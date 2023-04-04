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Дитер Мельцер с дочерью Кариной развозит подарки на Пасху
Дитер Мельцер с дочерью развозит подарки на ПасхуФото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance
КультураГермания

Заяц на скутере ездит по Германии

Вера Лунева
6 ч. назад

Дитера Мельцера из небольшого городка на востоке ФРГ знает вся округа. Вот уже больше полувека перед Пасхой он надевает костюм зайца и разводит сладости по детским садам, больницам и домам престарелых.

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Дитера Мельцера (Dieter Melzer) из Хиршфельда в федеральной земле Бранденбург знают во всех окрестных городах. Вот уже 55 лет в преддверии Пасхи он надевает меховой костюм Пасхального зайца, садится за руль старого зеленого мотороллера с прицепом и отправляется в путь, чтобы раздать сладости и небольшие подарки пациентам в больницах, обитателям домов престарелых и детям в детских садах.

Пасхальные зайцы в хирургических масках
Пасхальный заяц - обязательный атрибут Пасхи в ГерманииФото: Michael Weber/imageBROKER/picture alliance

В записной книжке Дитера Мельцера - около 35 адресов. Самая дальняя больница, куда ему приходилось добираться на своем мотороллере 1959 года выпуска, находится на расстоянии свыше 70 километров от Хиршфельда - в городе Котбусе на границе с Польшей. Но ради тех, кто ждет пасхального чуда, он готов преодолевать это расстояние. "Они каждый раз не хотят меня отпускать", - рассказывает он о маленьких пациентах, которые с восторгом встречают настоящего Пасхального зайца.

Особые чувства Дитер испытывает, посещая детские онкологические отделения в больницах, где появление Пасхального зайца помогает детям, родителям и медперсоналу на какое-то время забыть о невзгодах.

74-летний Мельцер даже не думает о том, чтобы уйти на покой, и собирается и дальше радовать детей и стариков своими визитами. Впрочем, смену на будущее он подготовил: вместе с ним пасхальные подарки уже 34 года развозит его дочь Карина. Дитер надеется, что когда он больше не сможет садиться за руль мотороллера, его сменит внук. И дети в городах по соседству обязательно дождутся Пасхального зайца с подарками.

Кто кладет золотые яйца в пасхальную корзинку

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