Как бизнесмен, близкий у Лукашенко, поставляет технику из ЕС

Из Беларуси и РФ ушли западные производители сельхозтехники, но сама продукция на рынке осталась. Ее поставляют с помощью немецкой фирмы, которая принадлежит бизнесмену из санкционного списка ЕС, выяснили в БРЦ.

Близкий к Лукашенко бизнесмен Александр Шакутин, попавший под санкции ЕС, организовал параллельный импорт сельскохозяйственной техники западных производителей, которые ушли с белорусского и российского рынков. Для этого используется фирма, зарегистрированная в Германии. К таким выводам пришли авторы Белорусского расследовательского центра (БРЦ). Сумма поставок в 2022-м году составила как минимум 9 миллионов долларов. Как и почему это возможно, несмотря на санкции, - в материале DW.

Производители ушли, но их продукцию продолжают поставлять на рынок

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину производители сельскохозяйственной техники CNH Industrial и Amazone объявили, что уходят с белорусского и российского рынков. Но производимые ими комбайны и трактора продолжают поступать в Беларусь и Россию - благодаря компаниям, которые принадлежат Александру Шакутину, и несмотря на то, что он попал под санкции ЕС как "кошелек Лукашенко", утверждают расследовали БРЦ.

В их распоряжении оказались таможенные накладные, из которых следует, что в 2022 году компании Шакутина поставили в Беларусь и Россию западную технику на сумму 9 миллионов долларов. "Это минимальные цифры, о которых можно с уверенностью сказать на основе документов, которые побывали у нас в руках, - говорит один из руководителей Белорусского расследовательского центра Станислав Ивашкевич. - Но это не полная картина, только ее часть".

Поставки мощной сельскохозяйственной техники на белорусский и российский рынки осуществляются при участии немецкой фирмы SV Maschinen GmbH, считают журналисты-расследователи. В России и Беларуси она известна под торговой маркой "СВ Машины". Ранее эти фирмы в основном импортировали комплектующие и запчасти. После ухода иностранных компаний с рынка они переключились непосредственно на сельскохозяйственную технику и оборудование. Например, с апреля по конец июня 2023 года SV Maschinen GmbH поставила в Россию 50 товаров на общую стоимость более 12,5 миллионов евро. В 2021 году эта сумма была в 20 раз меньше и не превысила 630 тысяч евро, утверждает БРЦ.

"Компания Шакутина стала стала неофициальным дилером"

"Ранее у нас вышло расследование, которое установило, что у Александра Шакутина есть фирма в Германии. Так мы начали ближе присматриваться к его бизнесу. К своему удивлению увидели, что она не просто закупает компоненты для "Амкодора", а вдобавок стала неофициальным дилером по параллельному импорту таких всемирных брендов, как "John Deere" или CNH Industrial. Хотя, казалось бы, эти бренды ушли из России и Беларуси, чтобы не иметь дела с режимами Александра Лукашенко и Владимира Путина", - рассказывает Станислав Ивашкевич.

Иностранная сельхозтехника продолжает поступать на рынки Беларуси и РФ Фото: Sergei Supinsky/AFP

По данным расследователей, компания CNH Industrial прекратила поставки в Беларусь и Россию, однако ее представительства, прежде всего в Италии и Польше, продолжают продавать технику предприятию Александра Шакутина с немецкой регистрацией. Формально они имеют дело с европейской компанией, что позволяет попавшему под санкции предпринимателю дальше вести бизнес.

"Если структуры, которые попали под санкции, делают несколько прокладок между собой и клиентом, с которым они хотят действовать на территории ЕС, то иногда находятся партнеры, которые прикидываются, что не знают, с кем имеют дело. В данном случае поставщики и производители техники работали с белорусскими компаниями по поставкам деталей. Они знают, с кем работали в России и Беларуси, и продолжают сотрудничать, просто поставляют эту технику через другие филиалы, - утверждает Ивашкевич. Он уточняет, что формального санкционного запрета на эти поставки нет.

По его сведениям, для оформления поставок используются два пакета документов: при вывозе техники из ЕС указывается одна из среднеазиатских стран вроде Казахстана или Узбекистана, когда же она попадает на территорию Беларуси или России, у нее появляются новые документы. Как отмечается в расследовании, изменились и условия поставки SV Maschinen GmbH из Европы в Россию. Ранее компания гарантировала доставку до места назначения. С середины 2022 года покупатель сам должен забирать технику в указанном месте и нести риски, связанные с доставкой.

Сколько именно западной сельхозтехники было поставлено в Беларусь и Россию таким образом, авторы расследования оценить не смогли.

Параллельный импорт теперь обыденная практика для белорусского бизнеса?

Как отмечает предприниматель Александр Кнырович, после введения экономических санкций против Беларуси практика параллельного импорта стала в порядке вещей для белорусского бизнеса. "Это не уникальная схема, которую изобрел Шакутин. Как только были введены санкции, многие предприниматели стали искать способы поставок, только не напрямую. И нашли их, поскольку всегда есть промежуточные страны вроде Турции, Грузии, куда производители с удовольствием поставят ту же самую технику по тем же самым ценам, чтобы посредник продал ее белорусам с небольшой накруткой".

По словам Кныровича, параллельным импортом занимаются "не только пролукашенковские олигархи, но и обычные компании". "Это не единичный случай - это наша повседневная практика по многим товарам, которые по определенным причинам попали под ограничения. История с сельскохозяйственной техникой на слуху и видна. Удобно указывать ей на Шакутина, у которого действительно сейчас праздник, потому что перед войной он был близок к банкротству, а сейчас у него все хорошо. Но когда мы спросим у себя: как в Беларусь попадают айфоны? По тем же самым каналам параллельного импорта".

Многие товары завозят в Беларусь параллельным импортом Фото: DW

В случае с Александром Шакутиным есть особенность: с конца 2020 года бизнесмен находится под санкциями ЕС, которые он пытался оспорить в Европейском суде. Суд оставил ограничения в силе. "Если Александр Шакутин зарабатывает с помощью своей компании, зарегистрированной в Германии, это значит, он даже не старается ничего сделать, чтобы обойти санкции. Это насмешка над европейской системой их отслеживания. Он и не старается, и все у него получается".

Александр Кнырович считает, что существование компаний, с помощью которых обходят санкции, бросает тень на весь белорусский бизнес за рубежом. "Но он не является правоохранительной структурой, не его дело - заниматься расследованием и наказанием, - говорит Кнырович. - С другой стороны, любой гражданин РБ, который находится на законных основаниях в Германии, Австрии, Польше либо другой стране, должен сообщить в полицию, если ему известно о совершении преступления. А обход санкций является преступлением, чтобы работа этой фирмы не бросала тень на остальной добросовестный, платящий налоги бизнес".

"Контролем за соблюдением санкций занимаются все и никто"

Станислав Ивашкевич обращает внимание, что в ЕС "есть большая проблема с контролем за санкциями". По его мнению, расследования журналистов, в том числе работа БРЦ, "меняет взгляд европейцев на то, как должны действовать санкционные механизмы". "До сих пор они были скорее формальным жестом, чем реальным инструментом, в отличие от американских, которых реально боятся и от которых страдают те режимы, на которые они накладываются. Но все детали доносятся до немецких органов. Хорошая тенденция - идет обсуждение, как это изменить, оно все более предметное. Но есть и негативная: санкций боятся все меньше и меньше".

В ЕС контроль за соблюдением санкций возлагается на каждую страну в отдельности, рассказывает Ивашкевич: "По сути, выходит, что этим занимаются все и одновременно никто. У каждого разная интерпретация санкционного законодательства. Например, в Литве, если у "кошелька Лукашенко" есть существенный вклад в фирме, его счета замораживают. В Германии нужно, чтобы у него было 50% плюс одна акция - только тогда компания считается "бизнесом кошелька". И то его активы замораживают не всегда: нужно еще доказать, что он напрямую получается от этого бизнеса прибыль".

Расследование о параллельном импорте сельхозтехники БРЦ подготовило совместно с партнерами: российским изданием "Верстка" и немецким Paper trail media. Последнее адресовало свои вопросы в Министерство экономики и защиты климата ФРГ. В ведомстве ответили, что "компаниям, которые частично принадлежат лицам, находящимся под санкциями, технически разрешено вести бизнес в Германии до тех пор, пока какая-то персона, находящаяся в топе санкционных списков, не начнет получать от них прибыль". Журналисты отмечают, что переписка с государственными органами продолжается.

Смотрите также: