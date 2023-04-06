Не только шоколадные зайцы: что нужно знать о Пасхе в ФРГ

Как жители Германии готовятся к Пасхе? Как они празднуют Светлое Воскресенье? О пасхальных традициях, ограничениях и символах - в материале DW.

В Германии к пасхальным каникулам готовятся заранее: большое внимание уделяют и украшению стола, и праздничным рецептам, и соблюдению других важных традиций и ограничений.

Крашеные яйца

Ярко раскрашенное яйцо - это главный пасхальный символ не только в Германии, но и в остальном христианском мире. В Германии первые упоминания об обычае расписывать и дарить яйца датируются началом XIII века. Кстати, одной из причин, по которой в Средневековье закрепилась традиция одаривать яйцами на Пасху, было так называемое "процентное яйцо" (нем. "Zinsei"), как часть десятины, которую крестьяне отдавали феодалу в Великий четверг.

Словосочетание "пасхальное яйцо" (нем. "Osterei") впервые встречается в 1615 году в рукописях из Страсбурга, а в 1617 году голландский историк Эриций Путеан написал о "подписанных и окрашенных пасхальных яйцах" в своей работе "Ovi Euconium". В Хайдельберге немецкий врач Франк фон Франкенау в работе "Satyrae Medicae" 1682 года упоминает о "прятании пасхальных яиц".

Сегодня невозможно представить праздничный пасхальный стол без расписанных яиц. Немцы настолько дорожат этой традицией, что в местечке Зонненбюле-Эрпфингене на юге страны даже есть Музей пасхальных яиц , который отмечает в этом году свой 30-летний юбилей.

Украшенное пасхальными яйцами дерево в тюрингском городе Заальфельд Фото: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/picture-alliance

Письма Пасхальному зайцу

В Германии пасхальные яйца несет... заяц. Традиция гласит, что именно этот длинноухий зверек, считающийся символом плодородия, подбрасывает яйца, которые в пасхальное воскресенье ищут дети. У немецкого пасхального зайца есть свое собственное почтовое отделение в Верхней Лужице на востоке Саксонии. Там семейная пара сказочных зайцев Олли Остерхазе (в переводе с немецкого - Олли Пасхальный Заяц) и его жена Лотти Лангор (Лотти Длинное Ухо) с 2010 года получают письма со всего мира.

По словам Клаудии Соботта (Claudia Sobotta), пресс-секретаря почты (а уважающим себя пасхальным зайцам в наше время никак не обойтись без пресс-секретаря), "праздничные послания от людей в возрасте от 2 до 99 лет приходят от Канады до Филиппин".

Штеффи Рюкер в костюме зайчихи Лотти в отделении сказочной почты Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Автомобильные пробки

Готовьтесь к пробкам на дорогах, особенно в Чистый четверг. Как говорит пресс-секретарь автоклуба ADAC Катарина Лука (Katharina Lucà): "Четверг - это самый перегруженный день в период пасхальных праздников".

В этом году автоклуб ожидает увеличение объема трафика на дорогах страны, поэтому тем, кто гарантинованно хочет добраться до места назначения вовремя, стоит выехать во вторник или среду перед праздниками.

Вечеринки под запретом

В каждом регионе страны действуют различные ограничения на запрет вечеринки и другие увеселительные публичные мероприятия в Страстную пятницу. Этот день считается "тихим (праздничным) днем". Ограничения особенно обширны на юге и юго-западе Германии, где запрет на танцы распространяется и на Страстную субботу.

Дорого яичко к Христову дню

По прогнозам , немецкие торговцы шоколадными зайцами, пасхальными яйцами и прочей атрибутикой разбогатеют в этом году на 2,2 миллиарда евро. Согласно репрезентативному опросу, проведенному по заказу Ассоциации, почти 40 процентов потребителей планируют совершать покупки именно в течение пасхальных каникул. Средний "пасхальный" чек составит примерно 40 евро с человека.

Цены на яйца в Германии перед Пасхой растут Фото: Lukas Barth/REUTERS

Правда, в этом году потребителям придется раскошелиться на пасхальные яйца, ведь их цена выросла на 15 процентов. На сегодня десяток яиц стоит около 2,02 евро, тогда как год назад цена составляла 1,75 евро. Рост цен был прогнозируем: яйца продолжают оставаться в дефиците, а во время Пасхи их спрос стремительно возрастает.

Из церкви - на пикник

В XIX веке пасхальные праздники из исключительно церковного праздника превратились в светское семейное торжество. Причиной тому была трансформация общества от крестьянского и воцерковленного к более городскому и светскому. Роль и значимость церкви как институции в таком обществе медленно снижалась.

Как рассказывает культуролог Катрин Бауэр (Katrin Bauer) из Института региональных исследований и истории LVR в Бонне, "у возникших буржуазии и буржуазного общества появились и новые ритуалы - поиски детьми спрятанных яйц и совместные семейные обеды, прогулки и пикники.

Праздник сладкоежек

В прошлом году в Германии было произведено около 240 миллионов шоколадных пасхальных зайцев. Кондитеры обижаются, когда слышат распространенную в стране шутку, в которой говорится, что для изготовления этих фигурок используются нераспроданные с Рождества шоколадные Деды Морозы.

Пасхальные зайцы в кондитерской Confiserie Felicitas Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Все кондитерские изделия изготавливаются исключительно из свежей шоколадной массы. Иначе такая продукция "не соответствовала бы высоким стандартам качества, а также не была бы разрешена законодательством, регулирующим безопасность общественного питания", объясняет управляющий директор Федеральной ассоциации немецкой кондитерской промышленности Торбен Эрбрат (Torben Erbrath).

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