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Музыканты ABBA в Швеции получили рыцарский титул

Александра Иванова
1 июня 2024 г.

Члены поп-группы ABBA получили из рук короля Швеции Карла XVI Густава и его супруги, королевы Сильвии, почетный Орден Вазы. Его не вручали шведам последние 50 лет.

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Группа ABBA после победы на конкурсе "Евровидение" в 1974 году
Группа ABBA после победы на конкурсе "Евровидение" в 1974 годуФото: AP Photo/picture alliance

Музыканты популярной шведской поп-группы ABBA - Бенни Андерссон, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бьорн Ульвеус - стали кавалерами почетного ордена Вазы первой степени, что означает в Швеции присвоение рыцарского титула. Как отмечает шведская газета Dagens Nyheter на своем сайте в пятницу, 31 мая, награда, полученная из рук короля Швеции Карла XVI Густава и его супруги, королевы Сильвии, стала признанием "за исключительный вклад" музыкантов в развитие страны.

Награждение Орденом Вазы шведов, не принадлежащих к королевской семье, было отменено в 1975 году, напоминает издание. Однако в 2022 году шведский парламент (риксдаг) возродил эту традицию. Музыканты ABBA были в числе первых, кто получил почетную награду за последние почти 50 лет. О решении было объявлено в марте 2024 года.

Торжественная церемония проходила 31 мая в зале "Белое море" королевского дворца в Стокгольме. Всего Орден Вазы вручили 13 шведам. Кроме членов группы ABBA, награду получили, в частности, лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине Сванте Паабо и по физике Анн Л’Юилье, артистка Ева Ридберг и другие выдающиеся личности.

50 лет назад, в 1974 году, группа ABBA завоевала мировую известность после победы на музыкальном конкурсе "Евровидение" с песней Waterloo. С тех пор музыканты продали более 400 млн альбомов и синглов.

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