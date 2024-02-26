Парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

Швеция станет 32-м членом Североатлантического альянса. Венгрия оставалась последней страной НАТО, чье одобрение было необходимо для принятия Швеции в блок.

Парламент Венгрии подавляющим большинством голосов ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. За это решение на заседании в понедельник, 26 февраля, проголосовали 188 депутатов, шестеро выступили против.

После голосования премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сегодняшний день "историческим" для его страны. "Теперь парламенты всех стран-членов НАТО проголосовали за прием Швеции в НАТО. Швеция готова подставить плечо в деле обеспечения евроатлантической безопасности", - написал Кристерссон в соцсети X.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию парламентом Венгрии заявки Швеции. "Теперь, когда все союзники одобрили это решение, Швеция станет 32-м союзником НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее", - заявил он в Х.

Будапешт последним ратифицировал заявку Швеции

Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией в 2022 году на фоне военного вторжения России в Украину. Однако если Финляндия уже является членом оборонного Североатлантического альянса, то до недавнего времени Турция и Венгрия блокировали вступление Швеции в НАТО. В конце января 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол, ратифицирующий вступление Швеции в альянс.

Венгрия оставалась последней страной Североатлантического альянса, чье одобрение было необходимо для вступления в него Швеции.

Смотрите также: