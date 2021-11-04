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Социальные сети

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В Узбекистане сняты ограничения с соцсетей почти сразу после их введения 04.11.2021

Ранее узбекские власти включили ряд соцсетей и месенджеров в список нарушителей местного закона "О персональных данных". За "непродуманные и несогласованные действия" уволен глава Узкомнадзора.
© JB Le Quere / Maxppp. Paris, 11 Juin 2012. Illustration logo et page facebook. 11 Juin 2012

Facebook отказался от функции распознавания лиц 03.11.2021

В соцсети Facebook отключат работавшую с 2010 года функцию автоматического распознавания лиц пользователей, которые дали согласие на ее использование. Будут удалены шаблоны для идентификации лиц более чем 1 млрд людей.
A smartphone with Facebook's logo is seen in front of displayed Facebook's new rebrand logo Meta in this illustration taken October 28, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Facebook: Казахстану не давали эксклюзивного доступа к системе уведомления о контенте 02.11.2021

По словам представителя соцсети, процесс реагирования на сообщения о вредоносном контенте является для Казахстана таким же, как и для других правительств во всем мире.
Karikatur - Mark Zuckerberg rettet sich vom Riesenschiff, das sich gleichzeitig dem Facebook-Symbol und dem Titanic ähnelt, auf dem Symbol von Meta

"Фейсбук" сменил название: поможет ли это соцсети? 29.10.2021

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании на Meta. Название социальной сети Facebook остается. Но карикатурист Сергей Елкин не верит в светлое будущее этой соцсети.
ANKARA, TURKEY - JANUARY 09: In this photo illustration, screens display the logo of twitter, Flag of the United States and Donald Trump in Ankara, Turkey on January 09, 2021. Twitter removes US President Donald Trump's tweets from official POTUS Twitter account. Metin Aktas / Anadolu Agency

Экс-президент США Трамп запустит собственную соцсеть Truth Social 21.10.2021

"Вашего любимого американского президента заставили замолчать", - заявил Дональд Трамп, анонсировав запуск собственной соцсети Truth Social.
Russische Flagge mit Emailzeichen - Hackerangriff | Russian flag with AT sign - hacker attack

Немецкий IT-эксперт: Ghostwriter не сможет помешать выборам в Германии 16.09.2021

Правительство ФРГ требует от России прекратить хакерские атаки на аккаунты немецких политиков. В интервью DW берлинский эксперт оценил операции группировки Ghostwriter в Сети и риски для выборов в Германии.
Junk news on social media. File photo dated 15/03/19 of social media icons Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat and Pinterest. People are still likely to share and like news stories from unreliable sources on Facebook despite overall levels of junk news circulating across social media being relatively low, a study has claimed. Issue date: Tuesday May 21, 2019. See PA story TECHNOLOGY Twitter. Photo credit should read: Nick Ansell/PA Wire URN:43026225 |

Суд в Москве оштрафовал Facebook, Telegram и Twitter суммарно на 35 млн рублей 14.09.2021

Социальные сети наказаны за отказ удалить "запрещенный" в России контент. О какого рода информации идет речь, в пресс-службе Таганского районного суда Москвы не сообщается.
Werbekampagne für Supermarktkette Vkusvill in Russland. Es handelt sich um einen offenen Instagram -Account der Aktivistin, und mit Verweis auf die Quelle können wir das Foto nutzen. https://www.instagram.com/p/CQwYc5ij1WG/

ЛГБТ-семья из удаленной статьи "ВкусВилла" покинула Россию 03.08.2021

После града нападок, который обрушился на женщин из ЛГБТ-семьи, фигурировавших в статье сети "ВкусВилл", они уехали из России. Судя по постам в соцсетях, они находятся в Барселоне.
Soccer Football - Euro 2020 - Final - Italy v England - Wembley Stadium, London, Britain - July 11, 2021 England's Marcus Rashford looks dejected after the match Pool via REUTERS/John Sibley

Полиция расследует расистские оскорбления в адрес трех игроков сборной Англии 12.07.2021

Социальные сети удаляют посты и блокируют аккаунты фанатов, оскорбляющих трех чернокожих футболистов, которые в финале чемпионата Европы против Италии не реализовали пенальти.
March 16, 2021, Asuncion, Paraguay: Illustration photo - Picture taken with wiping effect due to long exposure shows app icon of Twitter on a smartphone backdropped by cropped waving flag of Russia on screen. (Credit Image: Â© Andre M. Chang/ZUMA Wire

В России оспаривают в суде законность замедления Twitter Роскомнадзором 07.06.2021

Политик Илья Яшин и другие истцы требуют исключить сервис Twitter из перечня угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета и сети связи общего пользования в РФ.
Logo der Firma Google LLC | Verwendung weltweit

Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей 25.05.2021

Роскомнадзор составил три протокола в отношении Google, и восемь - в отношении Facebook. Социальной сети за неудаление информации об акциях протеста грозит штраф в 32 млн рублей.

23.05.21 *** Supporters of Belarusian opposition blogger and activist Roman Protasevich wait for the arrival of a Ryanair flight after it was diverted to Belarus, at Vilnius Airport in Vilnius, Lithuania May 23, 2021. REUTERS/Andrius Sytas

Задержание Протасевича: Ryanair в соцсетях обвиняют в "пособничестве диктатору" 23.05.2021

После экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, авторы комментариев в соцсетях компании требуют официального ответа от нее, международного расследования, а также прекращения пассажирских полетов над Беларусью.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** May 2, 2021.*** Volunteers and relatives prepare to cremate the bodies of persons who died due to the coronavirus disease (COVID-19), at a crematorium ground in Giddenahalli village on the outskirts of Bengaluru, India, May 2, 2021. REUTERS/Samuel Rajkumar

Пандемия в Индии: какой вред наносят фейки о коронавирусе и вакцинах 06.05.2021

Гигантский всплеск числа заражений коронавирусом в Индии стал питательной средой для теорий заговора и нелепых слухов в соцсетях. Фейковые новости мешают вакцинации и осложняют борьбу с пандемией.
TikTok closeup logo displayed on a phone screen, smartphone and keyboard are seen in this multiple exposure illustration. Tik Tok is a Chinese video-sharing social networking service owned by a Beijing based internet technology company, ByteDance. It is used to create short dance, lip-sync, comedy and talent videos. ByteDance launched TikTok app for iOS and Android in 2017 and earlier in September 2016 Douyin fror the market in China. TikTok became the most downloaded app in the US in October 2018. President of the USA Donald Trump is threatening and planning to ban the popular video sharing app TikTok from the US because of the security risk. Thessaloniki, Greece - August 1, 2020 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

TikTok оштрафовали на 2,6 млн рублей за посты об акциях в поддержку Навального 06.04.2021

За отказ удалить информацию с призывами участвовать в несанкционированных акциях протеста TikTok заплатит штраф в размере 2,6 млн рублей.
BYDGOSZCZ, 11 May 2016 - Former employees say Facebook manually edited trending topics on the social media site. In an article published by Gizmodo the former Facebook workers claimed that conservative news and views were purposely less often given priority on the website. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В сеть, предположительно, попали данные полумиллиарда пользователей Facebook 03.04.2021

По данным Business Insider, на одном из хакерских форумов выложены личные данные и номера телефонов свыше 533 млн пользователей социальной сети Facebook.

Forum für kommunale Abgeordnete in Moskau Datum: 13.3.2021 Fotograf: Sergey Satanovskiy/DW

Форум "Муниципальная Россия" повторно проведут в Clubhouse 17.03.2021

Конференцию муниципальных депутатов решено провести заново - теперь в социальной сети Clubhouse. 13 марта московская полиция сорвала форум, задержав большинство из 200 его участников.

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