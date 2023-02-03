Cовет ЕАЭС: давление Москвы и осторожность союзников

Пятое по счету ежегодное заседание межправительственного совета стран ЕАЭС, которое неизменно совпадает с организуемым международным форумом по цифровизации Digital Almaty, проходило 2-3февраля в режиме повышенных мер безопасности - повсюду стояли наряды полиции и Национальной гвардии. Жестко была настроена и пропускная система. Без наличия специального ID-кода, идентифицирующего человека по изображению, попасть даже в пресс-центр межправительственного заседания было невозможно. Высокий уровень обеспечения безопасности объяснялся особо важным составом участников заседания. Ведь для участия в нем в Алматы прибыли как главы правительств, так и руководители крупнейших государственных корпораций России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана.

Роль России

В первый же день проведения межправительственного совета стало очевидно, что доминирующая роль находится на стороне России. Не только потому, что в 2023 году к ней перешло руководство органами Евразийского экономического союза, но и в связи с тем, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин явно старался убедить своих партнеров по переговорному процессу в правильно сделанном выборе в пользу ЕАЭС. "Абсолютный объем взаимной торговли наших государств за время существования (союза. - Ред.) увеличился более чем в полтора раза. Внешняя торговля выросла почти наполовину. Во внутреннем торговом обороте поступательно повышается доля несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью. Вместе мы способны противостоять самым сложным вызовам, таким как коронавирус и его последствиям, а также происходящим сегодня повальным изменениям, которые стали следствием политики "коллективного Запада", - заявил Мишустин перед началом закрытого для прессы заседания "в узком формате".

Но, судя по продолжительности "узкого формата", который оказался дольше планируемого - после 20.00 его участники так и не вышли к журналистам, а последняя информация с заседания ЕМПС появилась уже после полуночи - в совместном "противостоянии сложным вызовам" у каждой из стран ЕАЭС выявились свои интересы.

Неуслышанные претензии

Бывший премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Подтвердил это в беседе с DW и член коллегии ЕЭК (Евразийской экономической комиссии. - Ред.), бывший премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. "Нам, например, до сих пор не удается выйти со своей алкогольной продукцией на рынок Беларуси. Для того, чтобы туда попасть, надо войти в перечень импортеров. А он утверждается указом Лукашенко. Вроде договорились, что Казахстану сделают исключение. Но по их законодательству, если импорт будет расти, до стабилизации Лукашенко может исключение отменить", - заметил Сагинтаев. Есть, по его словам, и разногласия по поставкам газа. Беларусь и Кыргызстан настаивают, чтобы им продавали его по внутренним ценам, хотя в Казахстане его добыча и распределение субсидируется из государственного бюджета.

Продолжаются споры, отметил Сагинтаев, и по вопросу о распределении ставок ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС, который стал особенно актуален после начала войны в Украине и введения международных санкций против России и Беларуси. Несмотря на то, что доля Казахстана в международной торговле ЕАЭС значительно выросла, он по-прежнему получает 6,95 процентов от общих таможенных сборов. У Армении - 1,22 процента, Кыргызстана - 1,9 процента, Беларуси - 4,86 процента. Все остальное, то есть более 85 процентов, достается Российской Федерации. "Эта тема поднимается с середины прошлого года. И Армения об этом говорила, и Кыргызстан. Мы предлагаем выработать новую методику, которая позволяет автоматически делать перерасчет нормативов в зависимости от текущей ситуации. Но Россия и Беларусь эту идею не поддерживают, заявив, что сегодня так получается, а завтра уже иначе", - рассказал DW об имеющихся разногласиях в ЕАЭС Бакытжан Сагинтаев.

Без аплодисментов

Тем не менее и на второй день российская сторона, не обращая внимания на высказанную Казахстаном и Кыргызстаном обеспокоенность по поводу все еще существующих в экономическом союзе торговых барьерах, продолжила настаивать на необходимости углубления интеграции между странами ЕАЭС. "У нас есть все возможности, чтобы стать одним из самых мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира. Быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству независимых, суверенных государств", - зачитал обращение Путина к участникам межправсовета ЕАЭС глава правительства России Мишустин. При этом он вновь обратил внимание на действия все того же "коллективного Запада", который в попытке "навязать свою гегемонию" поспособствовал стремительному ухудшению ситуации в мировой экономике, но так и не добился своих негативных целей в отношении стран-членов ЕАЭС.

"С февраля прошлого года спад ВВП составил всего 1,2 процента. При этом промышленное производство осталось на прежнем уровне. По целому ряду ключевых направлений мы имели позитивную динамику. Более чем на пять процентов вырос выпуск сельскохозяйственной продукции. На пять с половиной выросли объемы строительных работ. Очень хорошие темпы у горнодобывающей промышленности. Значимым индикатором состояния союза служат показатели безработицы. По итогам на ноябрь прошлого года ее уровень снизился на 18 процентов", - на повышенной ноте заявил председатель правительства России.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Но аплодисментов со стороны участников заседания после слов Мишустина не последовало. Как не слышно их было и по итогам явно пророссийского выступления премьер-министра Беларуси Романа Головченко. "Убежден, что выражу общее мнение - санкционная агрессия, организованная "коллективным Западом" в отношении России и Белоруссии, не достигла цели! Наши интеграционные цели в рамках ЕАЭС только укрепились. Есть понимание безальтернативности этого вектора. Считаю, что Евразийский союз с честью выдержал очередной стресс-тест", - объявил Головченко, отметив, что мировое сообщество "вступило в эпоху переформатирования мировых рынков".

При этом премьер-министр Беларуси стал активно лоббировать проект "Евразийский электробус", к реализации которого должны присоединиться как можно больше предприятий ЕАЭС, включая Казахстан, который, кстати, сам собирает электробусы, но не белорусского или российского, а китайского производства. "Никто не мешает поставить перед собой серьезную задачу продемонстрировать реализацию проекта "Евразийский электробус" на выставке "Евразия - наш дом", которая состоится в Сочи в июне текущего года", - глядя в сторону премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова заметил Роман Головченко.

С учетом санкций

Впрочем, в подписанных по итогам двухдневного заседания Межправсовета ЕАЭС документах, места "Евразийскому электробусу" так и не нашлось. После многочасовых дискуссий было принято распоряжение по обеспечению устойчивого экономического развития, а также ряд решений по утверждению правил по доступу к межгосударственной передаче электроэнергии, ускорению железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции и продовольствия. "На данном этапе, несмотря на определенные вызовы, как площадка для принятия взаимоприемлемых решений, как возможность открытого диалога, ЕАЭС себя еще не исчерпал", - прокомментировал DW сотрудничество Казахстана в рамках Евразийского экономического союза председатель правления управляющего активами государства АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев. При этом он добавил, что Казахстан учитывает все санкционные оговорки со стороны международного сообщества, которые связаны с минимизацией рисков для экономики страны.

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