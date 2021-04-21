Речи Владимира Путина

Геофактор 04.12.14. Экономические рецепты Путина - отрыв от реальности?

Путин выступает с речью перед Федеральным собранием. Доллар и евро реагируют на речь резким ростом, но потом курс идет вниз. Это в день выступления президента, а что будет дальше?