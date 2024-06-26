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Правительство ФРГ облегчит депортацию за одобрение террора

Сергей Ромашенко
26 июня 2024 г.

Впредь для лишения иностранца вида на жительство будет достаточно пометки "нравится" под постом, одобряющим терроризм. Законопроект разработан на фоне случаев одобрения в соцсетях действий ХАМАС и исламских радикалов.

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Иконка программы по распознаванию экстремистских постов.
В Германии впредь можно будет лишиться вида на жительство за одобрение терактовФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Миграционным властям федеральных земель впредь будет легче лишать вида на жительство и в отдельных случаях депортировать из Германии иностранцев, одобряющих действия террористов. Правительство ФРГ приняло соответствующий законопроект, представленный министром внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), сообщили в среду, 26 июня, информагентства со ссылкой на источники в кабинете министров.

Согласно документу, впредь для лишения иностранца вида на жительство в ФРГ будет достаточно, если тот одобрит один-единственный теракт. При этом даже не потребуется, чтобы такой человек сделал соответствующий комментарий, будет достаточно лишь пометки "нравится" под соответствующим постом в YouTube, Instagram, TikTok или другой соцсети.

Прославление актов террора в Германии

Правительство ФРГ отреагировало таким образом на посты ненависти, появившиеся в сети после нападения боевиков палестинской террористический группировки ХАМАС на Израиль или после смертоносного нападения с ножом на участников антиисламского мероприятия в Мангейме в конце мая. Тогда 25-летний афганец убил ножом полицейского. Злоумышленник приехал в ФРГ еще несовершеннолетним и имел вид на жительство в Германии благодаря тому, что у него двое детей от гражданки ФРГ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал ужесточить законодательство после нападения в Мангейме. Нэнси Фезер 26 июня заявила: "Мы принимаем жесткие меры против исламистской и антисемитской пропаганды ненависти в сети".

В целях скорейшего проведения новых правил через бундестаг законопроект Фезер будет внесен как поправка к законопроекту об усилении заблаговременного участия общественности в процедурах планирования и выдачи разрешений - то есть к документу, к которому он, по сути, не имеет никакого отношения.

 

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