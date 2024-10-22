  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КультураРоссия

Книга Навального выходит одновременно на 26 языках

Вера Фридрих
22 октября 2024 г.

22 октября 2024 года на книжных полках магазинов, а также в онлайн-сервисах 36 стран мира появится "Патриот" Алексея Навального. Книга доступна и на русском языке.

https://p.dw.com/p/4m0j0
Обложка книги "Патриот" Алексея Навального
Обложка книги "Патриот" Алексея Навального, вышедшей в немецком издательстве FischerФото: S. Fischer Verlag

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный за несколько лет до гибели в колонии за Полярным кругом начал писать книгу о своей жизни. "Патриот" - это история оппозиционера, рассказанная им самим.

22 октября мемуары, изданные на 26 языках, поступят в продажу. В Германии, на немецком языке, книга вышла в издательстве Fischer. На русском языке она доступна на сайте https://patriot.navalny.com/

Книга "Патриот" - это памятник Алексею Навальному

По словам Юлии Навальной, вдовы политика, он начал писать книгу о своей жизни в 2020 году: "После попытки отравления в 2020-м все говорили: "Алексей, ты должен написать книгу". А он отмахивался. Ну какая биография в 44 года? Прошло же только чуть больше половины жизни. Он и не торопился особо - ведь столько еще впереди. А все получилось так, как получилось. Ужасно и очень-очень несправедливо. Оказалось, что не было никакой другой половины впереди. Тем не менее писать книгу тогда Алексей все же начал и неожиданно быстро втянулся". Алексею нравилось вспоминать события своей жизни в связи с происходившим в стране, и он с удовольствием описывал свое детство, отмечает Юлия Навальная.

Ряд мировых СМИ на своих страницах уже в середине октября опубликовали отрывки из книги "Патриот". Цитаты появились в американском журнале The New Yorker, немецком Der Spiegel, испанской газете El Pais и британской The Times. В одном из опубликованных отрывков Алексей Навальный поясняет, почему решил написать книгу: она станет его памятником. 

Политик умер при пока невыясненных обстоятельствах в заполярной колонии 16 февраля 2024 года. Соратники Навального после смерти пообещали провести расследование и рассказать, кто стоит за его смертью.

Вот один из отрывков, опубликованных в Telegram-канале "Команда Навального": "Наша несчастная, измученная родина нуждается в спасении. Она разграблена, изранена и втянута в агрессивную войну. Ее превратили в тюрьму, которой управляют самые беспринципные и лживые негодяи. Любая оппозиция этой банде, даже в тех ограниченных возможностях, что есть у меня, - очень важна".

В Германии книгу выпустило издательство Fischer

Как отмечается на сайте издательства Fischer, это "мощная и трогательная автобиография бесстрашного лидера оппозиции, который заплатил самую высокую цену за свои убеждения". 

Из книги можно много нового узнать о детстве и юности политика, о том, как он стал активистом, о его браке и семье. Ярко и с интересными подробностями, включая ранее неопубликованные записи из тюрьмы, Навальный описывает свою политическую карьеру, многочисленные нападения на него и на его доверенных лиц. 

Алексей Навальный с женой и детьми
Алексей Навальный с женой и детьми, 2019 годФото: Andrew Lubimov/AP/picture alliance

Издательство Fischer цитирует вдову Юлию Навальную: "Эта книга - свидетельство не только жизни Алексея, но и его упорной борьбы с диктатурой - борьбы, ради которой он отдал все, в том числе и свою жизнь. Читатели познакомятся с человеком, которого я глубоко любила - человеком невероятной честности и неукротимой храбрости". 

"Написанный со страстью, остроумием, искренностью и смелостью, за которые им по праву восхищались, "Патриот" представляет собой прощальное письмо Навального миру", - подводят итог издатели. По их словам, книга погибшего в российской тюрьме политика - это и призыв продолжать дело, за которое он отдал свою жизнь.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Алексей Навальный

Мировые СМИ опубликовали отрывки из мемуаров Навального

Мировые СМИ опубликовали отрывки из мемуаров Навального

Мемуары Алексея Навального, погибшего в российской колонии за полярным кругом, выйдут 22 октября этого года.
Общество12 октября 2024 г.
Алексей и Юлия Навальные

Навальная: Когда муж решил вернуться в РФ, не было причин его останавливать

Навальная: Когда муж решил вернуться в РФ, не было причин его останавливать

Юлия Навальная дала интервью The Times. В нем она рассказала, как принималось решение о возвращении в РФ в 2021 году, об отношении к Путину и о своих разговорах с западными политиками.
Политика20 октября 2024 г.
Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде, май 2022 года

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство. Наиболее известные политики и блогеры, осужденные по делам о "фейках" о российских ВС и об госизмене, - в галерее DW.
Правосудие и закон26 апреля 2023 г.20 фото
Показать еще