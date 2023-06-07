Таджикистан не планирует присоединяться к ЕАЭС

Вопрос присоединения Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу, куда входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, обсуждается с 2015 года. Однако власти республики уклоняются от обещаний.

Душанбе не рассматривает вопрос о возможном присоединении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом сообщил в среду, 7 июня, начальник департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади, комментируя заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, посетившего Таджикистан накануне. Лавров, назвав Центральную Азию новым фронтом в противостоянии Кремля и "коллективного Запада", выразил надежду на то, что Таджикистан в ближайшее время "определит для себя выгоды от присоединения к ЕАЭС".

Шохин Самади указал, что интеграция Таджикистана в ЕАЭС не обсуждалась ни на встрече Сергея Лаврова с президентом республики Эмомали Рахмоном, ни на переговорах с министром иностранных дел страны Сироджиддином Мухриддином. "Вопрос о присоединении Таджикистана к ЕАЭС не стоит на повестке дня. В ходе встреч в Душанбе акцент был сделан исключительно на вопросах активизации торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, региональной безопасности, а также на взаимодействии двух стран в рамках международных организаций", - заявил представитель внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС.

Вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС, в который входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, обсуждается с 2015 года. Однако, хотя страны союза являются крупнейшим торговым партнером Таджикистана (в 2022 году на них приходилось 44 процента объема внешней торговли), Душанбе уклоняется от обещаний вступить в эту организацию.

Смотрите также: