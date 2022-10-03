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Сванте ПябоФото: Friedrun Reinhold/Körber-Stiftung/picture-alliance
НаукаЕвропа

Нобелевской премии по медицине удостоен шведский биолог

Анна Неверова
17 мин. назад

Сванте Паабо присудили награду за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека. Отец Паабо тоже был лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

https://www.dw.com/ru/nobelevskoj-premii-po-medicine-udostoen-svedskij-biolog/a-63320426

Нобелевская премия в области физиологии и медицины за 2022 год присуждена шведскому биологу Сванте Паабо. Он стал лауреатом за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека, сообщил в столице Швеции в понедельник, 3 октября, Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, который и присуждает эту награду.

Паабо - член Шведской королевской академии наук, Леопольдины, иностранный член Национальной академии наук США, Французской академии наук и Лондонского королевского общества. Его отец Суне Карл Бергстрем в 1982 году также был удостоен Нобелевской премии в области физиологии и медицины. С 1997 года по настоящее время Сванте Паабо работает в Институте эволюционной антропологии имени Макса Планка в немецком Лейпциге.

Нобелевскую премию по медицине присуждали в общей сложности уже 112 раз, до 2021 года включительно ее лауреатами становились 224 человека.

В 2021 году Нобелевку по медицине получили американские исследователи

В 2021 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили американские исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Им вручили награду за открытие рецепторов, позволяющих человеческому телу ощущать температуру и прикосновения. В 2020 году лауреатами премии стали американские вирусологи Харви Олтер, Чарльз Райс и британец Майкл Хаутон, внесшие существенный вклад в открытие вируса гепатита C.

До 10 октября в Стокгольме и Осло будут объявлены лауреаты Нобелевских премий в области физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля. 

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