Исследование: Люди теряют интерес к новостям

Все больше людей во всем мире отказываются от просмотра новостей, жалуясь на скуку и депрессию, следует из обнародованных в понедельник, 17 июня, результатов исследования Digital News Report 2024 , проведенного Институтом изучения журналистики Рейтер Оксфордского университета (Reuters Institute for the Study of Journalism).

Согласно результатам опроса, проведенного в январе-феврале в 47 странах, четверо из десяти респондентов (39%) сознательно избегают просмотра новостей. Это на 10 процентов больше, чем в 2017 году. По мнению авторов исследования, желание людей отстраниться от новостной повестки может быть связано с войнами в Украине и на Ближнем Востоке.

В отчете констатируется, что сейчас стремление людей избегать новостей находится на рекордно высоком уровне. Электоральные процессы в ряде стран, включая США, повысили интерес к новостям в этих странах, но общая тенденция к спаду сохраняет устойчивость. Доля крайне внимательно следящих за новостями, с 2017 года сократилась в целом по миру с 63 до 47 процентов. В Великобритании интерес к новостям снизился с 2015 года почти вдвое.

Молодежь предпочитает соцсети

"Очевидно, что в последние годы новостная повестка была особенно сложной. Была пандемия, войны, так что испытывать отторжение к новостям - вполне естественная реакция для людей, будь то для защиты своего психического здоровья или просто для того, чтобы продолжать жить дальше", - сказал в интервью медиакомпании ВВС один из авторов доклада Ник Ньюман.

За последнее десятилетие аудитория традиционных источников новостей, таких как телевидение и печатные издания, резко сократилась. Молодые люди предпочитают узнавать новости в интернете или через соцсети. В Великобритании почти три четверти опрошенных (73%) заявили, что получают новости онлайн, 50% - из телевидения и всего 14% - из печатных СМИ, следует из результатов исследования.

Популярность TikTok

Самой важной социальной платформой для получения новостей остается Facebook, хотя ее популярность в последнее время снижается. YouTube и WhatsApp тоже остаются важными источниками новостей, тогда как TikTok переживает подъем - по своей популярности эта платформа впервые обогнала X (бывший Twitter). Среди 18-24-летних по всему миру показатель TikTok еще выше - 23 процента.

Видео-формат становится все более важным источником получения новостей в интернете, особенно среди молодежи, отмечают авторы доклада. При этом наибольшей привлекательностью пользуются короткие новостные видеоролики - именно таким отдает предпочтение TikTok.

"Пользователи выбирают видео, потому что оно простое в употреблении и предоставляет широкий спектр актуального и увлекательного контента", - пояснил Ник Ньюман.