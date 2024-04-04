"Мир" не обслуживают. Где отказались от платежных карт РФ

От обслуживания банковских карт российской платежной системы "Мир" теперь полностью или частично отказались Казахстан и Кыргызстан. С чем это связано и каковы последствия этого шага?

В Кыргызстане с 3 апреля 2024 года перестали обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир". Пользователям стали недоступны такие операции, как снятие наличных в банкоматах, безналичная оплата в POS-терминалах, переводы с карты на карту, интернет-платежи. Это связано с тем, что с 5 апреля кыргызстанский Межбанковский процессинговый центр (ЗАО "МПЦ") прекращает взаимоотношения с оператором российской платежной системы "Мир" - АО "Национальная система платежных карт" (АО "НСПК"). Такое решение было принято кыргызской стороной "с целью минимизации риска вторичных санкций". Как соообщается на сайте ЗАО "МПЦ", в конце февраля текущего года США ввели санкции против АО "НСПК".

Национальный банк КР, со своей стороны, разместил информацию о том, что "сохраняется возможность осуществления денежных переводов из КР в РФ и наоборот с использованием мобильных приложений коммерческих банков при наличии прямых договорных отношений между кыргызстанскими и российскими коммерческими банками, а также по системам денежных переводов без открытия счета".

Отказ от "Мир" - расчет на то, чтобы нивелировать риски

Экономист Толонбек Абдыров в беседе с DW рассказывает, что в Кыргызстане - 23 банка, и до этого времени платежная система "Мир" работала в большей половине из них. Он полагает, что решение отключиться от российской платежной системы было довольно серьезное и нелегкое, так как она давала определенные плюсы. По его словам, во многом это связано с реэкспортом некоторых видов товаров из Кыргызстана в Россию. К примеру, бытовой техники или автомобилей. Экономист высказывает предположение, что после отказа от карты "Мир" возникнут временные трудности, связанные с переводами или платежами, но "не настолько сильно, чтобы из-за этого просела экономика Кыргызской Республики".

Экономист Толонбек Абдыров Фото: privat

По мнению Толонбека Абдырова, со стороны кыргызских операторов отказ от ПС "Мир" - оправданный расчет на то, чтобы нивелировать риски. "Банки посчитали, что те выгоды, которые они получают, будут несоизмеримо меньшими, если наложат санкции. Наложение санкций - очень много проблем для всей нашей финансовой системы, для нашего бизнеса, для наших предпринимателей", - говорит экономист. И добавляет: "Мы же, кроме России, с другим миром тоже торгуем, бизнес какой-то ведем. Так или иначе у нас кыргызские предприниматели очень диверсифицировали свои рынки в последние годы. Если вообще SWIFT отключат, то у нас будут гораздо большие проблемы".

Что говорят релоканты

Новость о том, что в Кыргызстане перестали обслуживать банковские карты платежной системы "Мир", взбудоражила российское комьюнити. Но многие релоканты говорят, что уже давно открыли счета в местных банках и практически не пользуются картой "Мир".

Релокант из России Дмитрий в Кыргызстане находится 7 месяцев. Он говорит, что новость о прекращении обслуживания карт "Мир" сначала вызвала шок, а потом он начал искать информацию и понял, что с 5 апреля мало, что изменится. "Наличку с карт можно было снять в трех банках, теперь нельзя. Грустно, но это было все равно невыгодно. Пользовался только, если срочно, и других способов на тот момент не знал. Перевод и снятие наличными до сих пор доступны в "Золотой Короне". В основном, переводы сюда межбанковские, а не с карты на карту. Просто тот 1% случаев, где можно было воспользоваться картой "Мир" российского банка теперь не работает", - говорит Дмитрий. Между тем, он подчеркивает, что работают межбанковские переводы, а криптовалюты в КР легализованы и их можно снять в лицензированном обменнике в виде наличных.

Релокант сентябрьской волны 2022 года, россиянин Сергей, рассказывает, что когда узнал о прекращении обслуживания карт "Мир" в Кыргызстане, то его реакция была негативной. "Теперь релокантам будет еще труднее вывести деньги из страны. Конечно, еще остались "Золотая корона" и крипта, но такими темпами и по ним усложнят работу, а еще есть вероятность, что комиссии повысятся", - предполагает он. По словам Сергея, на него это решение сильно не повлияет, поскольку он нашел работу в Кыргызстане и получает зарплату в сомах. Он признает, что иногда ему надо переводить деньги на карту в РФ. Но в его банке это можно сделать через СБП (система быстрых платежей. - Ред.). "В самом худшем случае, я воспользуюсь криптой", - говорит Сергей.

Экономист Толонбек Абдыров, говоря о том, кого затронут ограничения, связанные с отказом от карты "Мир", называет релокантов и российских туристов, но он уверен, что они найдут обходные пути. Абдыров замечает: "Дело в том, что куда бы они (релоканты. - Ред.) сейчас не поехали, везде так: Армения отказалась, уже ограничения идут в Казахстане…".

Карты "Мир" в Казахстане: использовать сложно, но можно

В Казахстане о полном отказе обслуживания платежных карт российской системы "Мир" речь пока не идет. Хотя после 24 февраля 2024 года, когла стало известно о введении американских санкций, все казахстанские банки второго уровня практически сразу прекратили обслуживать платежные карты "Мир".

До последних чисел февраля "Мир" с рядом ограничений, но обслуживали Halyk Bank, Forte Bank и Freedom Bank. А с 15 марта прекратил взаимодействие с НСПК "Мир" и Bereke Bank, который появился в сентябре 2022 года после выкупа национальным управляющим холдингом "Байтерек" акций российского акционерного общества "Сбербанк Казахстан".

Между тем пресс-служба дочернего банка российской Группы ВТБ - "ВТБ Казахстан" практически сразу после появления информации из Кыргызстана распространила в казахстанских СМИ свой пресс-релиз. В нем говрится, что "ВТБ (Казахстан) продолжает поддерживать карты платежной системы "Мир" в собственной инфраструктуре, как это было и ранее. "Держатели карт могут снимать в банкоматах наличные в тенге. По картам доступны переводы, в том числе трансграничные, онлайн-покупки в интернет-магазинах и сервисах, поддерживающих российскую платежную систему, а также оплата услуг в онлайн-банке. Карту можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для бесконтактных покупок с помощью смартфона Android", - подчеркивается в сообщении.

Что делать без карты "Мир"

Переехавшие в Казахстан релоканты из России, судя по переписке в популярных среди них телеграм-чатах, довольно спокойно относятся к возникшим проблемам с платежными картами "Мир". Немало из них замечают, что они у них уже давно пустые. "С самого начала было понятно, что с "Миром" будет не все в порядке. Поэтому, как только мы с супругой приехали в Казахстан, сразу же получили ИИН, который позволил нам иметь карты местных банков. Можно выбирать - хоть VISA, хоть MasterCard. Имевшиеся на "Мире" рубли мы сняли, купили тенге и доллары. Сейчас пользуемся переводами "Каспи банка" и приложением от Forte Bank. Последний сервис удобен тем, что синхронизирован с системой "Золотая Корона", позволяющей осуществлять переводы из России и обратно", - рассказал DW переехавший из Твери в Алматы программист Сергей. При этом он заметил, что у ВТБ есть серьезный недостаток - очень мало филиалов. В Астане - восемь, а в Алматы и вовсе всего четыре. Тогда как филиалы казахстанских банков встречаются почти на каждом шагу.

Финансист Расул Рысмамбетов Фото: privat

По мнению финансиста Расула Рысмамбетова, пока в Казахстане работает ВТБ, картами платежной системы "Мир" будут пользоваться в стране. "ВТБ - это последний бастион российской платежной системы в Казахстане. И он вряд ли в ближайшее время уйдет из РК. Поскольку в отличие от Сбербанка или Альфа-Банка, которые также присутствовали в нашей стране, он очень тесно связан с руководством Российской Федерации. Но в данном случае дело не в политике, а в экономической целесообразности. Нельзя забывать, что Россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана. У нас очень много совместных предприятий", - заметил в разговоре с DW Расул Рысмамбетов.

По информации пресс-службы "ВТБ Казахстан" на текущий момент банком выпущено более 31 тысячи карт системы "Мир", которые обслуживают POS-терминалы 150 торговых точек Республики Казахстан.

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