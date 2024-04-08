По стопам Трампа: сделки Кушнера на Балканах вызвали споры

Пока Дональд Трамп вновь пытается стать президентом США, его зять Джаред Кушнер занимается девелоперскими проектами в Сербии и Албании. Они сулят прибыль, но сталкиваются с препятствиями.

Один из запланированных проектов Джареда Кушнера на Балканах касается возведения объектов в сербской столице Белграде, переговоры об этом были начаты еще десять лет назад его тестем. За два года до того, как Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента США в 2016 году, будущий хозяин Белого дома заявил властям Сербии, что заинтересован в строительстве роскошного отеля и жилого комплекса на месте бывшего здания Генштаба Югославской народной армии (ЮНА), разрушенного в 1999 году в результате бомбардировок силами НАТО.

Несмотря на то, что тогда проект провалился, Кушнер, являвшийся высокопоставленным сотрудником Белого дома во время президентства Трампа, теперь, как сообщается, достиг предварительной договоренности с правительством Сербии о новой попытке его реализации. По данным The New York Times, получившей черновой вариант соглашения, оно предусматривает 99-летнюю безвозмездную аренду этого участка земли и разрешение Кушнеру построить на нем роскошный отель, жилые дома, магазины и музей.

Финансирование из Саудовской Аравии

Ожидается, что финансировать проект стоимостью около 500 млн евро будет находящаяся в Майами инвестиционная компания Джареда Кушнера Affinity Partners, которую он основал после ухода из Белого дома. И, судя по всему, зять экс-президента не испытывает недостатка в средствах. По разным оценкам, с момента окончания срока полномочий Трампа Кушнер получил 2 млрд долларов от Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, еще сотни миллионов долларов вложили в его фирму суверенные фонды ОАЭ и Катара.

Александар Вучич Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/picture alliance

Ни Affinity Partners, ни государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии не ответили на просьбу DW о комментарии. Недавно Кушнер сказал, что стороны предварительно договорились о передаче властям Сербии 22% прибыли, которую будет приносить проект. Сербский президент Александар Вучич и его правительство утверждают, что Белград должен и далее развиваться и создавать возможности для бизнеса.

Милан Ковачевич, экономист и консультант в сфере инвестиций, согласен с тем, что столице нужны новые возможности, чтобы создать условия для роста населения и развития туризма. "Белграду определенно нужны отели, в том числе и высокого класса, но они должны быть расположены урбанистично и построены там, где необходимы", - отметил экономист в беседе с DW.

И также предупредил, что "должен быть рынок" для открытого и прозрачного процесса подачи заявок на осуществление подобных проектов. Предоставление эксклюзивных прав только одному инвестору, в данном случае Джареду Кушнеру, "оставляет слишком много места для коррупции и произвола", считает Ковачевич.

"Сербия - не шведский стол, а Вучич - не официант"

Оппозиционные политики и эксперты поражены интересом Джареда Кушнера к планам развития Белграда и даже называют происходящее скандалом, который необходимо предотвратить. "Сербия - это не шведский стол, а Вучич - не официант. Это не его частная собственность", - возмущается Александар Йованович Кута, лидер движения "Экологическое восстание". "Те же самые вещи происходят с нашими природными ресурсами, реками, лесами, полезными ископаемыми. Вучич отдает все, что имеет ценность, не информируя народ о контрактах и выгоде для граждан Сербии", - подчеркнул он в интервью DW.

Разбомбленное бывшее здание Генштаба Югославской народной армии в центре Белграда Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

Дорде Бобич, который двадцать лет назад был главным архитектором Белграда, потрясен запланированным проектом. По его выражению, это попахивает высокомерием - просто снести бывшее здание Генштаба ЮНА, чтобы построить несколько отелей, "отдать самое ценное место" в городе "иностранной силе", которая бомбила Белград в 1999 году, и "променять его на политические или личные интересы".

Албанский проект Джареда Кушнера

Недавно Джаред Кушнер объявил у себя в соцсетях, что "рад поделиться предварительными эскизами девелоперских проектов, которые будут реализованы на албанском побережье". Премьер-министр Албании Эди Рама в этой связи заявил, что его страна с гордостью приветствует эти проекты. Однако реакция экологического сообщества была более сдержанной.

Один из объектов, о которых идет речь, расположен в морском парке Карабурун-Сазан на острове Сазан, бывшей военной базе. Другой - на полуострове Звернец на юго-западе Албании, который является частью охраняемого ландшафта Вьоса-Нарта. Эта территория, на которой будут построены несколько отелей и вилл, является частью общины Влёра.

Возможная угроза окружающей среде

Недавно албанский парламент одобрил поправку к закону об охраняемых территориях, которая, по сути, открывает путь для их экономического развития, несмотря на предупреждения экспертов-экологов.

Джаред Кушнер Фото: Chris Kleponis/abaca/picture alliance

"Новый закон разрешает строительство пятизвездочных мегакурортов в заповедных зонах. Кроме того, согласно решению Национального территориального совета, разрешено осуществление практически любых других проектов, никаких красных линий больше не осталось, - пояснил в интервью DW Мирьян Топи, эколог из Сельскохозяйственного университета Тираны. - Последние законодательные изменения больше не защищают природу и охраняемые территории в Албании".

По мнению Топи, поправки в действовавший закон были внесены, чтобы облегчить инвестиции Кушнера. "Совершенно очевидно, что изменения законодательства были предопределены, потому что никак иначе нельзя объяснить спешку с принятием поправок парламентским большинством. Еще даже до того, как они были подписаны президентом, появились конкретные проекты", - уточнил Топи.

Проекты Кушнера - благо для экономики Албании?

С другой стороны, деловые круги, особенно представители туристической индустрии, видят в происходящем экономические выгоды, хотя и с оговорками. "Я считаю это очень позитивными инвестициями, но только если это действительно вложения в сферу туризма, если (проект включает. - Ред.) виллы или жилые комплексы", - говорит Бесник Вати, гендиректор Албанской туристической и гостиничной службы (Albanian Travel and Hospitality Service, ATHS). Его беспокоит то, что в перспективе строительство вилл принесет пользу только тем, кто в это инвестирует.

"После их продажи албанский туризм не получит никакого дохода. Но инвестиции в отели или жилые комплексы будут приносить Албании постоянную выручку", - добавил Вати в разговоре с DW. По его словам, местный туристический сектор и экономика страны в целом выиграют от создания новых рабочих мест в Сазане и Звернеце. При этом Вати тревожит характер инвестиций Кушнера и то, кто получит от них наибольшую прибыль.

"Больше всего я боюсь, что мы столкнемся с такой же ситуацией со стратегическими инвесторами, которые получают участок территории для развития туризма, а в итоге оказывается, что только 20% всей площади используется для строительства отеля, а остальное идет на апартаменты или жилые виллы", - признался гендиректор ATHS.

Независимо от того, будут ли реализованы девелоперские проекты Джареда Кушнера в Албании и Сербии, противодействие им растет. Сербские общественные активисты из группы "Движение - изменение" обнародовали петицию против осуществления этих проектов, под которой, по данным группы, менее чем за сутки подписались более 10 000 человек.

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