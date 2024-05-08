10 лет ЕАЭС. Кому выгоден этот экономический союз?

ЕАЭС позволяет России обходить санкции, но внутри организации разногласия все сильнее. Страны-участницы недовольны распределением выгод из-за того, что большая их часть достается РФ. Устоит ли этот союз?

8 мая в Москве проходит десятый саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с момента перезапуска организации в 2014 году. Сейчас в это объединение входят 5 стран-участниц. Но после российской аннексии Крыма, ЕАЭС фактически столкнулся с международными санкциями, введенными в отношении РФ, так как наибольшая доля ВВП в этом объединении у России - 90%.

Под угрозой оказалась и сама идея ЕАЭС - взаимовыгодное экономическое сотрудничество стран-участниц в рамках единого экономического пространства. С одной стороны, санкции простимулировали интеграцию внутри ЕАЭС - вырос объем торговли между странами-участницами, с другой - главным финансовыми бенефициарами остаются Россия и Беларусь, а другие страны-участницы столкнулись с угрозой вторичных санкций. Какое будущее может ждать организацию?

Цель ЕАЭС - экономический союз на "взаимовыгодных условиях"

Кремль обещает торжественно отметить 10-летний юбилей с момента создания ЕАЭС, в связи с чем в Москву пригласили лидеров стран-участниц объединения: Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Впрочем, фактически экономический союз бывших стран СССР существовал еще раньше - с 2000 года. Тогда руководители Беларуси , Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана подписали договор о создании Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Позже к ним присоединился Узбекистан. В основу этой организации лег договор о Таможенном союзе, целью которого было отменить таможенные пошлины для стран-участниц объединения, и членство в нем было обязательным.

Впоследствии состав стран-участниц объединения несколько раз менялся: в 2014 году организацию переформатировали в ЕАЭС - в этот союз решили не входить Таджикистан и Узбекистан (эта страна получила статус страны-наблюдателя, как и Куба). Узбекские власти заявляли о своих "сомнениях в эффективности и результативности" этого объединения. В 2015 году в ЕАЭС вошла Армения.

Споры в ЕАЭС вокруг неравномерного распределения выгод

Со временем внутри организации стали возникать споры вокруг равномерного распределения прибыли. Несмотря на то, что формально ежегодно председательство в организации переходит к одному из участников ЕАЭС, (в этом году - к Армении) доминирующую роль все равно играет Россия, она же получает и основную выгоду. Например, если товар попадает в ЕАЭС из третьей страны, то член ЕАЭС обязан внести полученную сумму от таможенных пошлин в общий котел, а затем это распределяется между членами союза. Самую большую долю - 85 процентов - получает Россия. В прошлом не раз Беларусь, у которой 4,86 процентов, призывала пересмотреть нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин, называя их "несправедливыми".

О неравномерном распределении выгод сейчас говорят представители в ЕАЭС от Казахстана (6,95 процентов), Армении (1,22%) и Кыргызстана (1,9%). В 2023 году об этом, в частности, DW рассказал член коллегии ЕЭК (Евразийской экономической комиссии. - Ред.), бывший премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. По его словам, страны предлагают "выработать новую методику, которая позволяет автоматически делать перерасчет нормативов в зависимости от текущей ситуации". Но этому, по его словам, противятся Беларусь и Россия. В отношении этих стран введены международные санкции, но обходить их помогает так называемый параллельный импорт через остальные страны ЕАЭС.

Эксперт: снижение долларовой зависимости - кажущееся явление

Из-за действия международных санкций в отношении России из-за аннексии Крыма, а затем войны, развязанной против Украины, начала меняться конфигурация финансовых потоков внутри ЕАЭС. С того момента одна из главных целей, которую лоббирует Москва, - снижение доли доллара во взаимных межбанковских расчетах. Кремль добивается того, чтобы основной валютой ЕАЭС был признан российский рубль. Между тем на российский рубль итак уже приходится 80% расчетов в ЕАЭС.

За десять лет доля расчетов в нацвалютах ЕАЭС выросла до 90% (в 2013 году показатель составлял 63%), утверждал в 2023 году президент РФ Владимир Путин. На деле же странам ЕАЭС не удалось уйти от зависимости от доллара, отмечает специалист по макроэкономике, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

Впоследствии, говорит эксперт, многим участникам торговых сделок все равно приходится выполнять двойную конвертацию валют. Дело в том, что многие цены привязаны к доллару, объясняет он: "Расчеты в национальных валютах ограничены в применении, очень дорого конвертируются друг в друга, а хранить поступления особо не в чем. Рано или поздно все приобретают те же самые твердые валюты, которые принимают везде".

К тому же, говорит экономист, угроза вторичных санкций создала "новые правила игры", на риски готовы идти далеко не все игроки, желающие сохранить взаимодействие с американскими компаниями. Так, многие крупные банки стран-участниц ЕАЭС отказались работать с российской системой платежей "Мир" из-за угрозы вторичных санкций.

Риск вторичных санкций для стран ЕАЭС

Усиление западных санкций в отношении России значительно отразилось на трансграничных операциях между странами-участницами ЕАЭС - большинство платежей проходят через российские банковские институты, а любое взаимодействие с ними создает риск для контрагентов испытать на себе вторичные санкции, говорит экономист Александра Осмоловская-Суслина.

Впрочем, для многих членов ЕАЭС "выгоды сегодняшнего дня перевешивают потенциальные риски завтрашнего", считает эксперт, отмечая и стимулирующую роль ограничительных мер: "Отношения между странами в ЕАЭС стали более тесными. Для РФ это сотрудничество позволило переориентировать некоторые рынки, а для остальных стран - получить дополнительный кусок экономического "пирога" и финансовых потоков из РФ, который раньше был для них недоступен".

Когда создавалось ЕврАзЭС, то Россия воспринималась остальными странами на постсоветском пространстве, как источник инноваций и инвестиций, как экономический мост на пути в Европу, говорит политолог Дмитрий Орешкин. Но после аннексии Крыма и вторжения в Украину с последовавшим усилением международных санкций Россия в глазах ближайших ее соседей приобрела очертания "изгоя".

ЕАЭС останется экономическим союзом?

Теперь главными полюсами для стран СНГ являются либо Европа, либо Китай - в орбиту последнего попадает Казахстан, говорит Орешкин. То, что постулируется ЕАЭС как "взаимовыгодное экономическое партнерство" по факту не согласуется с системой приоритетов России, говорит политолог: "Кремль полагает, что это не взаимовыгодное сотрудничество, а такое представление организации пространства, когда есть некий центр, а вокруг него есть сателлиты".

Между тем стремление РФ выйти за рамки экономического формата союза рассматривается как попытка превратить организацию в политический инструмент, говорит политолог, что встречает сопротивление со стороны других участников ЕАЭС. Так, в 2020 году российские власти предложили принять проект "О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года". Но президент Казахстана отклонил проект, пояснив, что документ включал темы, выходящие за рамки экономических вопросов, такие как здравоохранение, образование и наука.

Кроме того, внутри ЕАЭС периодически вводятся односторонние ограничения, а Россия не всегда советуется по важным решениям с остальными участниками союза, указывает научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров. Например, когда Кремль вводил "продуктовое эмбарго" в отношении ЕС и других стран, то предварительно это решение не обсуждал с другими участниками ЕАЭС, что противоречит основным договоренностям объединения. Недовольство участников ЕАЭС вызвало также недавнее введение ограничительных мер на экспорт из России сахара - дефицитного товара в Казахстане. Власти этой страны заявили, что выделенных РФ квот на поставку сахара в ЕАЭС не хватает, чтобы полностью закрыть потребность в этой продукции. "Но, даже учитывая все проблемы, ЕАЭС полезен для стран Центральной Азии, поскольку сдерживает напор китайской торговой и экономической экспансии на местных рынках, а заодно упрощает доступ на рынки друг друга и России", - считает Умаров. Что же касается Армении, то после военного конфликта с Азербайджаном и нежеланием России вмешаться в ситуацию, Ереван пошел на сближение с ЕС. Как это отразится на его участии в ЕАЭС, пока неизвестно.