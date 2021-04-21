Речи Владимира Путина

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Послание президента Медведева Совету федерации обратило внимание на исконно двойственное отношение российского руководства к модернизации. Ведь без перемен в политике и социуме научная и техническая революция бесполезны.
Тон откликов на выступление президента России Медведева преимущественно скептический. При всем уважении к стремлению России выйти на мировой уровень во всех отраслях, в реализуемость обещаний верится с трудом.