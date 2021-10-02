Китайская, российская или немецкая вакцина - какую выбрать? (02.02.2021)

Власти Сербии заказали вакцины у разных поставщиков, в том числе в России и КНР. Теперь жители страны решают, какую из прививок стоит выбрать. Но врачи в Сербии боятся давать советы, признавая, что информации пока мало.