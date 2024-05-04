Россия временно запретила экспорт сахара

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы из страны. Решение "направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка", сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ в пятницу, 3 мая. Ограничения будут действовать как минимум до 31 августа 2024 года.

Исключения в запрете касаются стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - власти РФ разрешили поставлять сахар в них в определенных объемах. Так, в Казахстан до конца лета разрешено поставить 120 тысяч тонн сахара, в Кыргызстан - 28,5 тысяч тонн, в Армению - 28 тысяч тонн, в Беларусь - 5 тысяч тонн.

Ограничить экспорт сахара из России предложило в марте министерство сельского хозяйства РФ. Оно отмечало, что российский сахар - "один из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на него на мировом рынке". По данным российских властей, с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024 года РФ экспортировала более 700 тысяч тонн сахара - в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Сахар из России в этот период начали импортировать такие страны, как Туркменистан, Афганистан, Турция, КНДР и Сенегал, указал Минсельхоз.

РФ увеличивает экспорт сахара, но он дорожает внутри страны

Расширение географии экспорта в 2024 году может повлиять на доступность сахара внутри РФ, отмечал в своем заявлении Минсельхоз. По оценке ведомства, в текущем сезоне в РФ прогнозируется произвести 6,8 млн тонн сахара, при том, что его внутреннее потребление в стране составляет порядка 6 млн тонн. Ввиду этого российские власти предложили направить на экспорт лишь 200 тысяч тонн сахара и в первую очередь распределить его между членами ЕАЭС.

В то время, как Минсельхоз РФ сообщал о доступности российского сахара на мировом рынке в 2023 году, в самой России потребительские цены на него с января по октябрь повысились как минимум на 18,2 процента, писало ранее агентство "Интерфакс". Впрочем, схожая тенденция в последние месяцы наблюдается во всем мире - ее связывают не только с общим ростом цен на продукты из-за инфляции, продолжающейся в ряде стран на фоне негативных последствий войны РФ против Украины для мировой экономики, но и с засухой и наводнениями, произошедшими в таких странах-экспортерах сахара как Индия, Таиланд и Нигерия.