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Спустя две недели через начала конфликта в приграничном регионе Сербия убрала от пограничных переходов заграждения, Косово отводит полицейский спецназ.
Напряженность между Белградом и Приштиной обострилась после решения правительства Косово не пропускать на свою территорию автомобили с сербскими номерами.
Эскалация конфликта на границе Косово и Сербии: Приштина отправила туда полицейский спецназ, Белград объявил о приведении армии в состояние повышенной боеготовности. ЕС и НАТО призывают стороны к сдержанности.
Во время визита в Сербию канцлер ФРГ призвала страны Западных Балкан ускорить демократические реформы. В Албании пройдет ее встреча с главами всех шести государств региона.
Восточный комитет немецкой экономики заявил о высоком потенциале шести стран Юго-Восточной Европы и западных Балкан.
В черногорском городе Цетине 5 сентября продолжились массовые протесты против интронизации в местном монастыре митрополита Сербской православной церкви Иоанникия.
Сербия, Северная Македония и Албания договорились отменить пограничный контроль для своих граждан с 2023 года.
Допуск "Белавиа" в их воздушное пространство закрыли Сербия, Черногория, Норвегия и ряд других государств Европы. Они пояснили, что приведут свою политику в соответствии с решением Совета Евросоюза.
Включение государств на Западных Балканах в состав Евросоюза принесет стабильность и процветание региону и всему континенту, заявил Давид Сассоли в интервью Funke Mediengruppe.
Власти Сербии заказали вакцины у разных поставщиков, в том числе в России и КНР. Теперь жители страны решают, какую из прививок стоит выбрать. Но врачи в Сербии боятся давать советы, признавая, что информации пока мало.
Сербия противозаконно депортировала в ЕС соискателей убежища, говорится в решении Конституционного суда в Белграде, имеющемся в распоряжении DW.
Подключение Сербии к "Турецкому потоку" не изменило расклада сил на газовом рынке Юго-Восточной Европы. Это сделали поставки газа из Азербайджана и СПГ-терминал у острова Крк.
Белград пересмотрел решение о высылке черногорского посла по принципу взаимности. Ранее Черногория объявила сербского посла персоной нон грата за его слова об объединении стран в 1918 году.
МИД Черногории объяснил высылку посла Сербии в Подгорице вмешательством дипломата во внутренние дела страны. Белград в ответ предписал главе черногорской дипмиссии покинуть страну.
Уступив хозяевам поля в Белграде 0:5, подопечные Станислава Черчесова не смогли завоевать путевку в элитный дивизион.
Извинения за скандальный пост Марии Захаровой были принесены во время телефонных переговоров президента Сербии с президентом РФ и главой МИД РФ, сказал Вучич в эфире канала РТС.
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