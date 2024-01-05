Саботаж на газопроводе СПГ-терминала в ФРГ. Кто это сделал?

Вспоминается диверсия на "Северных потоках", но на этот раз не те масштабы ущерба - и другие подозреваемые. Теракт в Брунсбюттеле могли совершить радикальные экоактивисты.

В Германии совершена диверсия на газопроводе, дело передано в Федеральную прокуратуру ФРГ, которая отвечает за расследование терактов. Первоначальное подозрение, как стало известно 4 января, гласит: "антиконституционный саботаж". Сразу же напрашиваются параллели с диверсией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", совершенной 26 сентября 2022 года и до сих пор не раскрытой. Однако на самом деле сходства практически нет, если не считать главного: вновь повреждена инфраструктура для снабжения Германии природным газом.

Газопровод, идущий от СПГ-терминала в Брунсбюттеле

Место преступления - Брунсбюттель. Этот город расположен на северо-западе ФРГ в устье реки Эльбы вблизи Северного моря, и сюда могут заходить океанские суда. Поэтому было решено разместить здесь один из плавучих терминалов по приему сжиженного газа, но для этого порт еще надо было подключить к газотранспортной системе страны.

Когда в марте 2023 года СПГ-терминал вошел в строй, он заработал не на полную мощность, поскольку был готов только первый короткий трубопровод, соединивший регазификационное судно с региональной газовой сетью. Более мощный и более длинный трубопровод, идущий по суше на юг в сторону Гамбурга для подключения терминала к национальной газовой сети, планировалось сдать в эксплуатацию в декабре прошлого года.

Плавучий СПГ-терминал в Брунсбюттеле Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Вот именно в этом 55-километровом газопроводе под названием ETL180 между Брунсбюттелем и городом Хетлинген как минимум в трех местах, как сообщают немецкие СМИ, еще в конце ноября при испытаниях трубы были обнаружены десятимиллиметровые дыры. Сегодня сомнений уже практически нет: их кто-то умышленно просверлил.

Если взрывы на "Северных потоках" могла устроить в открытом море глубоко под водой только команда профессионалов со сложным специальным оборудованием и большим количеством взрывчатки, то повредить таким несложным способом наземный газопровод способен, в принципе, любой одиночка с обычной дрелью и подходящим сверлом.

Протест экоактивистов против новой инфраструктуры

Поэтому складывается впечатление, что это дело рук скорее дилетантов, чем профессиональных диверсантов. Однако Михаэль Гётцшенберг (Michael Götzschenberg), специалист телекомпании ARD по терроризму, не исключил, что за этим актом саботажа могла стоять и "зарубежная держава". По его словам, "в данном случае напрашивается предположение, что это могло произойти по поручению России". Но это лишь одна из возможных версий, подчеркнул эксперт, теракт могли совершить и экстремисты.

Брунсбюттель, август 2023 года. Активисты экологического движения Ende Gelände захватили место строительства газопровода под лозунгом "Перекрыть кран неоколониальным убийцам климата" Фото: picture alliance/dpa

Газета Süddeutsche Zeitung, со своей стороны, напомнила, что в августе прошлого года около 50 активистов экологической организации Ende Gelände (условный перевод этой игры слов: ""На этом все") провели на месте строительства газопровода акцию протеста против создания новой инфраструктуры для использования ископаемых энергоносителей, сжигание которых ведет к выбросам вредных для климата парниковых газов. Пресс-секретарь организации Рита Тэш (Rita Tesch) заявила тогда журналистам, что сооружение этого газопровода является преступлением против климата. Федеральное ведомство по охране конституции характеризует Ende Gelände как "левоэкстремистскую организацию".

Неоднократные акции протеста проходили в прошлом году также на восточногерманском туристическом острове Рюген. Там против другого СПГ-терминала, в порту Мукран, выступают как местные жители, так и защитники климата, съезжающиеся со всей Германии. Один раз члены Greenpeace заняли судно-трубоукладчик, помешав его работе, другой раз активисты этой экологической организации с очевидным риском для себя забрались на уже спускаемую в воду трубу. Но все эти акции протеста проходили без насилия и без повреждения энергетической инфраструктуры.

Возможная радикализация части защитников климата

Однако были в последние два года и настораживающие прецеденты. Так, весной 2022 года защитники климата из организации Letzte Generation ("Последнее поколение") самовольно закрутили вентили на действующем нефтепроводе "Дружба" близ нефтеперерабатывающего завода в восточногерманском Шведте.

А в июне 2022 года лидер немецкого отделения международной организации защитников климата Fridays für Future ("Пятницы ради будущего") Луиза Нойбауэр (Luisa Neubauer) в коротком видео в соцсети Instagram в шутку, как она уверяет, заявила, что хотела бы взорвать нефтепровод, который планируется построить в Африке.

Остров Рюген, май 2023 года. Экоактивисты протестуют против СПГ-терминала, в центре - Луиза Нойбауэр Фото: Jens Koehler/imago images

Так что в среде немецких защитников климата наблюдается определенная радикализация, а потому одной из ключевых версий следствия, начатого в Брунсбюттеле Федеральной прокуратурой, наверняка станет акт саботажа со стороны экологических экстремистов.

Тем временем пресс-секретарь ответственной за прокладку газопровода компании Gasunie Филипп Бергман-Корн (Philipp Bergmann-Korn) сообщил телерадиокомпании NDR, что повреждения будут устранены в течение нескольких недель: "Мы планируем ввести трубопровод в строй в феврале". Отрицательных последствий для газоснабжения немецкого рынка такая задержка иметь не будет: Германии уже удалось наладить весьма диверсифицированную систему поставок трубопроводного и сжиженного газа.

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