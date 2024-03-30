Самые яркие пасхальные традиции в Германии

В этом году западные христиане отмечают Воскресение Христово 31 марта. В некоторых регионах Германии это делают особенно эффектно. DW - о самых красивых традициях, сопровождающих немецкую Пасху.

У немцев с Пасхой, главным праздником христианской церкви, связано множество традиций и обычаев. DW знакомит с самыми впечатляющими из них.

Пасхальные костры в Гамбурге

Практически по всей Германии накануне Пасхи принято жечь пасхальные костры. Собираться вокруг огня, чтобы вместе отметить конец зимы и холодов - одна из самых популярных и древних традиций. Пламя костра, так же как и пасхальной свечи, символизирует свет, очищение и обновление, а также является символом воскресения Христа.

Пасхальный костер на берегу реки Эльбы в Гамбурге Фото: Georg Wendt/dpa/picture-alliance

Традиционно пасхальные костры разводятся возле храмов, на кладбищах или на вершинах холмов. Поджигают, как правило, в ночь с субботы на воскресенье и празднуют до самого утра. Сегодня особенно зрелищные пасхальные костры до пяти метров в высоту можно увидеть в Бланкенезе - одном из районов Гамбурга на правом берегу реки Эльбы.

Огненные колеса

Не менее впечатляющая пасхальная традиция, связанная с огнем, - горящие деревянные колеса. Их набивают хворостом и соломой, поджигают - и пускают скатываться с холма. За ними тянется огненный след длиною до нескольких сотен метров. Считается, что обычай запускать пылающие колеса, символизирующие солнце, появился около 2 тысяч лет назад.

Пылающие колеса в ночном Люгде Фото: picture-alliance/dpa/C. Seidel

В сегодняшние дни наиболее впечатляющее зрелище можно увидеть в городке Люгде в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия: за одну ночь здесь запускают шесть огромных горящих колес. Этот ритуал признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО и привлекает множество туристов.

Расписные яйца из Люббенау

Крашенка, писанка, драпанка, крапанка, - придумано множество способов украшения пасхальных яиц. Этот процесс стал почти искусством. Во многих немецких семьях перед Пасхой красят выдутые яйца для пасхального букета из веток вербы или кустарника. Но особую известность в Германии приобрели пасхальные яйца, раскрашенные вручную лужицкими сербами. Это национальное меньшинство - около 60 тысяч человек - проживает на востоке Германии, в регионе Лужица, примерно в ста километрах от Берлина.

Пасхальные яйца, раскрашенные лужицкими сербами, славятся по всей Германии Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/picture-alliance

Лужичане дарят расписные яйца не только на Пасху, но и на другие праздники, например, на свадьбу. Их украшают узорами и рисунками, часто имеющими символические значения. Цвета используют традиционные для этого региона: черный, темно-синий, зеленый, красный, желтый, белый. Особенно часто рисуют цветы, вьющиеся растения, звезды, а также изображения Распятия Христова, Агнца Божьего и Древа жизни.

О лужицких сербах рассказывает музей региона Шпревальд (Spreewaldmuseum) в городе Люббенау. Традициям раскрашивания пасхальных яиц также посвящена одна из коллекций Музея лужицких сербов (Sorbisches Museum) в городе Баутцен.

Пасхальные конные процессии

Еще один обычай, распространенный в районе проживания лужицких сербов, - пасхальные конные процессии. В Светлое Христово Воскресение мужчины общины, одетые в черные сюртучные костюмы и белые рубашки, в белых перчатках и с цилиндрами на головах, скачут на празднично украшенных лошадях от деревни к деревне, провозглашая благую весть и приветствуя всех пасхальными песнопениями.

Конная процессия лужицких сербов на Пасху Фото: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa/picture-alliance

Некоторые держат в руках распятия, церковные знамена или фигурки Христа. В этих процессиях порой участвуют в общей сложности до полутора тысяч всадников и как минимум столько же любопытных зрителей. Проезжая мимо полей, пастбищ и садов, перед храмами и кладбищами, всадники молятся о хорошем урожае, защите и помощи для людей и домашних животных.

Пасхальная прогулка

Многие немцы не могут себе представить Пасху без прогулки на свежем воздухе. "Взгляни отсюда вниз с утеса / На городишко у откоса. / Смотри, как валит вдаль народ / Из старых городских ворот. / Всем хочется вздохнуть свободней, / Все рвутся вон из толкотни. / В день воскресения господня / Воскресли также и они", - так описывает поведение горожан в Светлое Христово Воскресение Иоганн Вольфганг фон Гете (Johann Wolfgang von Goethe) в "Фаусте". Конечно, сказать, в каком месте пробуждающаяся весенняя природа прекраснее всего, невозможно. Но если говорить, например, о саксонской столице Дрездене, то пасхальная прогулка по набережной Эльбы не оставит никого равнодушным.

Вид на весенний Дрезден с набережной Эльбы Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture-alliance

Пасхальные яйца от пасхальных зайцев

Самая любимая пасхальная традиция у детей и взрослых - поиск пасхальных яиц. Традиционно их прячут в траве и под кустами пасхальные зайцы. Также там можно найти фигурки овечек, цыплят, божьих коровок и, конечно, самих зайцев из шоколада. Первое письменное упоминание об этой традиции относится к 1662 году. Особенно бережно ее соблюдают в немецком городе Веймар - снова благодаря уже вышеупомянутому Гете. Он прожил здесь около полувека, и каждый год в Чистый четверг приглашал в свой сад детей, для которых прятал там пасхальные яйца. Сегодня эту традицию продолжают городские власти не только Веймара, но и многих других немецких городов. Аналогично поступают и миллионы родителей.

Собрать побольше яиц, спрятанных зайцем, - любимая пасхальная традиция детей в Германии Фото: Jens Kalaene/dpa/picture-alliance

Но почему в Германии пасхальные яйца приносит заяц? Этот ушастый зверек, как и яйцо, издревле считался символом жизни и плодородия. Вероятно поэтому их сочетание прочно вошло в европейские пасхальные традиции.

Пасхальные деревья

Накануне праздника во многих дворах и просто на улицах Германии можно увидеть деревья, украшенные разноцветными яйцами. Но самое знаменитое пасхальное дерево находится в небольшом городке Зальфельд в федеральной земле Тюрингия.

Пасхальное дерево - яблоня, украшенная тысячами крашеных яиц Фото: Dieter Möbus/CHROMORANGE/picture-alliance

Ветки огромной яблони украшены тысячами разноцветных яиц. Ее владелец - пенсионер Фолькер Крафт (Volker Kraft) - рассказал журналистам, что подобное чудо он увидел, будучи маленьким мальчиком, и тогда же решил, что у него тоже будет свое пасхальное дерево. В 1965 году он впервые повесил на свою яблоню 18 расписных яиц. Вскоре его мечту разделила вся семья, и теперь его жена, дети и внуки вместе создают, раскрашивают и развешивают на ветках пасхальные яйца. Надо ли говорить, что увидеть это чудо-дерево съезжаются туристы со всей страны.

Пасхальные колодцы и фонтаны

Сотнями и даже тысячами пасхальных яиц на юге Германии также украшают фонтаны и колодцы на центральных площадях. Эта традиция зародилась в 20-м веке в баварском регионе Франконская Швейцария. Предположительно, декоративными гирляндами из хвойных веток хотели привлечь туристов. И это удалось. Например, фонтан во франконском городке Бибербахе украшен десятком тысяч яиц, за что был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. В пасхальное время сюда ежедневно организуют автобусные туры.

Пасхальный фонтан в Бибербахе считается самым большим в мире Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Воспроизведение библейских сюжетов в Бенсхайме

Каждый год в Страстную пятницу на улицах небольшого немецкого городка Бенсхайм в федеральной земле Гессен воспроизводятся описанные в Евангелии события этого самого скорбного для христиан дня. Именно в этот день Иисус был осужден и совершил крестный ход на Голгофу. Тысячи людей приезжают сюда, чтобы увидеть разыгрываемые актерами сцены суда, бичевания, пути Христа к лобному месту и его мучительной казни.

Артисты-любители воспроизводят в немецком Бенсхайме крестный пусть Христа на Голгофу Фото: Boris Roessler/dpa/picture-alliance

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