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Сербия

Kosovo police secure the area as Ethnic Serbs gather on barricades near the northern Kosovo border crossing of Jarinje on the ninth day of protest on Tuesday, Sept. 28, 2021. Ethnic Serbs in Kosovo have been blocking the border for a ninth straight day to protest a decision by Kosovo authorities to start removing Serbian license plates from cars entering the country, raising fears such incidents could unleash much deeper tensions between the two Balkan foes. (AP Photo/Visar Kryeziu)

Сербия и Косово снимают блокаду пограничных переходов 02.10.2021

Спустя две недели через начала конфликта в приграничном регионе Сербия убрала от пограничных переходов заграждения, Косово отводит полицейский спецназ.
Kosovo special police officers stand guard as hundreds of Kosovo Serbs protest against a government ban on entry of vehicles with Serbian registration plates, in Jarinje, Kosovo, September 27, 2021. REUTERS/Laura Hasani

Сербия и Косово урегулировали приграничный конфликт 30.09.2021

Напряженность между Белградом и Приштиной обострилась после решения правительства Косово не пропускать на свою территорию автомобили с сербскими номерами.
Kosovo police officers patrol by trucks where Kosovo Serbs block a road near the northern Kosovo border crossing of Jarinje, Monday, Sept. 20, 2021. Tensions soared Monday at the border between Kosovo and Serbia as Kosovo deployed additional police to implement a rule to remove Serbian license plates from cars entering Kosovo, while Serbs protested the move. (AP Photo/Bojan Slavkovic)

Конфликт с Косово: армия Сербии приведена в повышенную боеготовность 26.09.2021

Эскалация конфликта на границе Косово и Сербии: Приштина отправила туда полицейский спецназ, Белград объявил о приведении армии в состояние повышенной боеготовности. ЕС и НАТО призывают стороны к сдержанности.

13.09.21 *** German Chancellor Angela Merkel (2nd R) and Serbian President Aleksandar Vucic (R) inspect a military guard of honour prior to their meeting in Belgrade, Serbia, on September, 13, 2021. - Angela Merkel is on a three-day visit to the Balkan States of Serbia and Albania. (Photo by OLIVER BUNIC / AFP) (Photo by OLIVER BUNIC/AFP via Getty Images)

Меркель считает вступление балканских стран в ЕС абсолютно необходимым 13.09.2021

Во время визита в Сербию канцлер ФРГ призвала страны Западных Балкан ускорить демократические реформы. В Албании пройдет ее встреча с главами всех шести государств региона.
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Лоббисты немецкого бизнеса призвали интегрировать в ЕС балканские страны 13.09.2021

Восточный комитет немецкой экономики заявил о высоком потенциале шести стран Юго-Восточной Европы и западных Балкан.
A demonstrator walks in front of a barricade set on fire during a protest against the enthronement of Bishop Joanikije in Cetinje, Montenegro, September 5, 2021. REUTERS/Stevo Vasiljevic

В ходе протестов против СПЦ в Черногории пострадали десятки человек 05.09.2021

В черногорском городе Цетине 5 сентября продолжились массовые протесты против интронизации в местном монастыре митрополита Сербской православной церкви Иоанникия.
29.07.2021 Serbia's President Aleksandar Vucic, left, North Macedonia's Prime Minister Zoran Zaev, center and Albania's Prime Minister Edi Rama, right, applaud after unveiling the new name of the three countries initiative Open Balkan, during the economic forum for regional cooperation in Skopje, North Macedonia, Thursday, July 29, 2021. Frustrated with infinite delays in a process to join the European Union, three Balkan leaders have agreed on Thursday their countries to open borders in 2023 to secure free movement of people and goods without administrative procedures. (AP Photo/Boris Grdanoski)

Три балканских государства отменят взаимный пограничный контроль 30.07.2021

Сербия, Северная Македония и Албания договорились отменить пограничный контроль для своих граждан с 2023 года.
Flughafen Frankfurt Rhein-Main. Frankfurt Airport. Eine Boeing 737-8ZM der weißrussischen Fluggesellschaft Belavia, im Landeanflug von Osten auf die Südbahn.

Страны-нечлены ЕС присоединились к запрету для самолетов "Белавиа" 21.06.2021

Допуск "Белавиа" в их воздушное пространство закрыли Сербия, Черногория, Норвегия и ряд других государств Европы. Они пояснили, что приведут свою политику в соответствии с решением Совета Евросоюза.
European Parliament President David Sassoli attends an extraordinary plenary session of the EU Parliament following an EU leaders summit, in Brussels, Belgium July 23, 2020. REUTERS/Francois Lenoir

Глава Европарламента выступил за прием балканских стран в ЕС 06.06.2021

Включение государств на Западных Балканах в состав Евросоюза принесет стабильность и процветание региону и всему континенту, заявил Давид Сассоли в интервью Funke Mediengruppe.

Китайская, российская или немецкая вакцина - какую выбрать? (02.02.2021) 02.02.2021

Власти Сербии заказали вакцины у разных поставщиков, в том числе в России и КНР. Теперь жители страны решают, какую из прививок стоит выбрать. Но врачи в Сербии боятся давать советы, признавая, что информации пока мало.
04.08.2016 ++++++++ Members of the Army of Serbia and the members of the special police forces called Gendarmerie are patrolling, trying to prevent the entry of illegal migrants at the border between Serbia and Bulgaria, near the town Vlasina (400 km from Belgrade) in Serbia, 04 August 2016. Joint patrols of the Army and the Serbian police for the last ten days are controlling the Serbian border with Macedonia and Bulgaria in the attempt to prevent the entry of illegal migrants. After closing the Balkan route the number of illegal entries of migrants on the territory of Serbia has increased and according to the Serbian army during the last ten days the entry of about 700 illegal migrants has been prevented. - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/D. Savic

Конституционный суд Сербии подтвердил противозаконность депортаций беженцев 22.01.2021

Сербия противозаконно депортировала в ЕС соискателей убежища, говорится в решении Конституционного суда в Белграде, имеющемся в распоряжении DW.
02.01.2006, Russland, Moskau: Blick auf das Gazprom Hauptquartier. (zu dpa:Schwerfälliger Gas-Riese? - Russlands Gazprom wird 25 vom 12.02.2018) Foto: epa Maltsev/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

"Газпром" утратил монополию в Болгарии и Хорватии из-за TAP и СПГ 05.01.2021

Подключение Сербии к "Турецкому потоку" не изменило расклада сил на газовом рынке Юго-Восточной Европы. Это сделали поставки газа из Азербайджана и СПГ-терминал у острова Крк.
BELGRADE, SERBIA AND MONTENEGRO: Flags of Serbia (L) and Montenegro (R) fly in front of the Ministry of Foreign affairs building in Belgrade, 22 June 2006. Serbia and Montenegro officially established diplomatic relations on Thursday, setting the seal on the tiny Balkan state's peaceful split from decades of union with Belgrade. Serbian Foreign Minister Vuk Draskovic and his Montenegrin counterpart Miodrag Vlahovic signed a protocol on establishing diplomatic ties between the two republics. AFP PHOTO / ANDREJ ISAKOVIC (Photo credit should read ANDREJ ISAKOVIC/AFP/Getty Images)

Сербия передумала высылать посла Черногории 29.11.2020

Белград пересмотрел решение о высылке черногорского посла по принципу взаимности. Ранее Черногория объявила сербского посла персоной нон грата за его слова об объединении стран в 1918 году.
Symbolbilder für Montenegro und Serbien, Flaggen. Aufgenommen in Lovćenac. Das ist ein Dorf im Norden von Serbien, das nach dem Zweiten Weltkrieg die Siedler aus Montenegro kamen. Die Montenegriner machen immer noch die Mehrheit der Bevölkerung aus.

Сербия и Черногория объявили о взаимной высылке послов 29.11.2020

МИД Черногории объяснил высылку посла Сербии в Подгорице вмешательством дипломата во внутренние дела страны. Белград в ответ предписал главе черногорской дипмиссии покинуть страну.
10.06.2019 Belgrad, Serbien, Luka Jovic Serbian footballer men s football archive. Jovic was punished by criminal charges from Serbian state and police for violating avoidance rules quarantine on self-isolation due to the virus corona after his arrival from Spain to Serbia. Serbia introduced a state of emergency on 15 March and the ban on the movement of all citizens from 8 pm in the evening until 5 am : PUBLICATIONxNOTxINxSER

Сербия разгромила Россию в футбольной Лиге наций 19.11.2020

Уступив хозяевам поля в Белграде 0:5, подопечные Станислава Черчесова не смогли завоевать путевку в элитный дивизион.
17.01.2019, Serbien, Belgrad: BELGRADE, SERBIA - JANUARY 17, 2019: Russia's President Vladimir Putin (L) and Serbia's President Aleksandar Vucic shake hands during a meeting in the National Assembly building in Belgrade. Mikhail Metzel/TASS Foto: Mikhail Metzel/TASS/dpa |

Путин и Лавров извинились перед Вучичем за Захарову 10.09.2020

Извинения за скандальный пост Марии Захаровой были принесены во время телефонных переговоров президента Сербии с президентом РФ и главой МИД РФ, сказал Вучич в эфире канала РТС.
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