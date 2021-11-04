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Ранее узбекские власти включили ряд соцсетей и месенджеров в список нарушителей местного закона "О персональных данных". За "непродуманные и несогласованные действия" уволен глава Узкомнадзора.
В соцсети Facebook отключат работавшую с 2010 года функцию автоматического распознавания лиц пользователей, которые дали согласие на ее использование. Будут удалены шаблоны для идентификации лиц более чем 1 млрд людей.
По словам представителя соцсети, процесс реагирования на сообщения о вредоносном контенте является для Казахстана таким же, как и для других правительств во всем мире.
Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании на Meta. Название социальной сети Facebook остается. Но карикатурист Сергей Елкин не верит в светлое будущее этой соцсети.
"Вашего любимого американского президента заставили замолчать", - заявил Дональд Трамп, анонсировав запуск собственной соцсети Truth Social.
Правительство ФРГ требует от России прекратить хакерские атаки на аккаунты немецких политиков. В интервью DW берлинский эксперт оценил операции группировки Ghostwriter в Сети и риски для выборов в Германии.
Социальные сети наказаны за отказ удалить "запрещенный" в России контент. О какого рода информации идет речь, в пресс-службе Таганского районного суда Москвы не сообщается.
После града нападок, который обрушился на женщин из ЛГБТ-семьи, фигурировавших в статье сети "ВкусВилл", они уехали из России. Судя по постам в соцсетях, они находятся в Барселоне.
Социальные сети удаляют посты и блокируют аккаунты фанатов, оскорбляющих трех чернокожих футболистов, которые в финале чемпионата Европы против Италии не реализовали пенальти.
Политик Илья Яшин и другие истцы требуют исключить сервис Twitter из перечня угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета и сети связи общего пользования в РФ.
Роскомнадзор составил три протокола в отношении Google, и восемь - в отношении Facebook. Социальной сети за неудаление информации об акциях протеста грозит штраф в 32 млн рублей.
После экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, авторы комментариев в соцсетях компании требуют официального ответа от нее, международного расследования, а также прекращения пассажирских полетов над Беларусью.
Гигантский всплеск числа заражений коронавирусом в Индии стал питательной средой для теорий заговора и нелепых слухов в соцсетях. Фейковые новости мешают вакцинации и осложняют борьбу с пандемией.
За отказ удалить информацию с призывами участвовать в несанкционированных акциях протеста TikTok заплатит штраф в размере 2,6 млн рублей.
По данным Business Insider, на одном из хакерских форумов выложены личные данные и номера телефонов свыше 533 млн пользователей социальной сети Facebook.
Конференцию муниципальных депутатов решено провести заново - теперь в социальной сети Clubhouse. 13 марта московская полиция сорвала форум, задержав большинство из 200 его участников.
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