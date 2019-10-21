Ленин, Дзержинский и другие демонтированные памятники в Берлине

Постоянная экспозиция в цитадели Шпандау рассказывает историю политических памятников Берлина: от Прусского королевства - до времен ГДР.
В Германии продолжают спорить о переименовании станции берлинского метро. Предложение переименовать ее из "Улицы мавров" в "Улицу Глинки" встретило сопротивление.
Очередной памятник историческому деятелю, обвиняемому в колониальной политике, пострадал в ходе антирасистских протестов. На западе Германии облита краской конная статуя кайзера Вильгельма II.
Ранее антифашисты призывали власти Милана убрать статую известного журналиста Индро Монтанелли, которого обвиняют в участии в колониальной войне и покупке секс-рабыни из Африки.
В ходе антирасистских протестов в Великобритании 7 июня пострадали как минимум два памятника: предпринимателю Эдварду Колстону в Бристоле и бывшему премьер-министру страны Уинстону Черчиллю в Лондоне.
Франция "не сотрет ни одно имя" из своей истории, но при этом не пойдет на компромиссы в борьбе с расизмом, антисемитизмом и дискриминацией, заявил президент Эмманюэль Макрон.
Снеся памятник королю, администрация бельгийского города отреагировала на массовые протесты в стране против расизма и полицейского насилия. В Бельгии давно ведутся споры вокруг личности монарха.
После воссоединения Германии в восточном Берлине демонтировали гигантский памятник Ленину. Его фрагменты закопали в лесу. Однако четверть века спустя голову Ильича откопали, чтобы показать ее в музее.
Корреспондент DW стал свидетелем того, как в музейный комплекс "Цитадель Шпандау" доставили из леса зарытую там голову от гранитного памятника Ленину.
Живущий в Германии художник Алеша объехал всю Украину, чтобы запечатлеть, что происходит с памятниками Ленину в ходе декоммунизации страны.
27 января 1945 года был освобожден Освенцим. В этот день отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, а в Германии также - День памяти всех жертв национал-социализма.
Воинский мемориал в Трептов-парке - самый большой из подобных памятников за пределами бывшего СССР.