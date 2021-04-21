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Речи Владимира Путина

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Речи Владимира Путина".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Russian President Vladimir Putin delivers his annual address to the Federal Assembly in Moscow, Russia January 15, 2020. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Путин признал рост смертности в России из-за пандемии 21.04.2021

К 2030 году необходимо увеличить среднюю продолжительность жизни в России до 78 лет, заявил президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию.
Karikatur von Sergey Elkin zu Putins Rede vor dem Parlament

Послание Путина Федеральному собранию: гуляют все! 20.02.2019

В послании Федеральному собранию Владимир Путин обещал помочь многодетным семьям, пенсионерам, ипотечникам... Карикатурист Сергей Елкин о том, как может выглядеть такая помощь.
dpatopbilder - 01.03.2018, Russland, Moskau : Journalisten verfolgen die Rede von Wladimir Putin, Präsident von Russland, zur Lage der Nation auf einer Videoleinwand. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Комментарий: Путин предъявил США ультиматум 01.03.2018

Послание Путина состояло из двух частей - обращений к федеральным собраниям России и... США. Причем вторая часть похожа на объявление войны, считает политолог Иван Преображенский.

01.12.2016+++ Russian President Vladimir Putin is seen on a screen during his annual state of the nation address at the Kremlin in Moscow, Russia, December 1, 2016. REUTERS/Maxim Shemetov

Комментарий: Путина надо судить по делам 02.12.2016

Президент Путин делает мягкие заявления, но до этого подписывает агрессивные стратегии. Москва пытается выиграть время, но не разоружается, предупреждает политолог Иван Преображенский.
01.12.2016+++ Russian President Vladimir Putin delivers a speech during his annual state of the nation address at the Kremlin in Moscow, Russia, December 1, 2016. Sputnik/Kremlin/Alexei Druzhinin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY.

Путин готов к сотрудничеству с США "на взаимовыгодной основе" 01.12.2016

Выступая перед Федеральным собранием, Владимир Путин заявил о готовности к сотрудничеству с США и необходимости борьбы с терроризмом. Основное внимание, однако, было уделено социальным и экономическим вопросам.
03.12.2015+++ Russian President Vladimir Putin delivers his annual state of the nation address at the Kremlin in Moscow on December 3, 2015. AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images) +++ (C)Reuters/S. Karpukhin

Ханс-Хеннинг Шрёдер: Кроме угроз в адрес Турции, я не услышал в послании Путина ничего нового 03.12.2015

Послание Владимира Путина Федеральному собранию российские телеканалы аннонсировали как "историческое". DW попросила политолога Ханса-Хеннинга Шрёдера проанализировать это выступление.
epa04514163 Russian President Vladimir Putin addresses the Federal Assembly in the Kremlin in Moscow, Russia, 04 December 2014. Russia respects the sovereignty of former soviet republics, including Ukraine, President Vladimir Putin said in his address to the nation. 'It is well known that Russia did not only support Ukraine's but also other former Soviet republics' ambitions to become sovereign countries,' Putin added EPA/SERGEI ILNITSKY

Блогозрение: Отныне и навсегда, или Послание Путина Федеральному собранию 07.12.2014

Блогеры разбирают обращение президента к Федеральному собранию России. Среди наиболее популярных цитат Путина - высказывание о Крыме и спекулянтах, обваливших курс рубля.

Геофактор 04.12.14. Экономические рецепты Путина - отрыв от реальности? 04.12.2014

Путин выступает с речью перед Федеральным собранием. Доллар и евро реагируют на речь резким ростом, но потом курс идет вниз. Это в день выступления президента, а что будет дальше?
epa04514118 Russian President Vladimir Putin addresses the Federal Assembly in the Kremlin in Moscow, Russia, 04 December 2014. Meanwhile, as many as 16 people are feared dead after Islamist militants clashed with security forces in a gunbattle in Chechnya on 04 December, government officials said. EPA/SERGEI ILNITSKY +++(c) dpa - Bildfunk+++

Путин предложил провести амнистию капиталов, возвращающихся в Россию 04.12.2014

Необходимо исключить преследование для тех, кто решил легализовать свои финансы в России, заявил Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию РФ.
A person watches a live television broadcast showing Russian Prime Minister Vladimir Putin attending a national call-in TV show as it is shown on several screens at a store in Moscow, Russia, Thursday, Dec. 15, 2011. Putin said Thursday the results of Russia's parliamentary election reflected the people's will, and that the opposition had alleged vote fraud purely to strengthen its position. The results of this election undoubtedly reflect the real balance of power in the country, he said, speaking in a national call-in TV show. It's very good that United Russia has preserved its leading position. He added that a drop in support for his party was a natural result of the global financial crisis of 2008 that has taken its toll on the country. (Foto:Ivan Sekretarev/AP/dapd)

Комментарий: Владимир Путин, российский телевизионный шоумен №1 03.12.2014

В преддверии выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием журналист Олег Кашин в специальном комментарии для DW анализирует любимые телеформаты российского президента.
Russian President Vladimir Putin (L) addresses the Federal Assembly, including State Duma deputies, members of the Federation Council, regional governors and civil society representatives, at the Kremlin in Moscow March 18, 2014. Putin said on Tuesday Crimea was of vital importance to Russia and had always been part of the country in people's hearts and minds. REUTERS/Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Kremlin (RUSSIA - Tags: POLITICS) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Путин попросил граждан Германии о поддержке 18.03.2014

Президент РФ напомнил гражданам Германии, что в ходе политических консультаций по объединению ГДР и ФРГ Россия "однозначно и искренне поддержала неудержимое стремление немцев к национальному единству".
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Блогозрение: Послание президента - много шума и ничего 13.12.2013

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию собрало множество критических отзывов в блогосфере.
Russian Prime Minister and presidential candidate Vladimir Putin speaks during his meeting with his campaign activists in Moscow on Wednesday, Feb. 29, 2012. Putin warned the opposition against using illegal ways to protest the outcome of Sunday's election, in which he is all but certain to reclaim the presidency. (Foto:Maxim Shipenkov, pool/AP/dapd)

Агентства: В своем послании Путин обошел важнейшие проблемы 12.12.2012

В своем выступлении перед Федеральным собранием 12 декабря Путин уделил лишь минимальное внимание таким важнейшим проблемам России, как коррупция и произвол чиновников, отмечают западные агентства.
Ein Käufer entnimmt einem Zeitungsständer mit den Tageszeitungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag (06.08.2004) das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wie schon die FAZ, kehren nun auch die Axel Springer AG und der Spiegel-Verlag in ihren Print- und Online-Publikationen zur alten Rechtschreibung zurück. Auch der S¸ddeutsche Verlag will sich anschlieﬂen. Die Deutsche Presse-Agentur dpa will ein Meinungsbild bei den Kunden einholen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung in Zusammenarbeit mit den anderen deutsch-sprachigen Nachrichtenagenturen gefällt werden soll. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno

Frankfurter Allgemeine: В России часто говорят о модернизации промышленности, забывая при этом об обществе 17.11.2009

Послание президента Медведева Совету федерации обратило внимание на исконно двойственное отношение российского руководства к модернизации. Ведь без перемен в политике и социуме научная и техническая революция бесполезны.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

Пресса: Российскому руководству недостает веры в созидательные силы собственного народа 13.11.2009

Тон откликов на выступление президента России Медведева преимущественно скептический. При всем уважении к стремлению России выйти на мировой уровень во всех отраслях, в реализуемость обещаний верится с трудом.
A man walks along a display in a Moscow shop during annual state of the nation address, delivered by President Vladimir Putin to the Federation Council, the upper house of parliament, Thursday, April 26, 2007. President Vladimir Putin on Thursday made his clearest rejection yet of speculation that he would try to seek a third term, but gave no hint in his state of the nation address as to whom he sees as his preferred successor. (AP Photo/Misha Japaridze)

Немецкие эксперты разошлись в оценках выступления Владимира Путина 26.04.2007

Ключевые моменты обращения Владимира Путина к Федеральному собранию 26 апреля 2007 года прокомментировали четыре немецких эксперта.
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