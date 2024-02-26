Швеция вступит в НАТО. На что это повлияет

После голосования в парламенте Венгрии, ратифицировавшего заявку Швеции, препятствий для вступления этой страны в НАТО больше нет. Что получит военный альянс от Стокгольма? И что выиграет от членства в НАТО Швеция?

Как и Финляндия, Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году в связи с войной России против Украины. Однако если Финляндия уже является членом оборонного Североатлантического альянса, то до недавнего времени Турция и Венгрия, блокировали вступление Швеции в НАТО. Но 25 января 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол, ратифицирующий вступление Швеции в альянс. Аналогичное решение о ратификации 26 февраля принял и венгерский парламент. Венгрия оставалась последней страной Североатлантического альянса, чье одобрение было необходимо для вступления в него Швеции. Таким образом на пути Швеции в НАТО больше нет никаких препятствий.

Что НАТО получит от вступления Швеции в альянс?

Членство Швеции будет означать, что все побережье Балтийского моря станет территорией НАТО - за исключением российского побережья и его эксклава Калининграда. Для НАТО это облегчит защиту стран Балтии в случае нападения России: военнослужащих и технику можно будет гораздо легче доставить в Эстонию, Латвию и Литву на кораблях через Швецию.

Остров Готланд также играет особую роль. "Благодаря этому большому острову посреди Балтийского моря у Швеции есть стратегически чрезвычайно выгодная база. Оттуда можно контролировать практически все Балтийское море", - объясняет Саймон Кошут (Simon Koschut), заведующий кафедрой международной политики безопасности в Университете Цеппелина (Zeppelin Universität) во Фридрихсхафене. По мнению эксперта, географическое положение страны является ключевой причиной, по которой членство Швеции в НАТО столь привлекательно для альянса.

Что представляют собой шведские вооруженные силы?

Вооруженные силы Швеции и их военное снаряжение будут ценным дополнением для НАТО, несмотря на малочисленность шведских войск. По данным Global Firepower Index, они насчитывают около 38 тыс. человек. "Но у шведов очень современная армия, в частности, современные военно-воздушные силы с вооружением собственного производства", - говорит Саймон Кошут. Швеция также является традиционной военно-морской державой, имеющей на вооружении современные подводные лодки. Шведские военные обладают и достаточным боевым опытом. Они уже участвовали в различных миссиях НАТО, например, в Афганистане.

Шведские военные уже принимали участие в миссиях НАТО Фото: DW

После окончания холодной войны шведы, как и многие западные страны, сначала значительно сократили свои расходы на оборону. Однако война в Грузии в 2008 году и аннексия РФ Крыма в 2014 году заставили их пересмотреть свои позиции в этом вопросе. Понимание того, что военные расходы необходимо увеличивать еще более усилилось в результате войны России против Украины. Сегодня Швеция тратит на оборону около 1,3 процента своего внутреннего валового продукта - значительно больше, чем несколько лет назад, и в ближайшие годы эта доля еще вырастет.

Каково преимущество для Швеции от членства в НАТО?

Швеция и НАТО уже тесно сотрудничают по многим направлениям. Решающим изменением для Швеции в случае вступления в альянс станет статья 5 договора НАТО о коллективной обороне. Согласно ей, вооруженное нападение на одну из стран НАТО рассматривается как нападение на всех участников альянса. В этом случае НАТО обязуется оказать помощь. "Эта защита, конечно, является решающим фактором для Швеции", - уверен политолог Кошут. Кроме того, шведы станут равноправным членом Совета НАТО, главного руководящего органа оборонного альянса, и будут иметь там право вето.

Смотрите также: