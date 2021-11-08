В письме ОЗХО РФ обвиняет западные страны в заговоре против Москвы с целью дискредитации. Российская сторона утверждает, что Великобритания, Германия, Франция и Швеция не ответили ей на вопросы по отравлению Навального.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за восемь лет вернулся на родину и был задержан. Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Политик также призывал своих сторонников участвовать в муниципальных выборах, которые состоятся 2 октября, и выходить на митинги.
Поскольку большинство взрослых вакцинированы, Швеция сняла почти все антиковидные ограничения. В отличие от большинства европейских стран их там с самого начала и так было немного. О плюсах и минусах "шведской модели" борьбы с пандемией.