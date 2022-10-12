Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2023 года

Меры, предполагающие запрет на импорт в РФ сельскохозяйственной продукции из поддержавших санкции стран и уничтожение продовольствия, ввезенного в нарушение этих правил, продлили в восьмой раз.

Действие российского продовольственного эмбарго, предполагающего запрет на поставку в Россию ряда товаров из иностранных государств, продлено до конца 2023 года. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина, подписанный во вторник, 11 октября, опубликован на официальном портале правовой информации.

"Отдельные специальные экономические меры", предусматривающие запрет на ввоз в Россию мяса, колбасы, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов и молочной продукции из Евросоюза, США, Австралии, Норвегии, Канады и Украины, были введены в августе 2014 года. По утверждению Москвы, они направлены на "обеспечение безопасности Российской Федерации".

Под ограничения попала продукция стран, которые ранее в том же году ввели санкции в отношении РФ в связи с российской аннексией украинского полуострова Крым.

Уничтожены десятки тысяч тонн продуктов

В июле 2015 года Владимир Путин постановил уничтожать нелегально ввезенные в РФ западные товары. За 5 лет Россельхознадзор выявил и уничтожил 36,17 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции.

До сегодняшнего дня эти "продовольственные контрсанкции" продлевались в России семь раз.

Сколько людей голодают в России

В докладе ЮНИСЕФ о продовольственной безопасности в мире , обнародованном летом 2021 года, говорится, что с 2018 по 2020 год в условиях нехватки еды и на грани голода в России жили более девяти миллионов человек.

По данным ООН, 400 тысяч россиян в этот период входили в группу "экстремальной уязвимости". Это люди, которые живут на грани голода и не могут позволить себе необходимое количество еды.

В то же время почти 8,7 млн человек (около 6 процентов жителей России на тот момент) подпадали под категорию "умеренной уязвимости". Они не пропускали приемы пищи, но были вынуждены экономить на порциях и качестве продуктов.

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