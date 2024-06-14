В Германии отремонтировали Шведские дыры

Читая эту новость, трудно не вспомнить легендарный сбор денег на ремонт Провала, но деньги в данном случае поступили из специального фонда, да и работы были осуществлены в соответствии со всеми планами.

Шведенлёхер (Schwedenlöcher) или Шведские дыры считаются одним из самых красивых скалистых ущелий Германии. Эта популярная природная достопримечательность находится в Саксонской Швейцарии около столицы Саксонии - Дрездена.

В середине июня здесь официально завершили трехлетний проект по ремонту и реконструкции туристического пешеходного маршрута Шведские дыры, ведущего от расположенного на берегу Эльбы курорта Ратен (Kurort Rathen) до смотровой площадки на песчаных скалах "Бастиона" - Бастай (Bastei). Из Дрездена сюда можно добраться на колесном пароходе.

Вид на долину Эльбы в районе Саксонской Швейцарии Фото: Robert Guenther/dpa/picture alliance

Шведские дыры в Саксонской Швейцарии

Как сообщает региональное издание Sächsische Zeitung, ежегодно этой 650-метровой тропой пользуется до 350 тысяч туристов. Подъем на маршруте превышает полторы сотни метров. Общее количество ступеней достигает восьми сотен. Чтобы попасть на колокольню Кельнского собора, для сравнения, необходимо преодолеть примерно на 250 ступеней меньше. Впрочем, до смотровой площадки на Бастай можно добраться на автомобиле, то есть идти пешком в гору совсем не обязательно, но лучше все же не лишать себя удовольствия насладиться атмосферой и красотами этого ущелья, если есть такая возможность.

Ремонтные работы осуществлялись в зимние месяцы, чтобы не доставлять неудобств посетителям Саксонской Швейцарии в основной сезон. Согласно данным администрации национального парка Саксонская Швейцария, на этот инфраструктурный проект было потрачено 330 тысяч евро. В ходе работ были, в частности, обновлены стальные перила и ограждения, а также отремонтированы лестницы и дорожка.

Песчаниковые скалы в районе ущелья Шведские дыры. В ходе работ по ремонту туристического маршрута промышленные скалолазы обследовали состояние этих геологических формаций Фото: Sylvio Dittrich/IMAGO

Сам маршрут был проложен по ущелью во времена ГДР в 1967 году. В качестве строительных материалов были использованы списанные трамвайные рельсы, на которые в качестве покрытия положили бетонные плиты. За более чем полвека из-за высокой влажности рельсы подверглись существенной коррозии и сейчас были заменены новыми стальными балками. Все материалы и старые элементы рабочие доставляли на место или переносили вниз вручную.

Посетитель ущелья Шведские дыры в 1905 году Фото: akg-images/picture alliance

Ущелье, ставшее укрытием

Свое нынешнее название это ущелье, ранее очень труднодоступное, получило во время Тридцатилетней войны (1618-1648). Когда через эти места вдоль Эльбы проходили войска шведского короля Карла XII, местные жители прятались посреди здешних скал. Если говорить точнее, в ущелье нашли укрытие крестьяне из разрушенной шведами в 1639 году деревни Ратевальде, ушедшие сюда вместе со скотом, спасенными утварью и пожитками. Позже Шведские дыры использовались в этих целях в 1706 году во время Великой Северной войны, во время Освободительной войны в Германии в 1813 году и в последние дни Второй мировой войны в 1945 году.

Участок со ступенями на дорожке в ущелье Шведские дыры в 2020 году Фото: Michael Weirauch/chromorange/picture alliance

Под особой охраной

Национальный парк Саксонская Швейцария (Nationalpark Sächsische Schweiz) - один из шестнадцати национальных парков в Германии. Был создан в период воссоединения страны в 1990 году. В позапрошлом веке здесь хотели начать промышленную добычу песчаника для строительных нужд, что вызвало протесты. В результате 1910 было создано общество по защите Саксонской Швейцарии. Во времена ГДР этот уникальный природный регион был взят под охрану в 1956 году.

В Германии сейчас насчитывается более семидесяти ландшафтов, в официальных или неформальных названиях которых используется "Швейцария". Саксонская Швейцария была самой первой такой природной достопримечательностью. Эльбские Песчаниковые горы около Дрездена получили такое альтернативное название в конце XVIII - начале XIX столетий, в первую очередь, благодаря швейцарскому художнику Адриану Цингу (Adrian Zingg) - автору многочисленных картин, на которых изображены здешние пейзажи.