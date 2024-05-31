Три страны Европы заключили договоры о безопасности с Киевом

Швеция, Норвегия и Исландия, подписавшие двусторонние договоры о безопасности с Украиной, также объявили о выделении новых пакетов помощи Киеву.

Швеция, Норвегия и Исландия заключили с Украиной двусторонние договоры о безопасности и объявили, что выделяют Киеву новые пакеты помощи. Подписание соглашений состоялось в Стокгольме в пятницу, 31 мая, на саммите "Украина - Северная Европа".

Швеция в 2024-2026 годах выделит Украине, обороняющейся от российской агрессии, 6,5 млрд евро. В пакет войдут самолеты-разведчики ASC 890 - "летающие радары". В перспективе Украина может получить и истребители JAS 39 Gripen. Кроме того, Стокгольм поставит Украине бронетехнику, боеприпасы, артиллерию и системы ПВО.

Исландия зафиксировала сумму ежегодной финансовой поддержки Украины на 2024-2028 годы на уровне 4 млрд исландских крон (29 млн долларов). Рейкьявик пообещал продолжать транспортировку в Украину военной помощи, выделенную союзниками по НАТО, а также оказывать этой стране экономическую и гуманитарную поддержку.

Норвегия выделяет на помощь Украине в этом году около 1,2 млрд евро. Она намерена передать Киеву истребители F-16, системы ПВО NASAMS и оборудование к ним и будет содействовать в развитии Воздушных сил Украины.

На встрече в Стокгольме президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министров Швеции, Исландии и Норвегии Ульфа Кристерссона, Бьярни Бенедиктссона и Йонаса Гар Стёре за поддержку, подчеркнув, что противостоять российской агрессии - которая, по его словам, угрожает всей Европе - можно лишь совместными усилиями. Зеленский также обвинил Кремль в намерении расширять войну, в частности сорвать "саммит мира" в Швейцарии и устроить провокации в Балтийском регионе.