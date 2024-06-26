Правительство ФРГ облегчит депортацию за одобрение террора

Впредь для лишения иностранца вида на жительство будет достаточно пометки "нравится" под постом, одобряющим терроризм. Законопроект разработан на фоне случаев одобрения в соцсетях действий ХАМАС и исламских радикалов.

Миграционным властям федеральных земель впредь будет легче лишать вида на жительство и в отдельных случаях депортировать из Германии иностранцев, одобряющих действия террористов. Правительство ФРГ приняло соответствующий законопроект, представленный министром внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), сообщили в среду, 26 июня, информагентства со ссылкой на источники в кабинете министров.

Согласно документу, впредь для лишения иностранца вида на жительство в ФРГ будет достаточно, если тот одобрит один-единственный теракт. При этом даже не потребуется, чтобы такой человек сделал соответствующий комментарий, будет достаточно лишь пометки "нравится" под соответствующим постом в YouTube, Instagram, TikTok или другой соцсети.

Прославление актов террора в Германии

Правительство ФРГ отреагировало таким образом на посты ненависти, появившиеся в сети после нападения боевиков палестинской террористический группировки ХАМАС на Израиль или после смертоносного нападения с ножом на участников антиисламского мероприятия в Мангейме в конце мая. Тогда 25-летний афганец убил ножом полицейского. Злоумышленник приехал в ФРГ еще несовершеннолетним и имел вид на жительство в Германии благодаря тому, что у него двое детей от гражданки ФРГ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал ужесточить законодательство после нападения в Мангейме. Нэнси Фезер 26 июня заявила: "Мы принимаем жесткие меры против исламистской и антисемитской пропаганды ненависти в сети".

В целях скорейшего проведения новых правил через бундестаг законопроект Фезер будет внесен как поправка к законопроекту об усилении заблаговременного участия общественности в процедурах планирования и выдачи разрешений - то есть к документу, к которому он, по сути, не имеет никакого отношения.