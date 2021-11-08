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Швеция

A laboratory technician controls a test vial at the OPCW (The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) headquarters in the Hague, The Netherlands, on April 20, 2017. - Tucked away in a small industrial zone in the Dutch suburb of Rijswijk, the two-storey building, with about 20 staff, has been key to the two decades of painstaking work by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) to eliminate the world's toxic arms stockpiles. (Photo by JOHN THYS / AFP)

Россия обвиняет Запад в провокациях в связи с расследованием отравления Навального 08.11.2021

В письме ОЗХО РФ обвиняет западные страны в заговоре против Москвы с целью дискредитации. Российская сторона утверждает, что Великобритания, Германия, Франция и Швеция не ответили ей на вопросы по отравлению Навального.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии. DW Новости (1.10.2021) 01.10.2021

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за восемь лет вернулся на родину и был задержан. Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Политик также призывал своих сторонников участвовать в муниципальных выборах, которые состоятся 2 октября, и выходить на митинги.

Швеция отказалась от почти всех антикоронавирусных ограничений (01.10.21) 01.10.2021

Поскольку большинство взрослых вакцинированы, Швеция сняла почти все антиковидные ограничения. В отличие от большинства европейских стран их там с самого начала и так было немного. О плюсах и минусах "шведской модели" борьбы с пандемией.

26.03.21 *** FILE PHOTO: People enjoy the sun at an outdoor restaurant, despite the continuing spread of coronavirus disease (COVID-19), in Stockholm, Sweden March 26, 2020. TT News Agency/Janerik Henriksson via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN./File Photo

Швеция отменяет почти все антикоронавирусные ограничения 29.09.2021

Власти объяснили этот шаг высоким уровнем вакцинации населения в стране. Непривитым рекомендуется соблюдать дистанцию и избегать многолюдных мероприятий.
3165083 08/02/2017 View of the Podil and Troieshchyna neighborhoods in Kiev. Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa

Пять стран создают фонд помощи Украине 25.08.2021

Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария будут вместе бороться с дестабилизирующим влиянием России. Фонд должен начать работу к декабрю.
06.08.2021++++ Flames rise as a wildfire burns at the village of Afidnes, north of Athens, Greece August 6, 2021. REUTERS/Costas Baltas

Европейские пожарные и спецтехника помогут Греции в борьбе с огнем 07.08.2021

Свою помощь Греции предоставили Израиль, Кипр, Румыния, Украина, Франция, Швеция и Швейцария. Турции в борьбе с огнем помогают Азербайджан, Казахстан и США.
BALTIC SEA (June 9, 2014) Ships from various nations in the Baltic Region and the U.S. 6th Fleet command ship USS Mount Whitney (LCC 20) begin the underway phase of Baltic Operations (BALTOPS) 2014. The annual multinational exercise is in its 42nd year and is conducted to enhance maritime capabilities and interoperability and to support regional stability. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Luis R. Chavez Jr./Released) 140609-N-EZ054-172

На Балтике начались крупные учения НАТО Baltops 06.06.2021

В маневрах Baltops, проходящих в 50-й раз, участвуют 16 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия. Учения будут продолжаться до 18 июня.

К чему привел особый путь Швеции в борьбе с ковидом (27.04.2021) 27.04.2021

В борьбе с пандемией Швеция, в отличие от других стран, сделала ставку на свой особый путь и отказалась от многих ограничений. Правильным ли было это решение?

VETLANDA 20210303 Avsp?rrningar, r?ddningstj?nst och polis p? platsen i centrala Vetlanda d?r en man skjutits i samband med ett polisingripande. Patrullerna larmades till platsen sedan mannen g?tt till angrepp med ett tillhygge mot flera personer. Foto: Carl Carlert / TT / kod 11357 *** FRI F?R ABONNENTER TOM 20210304, D?REFTER BETALBILD ***

Полиция в Швеции начала расследование возможного теракта на юге страны 03.03.2021

В Ветланде на юге Швеции неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате пострадали восемь человек. Предполагаемый преступник задержан.
Themenbild,Symbolfoto: Impfung gegen das Corona Virus. Sobald die Impfstoffe zur Verfuegung stehen soll in eigens eingerichteten Impfzentren gegen Corona geimpft werden. Eine Einwegspritze und Impfdosen mit Impfstoff liegen auf einem Impfpass.

Швеция и Дания вводят прививочные сертификаты. Какие у них плюсы и минусы? 20.02.2021

К лету Швеция и Дания планируют ввести электронные документы с данными о сделанных прививках, что, например, облегчит путешествия. Кто выиграет от этого, а кто проиграет? И как обстоят дела в других странах?
25.07.2020, Mitte, Werderscher Markt, Berlin, Das Auswaertige Amt der Bundesrepublik Deutschland ist eine Bundesbehoerde. | Verwendung weltweit

Германия, Швеция и Польша высылают российских дипломатов 08.02.2021

Ответная мера: Берлин, Стокгольм и Варшава объявили персонами нон грата троих российских дипломатов.
ARCHIV 2018 *** In this photo taken on Wednesday, Nov. 14, 2018, Tumso Abdurakhmanov, the 32-year-old Chechen video blogger, is photographed during an interview with The Associated Press somewhere in Poland. Abdurakhmanov, a critic of the Chechen ruler, faces deportation from Poland as European nations become increasingly wary of sheltering refugees from Chechnya. (AP Photo/Francesca Ebel) |

Чеченский блогер Абдурахманов: За покушением на меня стоит Кадыров 14.01.2021

Чеченский блогер и критик Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов рассказал DW о связи напавших на него людей с режимом в Чечне и о том, почему Швеция не будет обсуждать это с Россией.
08.01.2020 *** FILE - In this Jan. 8, 2020 file photo, rescue workers search the scene where a Ukrainian plane crashed in Shahedshahr, southwest of Tehran, Iran. Iranian investigators are blaming a misaligned missile battery and miscommunication between soldiers and their commanders for the Revolutionary Guard shooting down the Ukrainian jetliner in January, killing 176 people. The report released late Saturday, July 11, 2020 by Iran's Civil Aviation Organization comes months after the crash. (AP Photo/Ebrahim Noroozi, File) |

Украина и еще четыре страны намерены привлечь Иран к ответственности за сбитый "Боинг" 08.01.2021

Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция призвали Иран предоставить полное и всестороннее разъяснение обстоятельств случившейся ровно год назад авиакатастрофы под Тегераном.
March 13, 2020, Brussels, Brussels, Belgium: Various flags of Europe in the European district of Brussels. (Credit Image: © Nicolas Landemard/Le Pictorium Agency via ZUMA Press |

В Совете ЕС и в ОБСЕ сменились страны-председатели 01.01.2021

Председательский пост Совета Евросоюза заняла по ротации Португалия, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - Швеция.
MALM? 2020-11-06 Information om att h?lla avst?nd till varandra p? Malm? C p? fredagen. Sk?ne har sedan en tid tillbaka en rekommendation om att undvika kollektivtrafiken g?llande icke n?dv?ndiga resor p? grund av den ?kade smittspridningen av coronaviruset. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090 |

Комментарий: Швеция - плохой пример в борьбе с коронавирусом 02.12.2020

Стокгольм вносит коррективы в свою "особую" стратегию борьбы с COVID-19. На кону стоит доверие населения к руководству страны, пишет обозреватель газеты FAZ Маттиас Виссува.
Nov. 1, 2020*** Citizens wear face masks at the Hakaniemi Sunday market in Helsinki, Finland, on Sunday Nov. 1, 2020. People continue their lives with Sunday markets although face masks have become more popular to protect against the coronavirus. (Markku Ulander/Lehtikuva via AP) |

Почему Финляндии удается успешно бороться с пандемией коронавируса 26.11.2020

Весь мир смотрел на то, как либерально вела себя Швеция в начале пандемии COVID-19. Но сейчас имеет смысл взглянуть на Финляндию. Там уровень заражения SARS-CoV-2 ниже, чем в остальной Европе.
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