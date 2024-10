Книга Навального выходит одновременно на 26 языках

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный за несколько лет до гибели в колонии за Полярным кругом начал писать книгу о своей жизни. "Патриот" - это история оппозиционера, рассказанная им самим.

22 октября мемуары, изданные на 26 языках, поступят в продажу. В Германии, на немецком языке, книга вышла в издательстве Fischer. На русском языке она доступна на сайте https://patriot.navalny.com/

Книга "Патриот" - это памятник Алексею Навальному

По словам Юлии Навальной, вдовы политика, он начал писать книгу о своей жизни в 2020 году: "После попытки отравления в 2020-м все говорили: "Алексей, ты должен написать книгу". А он отмахивался. Ну какая биография в 44 года? Прошло же только чуть больше половины жизни. Он и не торопился особо - ведь столько еще впереди. А все получилось так, как получилось. Ужасно и очень-очень несправедливо. Оказалось, что не было никакой другой половины впереди. Тем не менее писать книгу тогда Алексей все же начал и неожиданно быстро втянулся". Алексею нравилось вспоминать события своей жизни в связи с происходившим в стране, и он с удовольствием описывал свое детство, отмечает Юлия Навальная.

Ряд мировых СМИ на своих страницах уже в середине октября опубликовали отрывки из книги "Патриот". Цитаты появились в американском журнале The New Yorker, немецком Der Spiegel, испанской газете El Pais и британской The Times. В одном из опубликованных отрывков Алексей Навальный поясняет, почему решил написать книгу: она станет его памятником.

Политик умер при пока невыясненных обстоятельствах в заполярной колонии 16 февраля 2024 года. Соратники Навального после смерти пообещали провести расследование и рассказать, кто стоит за его смертью.

Вот один из отрывков, опубликованных в Telegram-канале "Команда Навального": "Наша несчастная, измученная родина нуждается в спасении. Она разграблена, изранена и втянута в агрессивную войну. Ее превратили в тюрьму, которой управляют самые беспринципные и лживые негодяи. Любая оппозиция этой банде, даже в тех ограниченных возможностях, что есть у меня, - очень важна".

В Германии книгу выпустило издательство Fischer

Как отмечается на сайте издательства Fischer , это "мощная и трогательная автобиография бесстрашного лидера оппозиции, который заплатил самую высокую цену за свои убеждения".

Из книги можно много нового узнать о детстве и юности политика, о том, как он стал активистом, о его браке и семье. Ярко и с интересными подробностями, включая ранее неопубликованные записи из тюрьмы, Навальный описывает свою политическую карьеру, многочисленные нападения на него и на его доверенных лиц.

Алексей Навальный с женой и детьми, 2019 год Фото: Andrew Lubimov/AP/picture alliance

Издательство Fischer цитирует вдову Юлию Навальную: "Эта книга - свидетельство не только жизни Алексея, но и его упорной борьбы с диктатурой - борьбы, ради которой он отдал все, в том числе и свою жизнь. Читатели познакомятся с человеком, которого я глубоко любила - человеком невероятной честности и неукротимой храбрости".

"Написанный со страстью, остроумием, искренностью и смелостью, за которые им по праву восхищались, "Патриот" представляет собой прощальное письмо Навального миру", - подводят итог издатели. По их словам, книга погибшего в российской тюрьме политика - это и призыв продолжать дело, за которое он отдал свою жизнь.