороться", - призналась она. "Это - его жизнь, это - его выбор, это - его убеждения. Уговаривая его остаться в изгнании, я бы чувствовала себя гораздо более виноватой", - добавила Навальная.

"Стараюсь не оглядываться назад"

Говоря о том, изменила ли бы она свое решение с высоты сегодняшнего опыта, Навальная ответила: "Это - сложный вопрос. Я стараюсь не думать об этом".

"Да, это имело бы смысл, если бы я хотела, чтобы мой любимый муж был жив, безусловно. Если бы я хотела разделить с ним все самые счастливые дни жизни, вместе сидеть с нашими внуками и читать им - да, конечно", - сказала она. "Но мне кажется, в моей жизни произошло так много всего, я стараюсь не оглядываться назад. Иначе это наведет меня на множество тяжелых мыслей. И это сделает мою действительно сложную жизнь еще сложнее", - отрефлексировала Навальная.

Возвращаясь в Россию после отравления, Навальный, по его словам, думал: "Путин, конечно, псих, но он не будет настолько безумен, чтобы создать серьезный инцидент, арестовав меня в аэропорту". В то же время возможности своего убийства в тюрьме он не исключал.

На вопрос о том, мог ли Путин отдать приказ об отравлении Навального, чтобы помешать Западу включить его в обменный список, Навальная сказала: "Это может быть причиной. Это может быть серьезной причиной. Но я не люблю гадать. Не хочу тратить много времени на эти размышления, потому что невозможно понять, что было в голове у Путина".

Не возлагала больших надежд на обмен заключенными

При этом она призналась, что не возлагала очень больших надежд на обмен заключенным между Западом и Россией. "Он (Путин. - Ред.) все время врет… Я знала, что мы очень близки к этому - но я также знала, что все может рухнуть в тот же день. Поэтому я очень рада, что много об этом не думала".

Навальная добавила, что не хотела бы видеть Путина под судом в Гааге. "Хочу, чтобы он сидел в российской тюрьме, как и мой муж", превратился из "своего рода царя" в "обычного заключенного в России", сказала она.

"Запад все еще наивен"

По ее мнению, Запад "все еще наивен" - как по поводу глубины путинской развращенности, так и в отношении неэффективности нынешней программы санкций против России. Навальная постоянно призывает мировых лидеров бороться с коррумпированным окружением президента РФ. "Но они (западные лидеры. - Ред.) заботятся прежде всего о том, чтобы быть политиками в своих странах, а не о том, чтобы что-то делать в неизвестной и странной России", - считает вдова оппозиционера.

Навальная - в перечне "террористов и экстремистов"

Ряд мировых СМИ 12 октября опубликовал отрывки из мемуаров Навального, погибшего в российской колонии. Несколько глав из книги "Патриот" были перепечатаны в американском журнале The New Yorker, немецком Der Spiegel, испанской газете El Pais и британской The Times.

Политик умер в заполярной колонии 16 февраля 2024 года. Как выяснили журналисты, судя по ходу следственных действий, Навального могли отравить, поскольку были изъяты все предметы, с которыми он контактировал - даже снег, на котором он лежал. Соратники Навального после смерти обещали провести расследование и рассказать, кто стоит за его смертью.

Навальная после смерти мужа решила продолжать его дело. В июле Росфинмониторинг включил вдову оппозиционера в перечень "террористов и экстремистов". В России Юлия Навальная объявлена в федеральный розыск.

Она является одним из публичных лиц российской оппозиции, возглавляет основанный супругом Фонд борьбы с коррупцией. В июле она была избрана председателем международной правозащитной организации Human Rights Foundation.