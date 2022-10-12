  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Бульдозер в Оренбургской области ссыпает в яму продукты, ввезенные в РФ в обход запрета
Уничтожение продуктов в Оренбургской области (фото из архива)Фото: Sergei Medvedev/TASS/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2023 года

Александра Иванова
1 ч. назад

Меры, предполагающие запрет на импорт в РФ сельскохозяйственной продукции из поддержавших санкции стран и уничтожение продовольствия, ввезенного в нарушение этих правил, продлили в восьмой раз.

https://www.dw.com/ru/rossia-prodlila-prodovolstvennoe-embargo-do-konca-2023-goda/a-63410498

Действие российского продовольственного эмбарго, предполагающего запрет на поставку в Россию ряда товаров из иностранных государств, продлено до конца 2023 года. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина, подписанный во вторник, 11 октября, опубликован на официальном портале правовой информации.

"Отдельные специальные экономические меры", предусматривающие запрет на ввоз в Россию мяса, колбасы, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов и молочной продукции из Евросоюза, США, Австралии, Норвегии, Канады и Украины, были введены в августе 2014 года. По утверждению Москвы, они направлены на "обеспечение безопасности Российской Федерации".

Под ограничения попала продукция стран, которые ранее в том же году ввели санкции в отношении РФ в связи с российской аннексией украинского полуострова Крым.

Уничтожены десятки тысяч тонн продуктов

В июле 2015 года Владимир Путин постановил уничтожать нелегально ввезенные в РФ западные товары. За 5 лет Россельхознадзор выявил и уничтожил 36,17 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции.

До сегодняшнего дня эти "продовольственные контрсанкции" продлевались в России семь раз.

Сколько людей голодают в России

В докладе ЮНИСЕФ о продовольственной безопасности в мире, обнародованном летом 2021 года, говорится, что с 2018 по 2020 год в условиях нехватки еды и на грани голода в России жили более девяти миллионов человек.

По данным ООН, 400 тысяч россиян в этот период входили в группу "экстремальной уязвимости". Это люди, которые живут на грани голода и не могут позволить себе необходимое количество еды.

В то же время почти 8,7 млн человек (около 6 процентов жителей России на тот момент) подпадали под категорию "умеренной уязвимости". Они не пропускали приемы пищи, но были вынуждены экономить на порциях и качестве продуктов.

Смотрите также:

С продуктами из ЕС в России борются "хрюши"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Пожилая женщина у полок в московском супермаркете

Эмбарго наизнанку: поедет ли хамон из России в Беларусь?

Эмбарго наизнанку: поедет ли хамон из России в Беларусь?

Беларусь вводит продуктовые контрсанкции против "недружественных стран". Как это отразится на товарных потоках и экономических отношениях Москвы и Минска.
Экономика и бизнес
11 декабря 2021 г.
external

Украинское зерно: как заминированные поля и заблокированные порты сказываются на фермерах (25.05.2022)

Украинское зерно: как заминированные поля и заблокированные порты сказываются на фермерах (25.05.2022)

Уничтоженная техника, неразорвавшиеся фугасы и заблокированные порты. Фермеры в раздираемой войной Украине борются с растущим числом проблем, которые мешают им экспортировать урожай на мировой рынок.
Экономика и бизнес
25 мая 2022 г.
02:40 мин.
external

Сельское хозяйство в Украине: заминированные поля, уничтоженная техника (25.04.2022)

Сельское хозяйство в Украине: заминированные поля, уничтоженная техника (25.04.2022)

Рассказываем историю украинского фермера. Из-за войны его бизнес разрушен, на участках лежат неразорвавшиеся боеприпасы.
Конфликты
25 апреля 2022 г.
02:44 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент США Джо Байден (фото из архива)

Байден: При вторжении в Украину Путин просчитался

Конфликты
59 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Украина: второй день ударов. Минск в объятиях Кремля.

Украина: второй день ударов. Минск в объятиях Кремля.

Конфликты
13 ч. назад
61:48 мин.
Карикатура - "президент России Владимир Путин" склонился над картой Европы. Над ней две большие стрелки: синяя "Холода" с севера, красная " Беженцы" - с юга.

Как ослабить Европу: дерзкий "план" Путина?

Как ослабить Европу: дерзкий "план" Путина?

Политика
14 ч. назад
Гданьск, Польша

Не только IT. Как предприниматели из РБ уезжают в Польшу

Не только IT. Как предприниматели из РБ уезжают в Польшу

Экономика и бизнес
15 ч. назад
Касым-Жомарт Токаев

Кто, кроме Токаева, поборется за пост президента Казахстана?

Кто, кроме Токаева, поборется за пост президента Казахстана?

Политика
9 ч. назад
Сгоревшие автомобили на улицах Киева после ракетных ударов 10 октября

"Мы на новом этапе эскалации войны". СМИ о ракетных ударах

"Мы на новом этапе эскалации войны". СМИ о ракетных ударах

Политика
14 ч. назад
Тяжелый электрический грузовик Tesla Semi

Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Экономика и бизнес
11 октября 2022 г.
На главную страницу