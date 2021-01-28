 Сокращение ВВП России в 2020 году стало сильнейшим с 2009 года | Новости из Германии о России | DW | 01.02.2021

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Россия

Сокращение ВВП России в 2020 году стало сильнейшим с 2009 года

За 2020 год российская экономика сократилась на 3,1 процента, заявил Росстат в первой оценке ВВП за минувший год.

Уголь в порту Мурманска

Уголь в порту Мурманска

Показатель ВВП России в 2020 году сократился на 3,1 процента. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в первой оценке ВВП за прошлый год, опубликованной в понедельник, 1 февраля.

При этом речь идет о сильнейшем сокращении ВВП за последние 11 лет - после кризиса 2009 года. Номинальный объем российской экономики в 2020 году составил 106,6 триллиона рублей.

Падение показателя из-за пандемии и падения спроса на энергоносители

Падение экономики "связано с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы", отмечает ведомство. В частности, оно указало на значительное сокращение добавленной стоимости в сфере туризма и общественного питания (-24,1 процента), учреждениях культуры и спорта (-11,4 процента) и транспортной отрасли (-10,3 процента).

Кроме того, на снижение индекса физического объема добавленной стоимости (-10,2 процента) и индекса-дефлятора добавленной стоимости (-17,6 процента) в добывающей промышленности оказала влияние "неблагоприятная конъюнктура экспорта и снижение цен на энергоресурсы".

При этом оценка Росстата по итогам 2020 года оказалась несколько более благоприятной, чем прогнозы правительства, а также российских и международных экспертов. В частности, министерство экономики исходит из того, что ВВП РФ по итогам 2020 года сократилось на 3,9 процента, а опрошенные Reuters аналитики называли показатель 3,7 процента. В 2019 году ВВП России вырос на 2,0 процента. В 2009 году показатель, по данным Росстата, упал на 7,8 процента.

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    Автор: Марина Барановская


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