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Зеленский: Решения союзников об оружии запаздывают на год

Кирилл Шестаков
21 мая 2024 г.

Украинский президент упрекнул западных союзников в медленной помощи и призвал их непосредственно участвовать в войне - в частности, в воздушной обороне Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский проверяет фортификационные сооружения в Харьковской области, апрель 2024 года
Владимир Зеленский в Харьковской области (фото из архива)Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Западные союзники слишком долго принимают ключевые решения о военной поддержке Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters, опубликованном в понедельник, 20 мая.

"Каждое решение, к которому мы приходим, запаздывает примерно на год", - сказал Зеленский, комментируя ситуацию с поставками оружия и боеприпасов в Украину. По его словам, в данный момент Киев остро нуждается "как минимум в 120-130 истребителях", чтобы противостоять России в воздухе. "Не можете обеспечить это прямо сейчас? Хорошо. Возвращаемся к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО. Поднимайте их, сбивайте цели, защищайте гражданское население", - призвал Зеленский.

"Все привыкли к тому, что украинцы умирают"

Украинский президент хотел бы большей вовлеченности стран-союзников в оборонительной войне против РФ. "Это вопрос воли, - указал он. - Но все говорят слово, которое звучит одинаково на всех языках: все боятся эскалации. Все привыкли к тому, что украинцы умирают - для людей это не эскалация".

Зеленский также сообщил, что Киев ведет переговоры с партнерами об использовании западного оружия для ударов по российской военной технике на территории РФ, но пока на такие удары "нет согласия".

"На саммите мира нужно собрать как можно больше стран"

Говоря о глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, Зеленский заявил о необходимости собрать на мероприятии как можно больше стран. "И тогда России придется отвечать перед большинством стран мира, а не Украиной", - подчеркнул он.

В частности, Зеленский указал на важность участия в саммите Китая, который пока не сообщил о своем решении. После саммита станет понятно, "кто хочет закончить войну, а кто хочет сохранить крепкие отношения с Российской Федерацией", сказал украинский лидер.

Зеленский: Украина все еще может победить в войне

Президент также отметил, что Украина все еще может выиграть войну, несмотря на военные неудачи в последние несколько месяцев. "Мы должны пройти этот путь до конца, желательно до победного, даже если сегодня люди воспринимают слово "победа" скептически", - сказал он. 

Комментируя наступление войск РФ в Харьковской области, Зеленский заявил, что ситуация уже находится "под контролем".

 

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