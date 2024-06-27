Немецкая скороговорка о Барбаре стала вирусным хитом

Своим видео о Барбаре, которая печет пироги с ревенем, два комика из Берлина показали, что немецкий язык может быть юморным, мелодичным и ритмичным. Шуточный рэп оценили и те, кто вообще не понимают текст.

Музыкальный дуэт из Берлина добился невероятного международного успеха со своим забавным видео с рэпом на немецком языке "Barbaras Rhabarberbar" ("Ревеневый бар Барбары"), разместив его в TikTok и Instagram . Кабаретист Бодо Вартке (Bodo Wartke) и его соратник, музыкальный продюсер Марти Фишер (Marti Fischer) далеко не новички в социальных сетях - по крайней мере, в Германии. Но своей песенкой "Barbaras Rhabarberbar", в основу которой легла немецкая скороговорка, они набрали рекордное количество кликов, сместив даже Beyoncé с ее "стримингового трона" - правда ненадолго.

Барбара, варвары, пирог из ревеня и танцевальный челлендж

Рэп 46-летнего Бодо Вартке и 33-летнего Марти Фишера основан на рифмованной последовательности нескольких созвучных немецких слов: ревень (Rhabarber), бар (Bar), варвары (Barbaren), борода (Bart), барбер (Barbier), пиво (Bier), имени Барбара (Barbara) и других. Песенка написана по схеме простых детских стишков с небольшим вкраплением абракадабры. Главный персонаж - девушка Барбара, которая живет в деревушке и печет прекрасные пироги с ревенем. Поэтому ее называют Рабарбер-Барбарой (ревеневой Барбарой). Она открыла бар, в который часто приходят три варвара, поэтому из прозвали Rhabarberbarbarbaren (варвары из бара ревеневой Барбары). У них прекрасные бороды (Bart), которые они решили в конце-концов подстричь у барбера (Barbier), который тоже любил ходить в бар Барбары, есть там пироги с ревенем и запивать их пивом (Bier). Ну и так далее - эта история растянута на десять куплетов. Понять слова помогают субтитры.

Почему эта озорная песенка вызвала такой ажиотаж, остается загадкой. Скорее всего клип просто оказался в нужное время в нужном месте. А нужные люди - в данном случае это были две австралийские студентки - стали его невольными распространителями в соцсетях: они сняли видео, станцевав под этот немецкий рэп. И неожиданно для всех эту композицию подхватил весь мир. Как признался в интервью DW Бодо Вартке, он о таком успехе даже и не мечтал. Многие повторяют простые движения под шуточный немецкий рэп, участвуя в танцевальном челлендже . "Девушки из Австралии вывели нашу хореографию на совершенно иной уровень. И я думаю, что это вдохновило многих людей подражать этому танцу, начиная с инфлюэнсеров в TikTok и заканчивая артистами на Бродвее. Это, конечно, безумие, но и, безусловно, большая честь".

Немецкая скороговорка - путь к успеху

Скороговорки есть в каждом языке - даже у древних римлян были шутливые игры слов. На одной из стен в Помпеях была обнаружена надпись с латинской скороговоркой "barbara barbaribus barbabant barbara barbis", которую швейцарский лингвист Рудольф Вахтер (Rudolf Wachter) перевел как "Варвары стригли для варваров варваров с бородами". Это бессмыслица, но аккустически звучит интересно. Бодо Вартке просто продолжил играть со словами и слогами в своем тексте песни - и уже не в первый раз. Артист, исполняющий в своих сценических программах песни, которые длятся гораздо дольше полутора минут, задумался над тем, что он мог бы сделать в социальных сетях. "И тогда мне пришла в голову идея использовать немецкие скороговорки - рифмовать их и добавлять биты, - рассказывает Вартке. - Я воплотил эту идею на своих каналах в социальных сетях, и, к удивлению, это сработало!"

Но то, что "Barbaras Rhabarberbar" станет международным хитом, невозможно было даже предположить. "Я думал, что все-таки нужно понимать немецкий язык, чтобы над этим смеяться. Но, видимо, многим просто нравится звучание языка и рифмы". Даже если не владеешь немецким, можно прекрасно уловить мелодию и ритм, создающиеся этими словами и слогами, считает Вартке. Сейчас у него в Instagram 468 тысяч, а в TikTok - 887 тысяч подписчиков.

Немецкий - не агрессивный язык

Но комик не собирается останавливаеться на достигнутом. Он продолжает работать с немецкими скороговорками, которые они с Марти Фишером превращают в забавные песенки - о находчивом водопроводчике, о толстом кровельщике и других персонажах. Музыканты считают, что им удается придать немецкому языку музыкальность и опровергнуть предубеждение о том, что он звучит агрессивно и что на нем говорят люди, которые не получают удовольствия от жизни.



Между тем в соцсетях появилось второе видео - продолжение истории про бар Барбары, которое стремительно набирает просмотры. Кстати, "Barbaras Rhabarberbar" - не первый случай глобального успеха подобной композиции на немецком языке. В 2000 году известный музыкальный продюсер Штефан Рааб (Stefan Raab) покорил мировую аудиторию на конкурсе "Евровидение" с похожей шуточной песней "Wadde Hadde Dudde Da" (в приблизительном переводе: "Что у тебя там"), которая заняла пятое место на этом крупнейшем международном музыкальном конкурсе.