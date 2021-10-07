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Патриарх Московский

Metropolitan Hilarion, Chairman of external relations department of the Moscow Patriarchate and permanent member of the Holy Synod of the Russian Orthodox Church, speaks during a news conference in Minsk, Belarus October 15, 2018. REUTERS/Vasily Fedosenko

Митрополит Иларион заявил о планах второй встречи глав РПЦ и Ватикана 07.10.2021

Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, подобно состоявшейся в 2016 году в Гаване, может быть организована, сказал глава ОВЦС Московского Патриархата.
Das Kreuz der Kapelle ist mit einer starken Unterbelichtung im Gegenlicht der kräftigen Spätherbst-Sonne am 06.11.2017 in Darmstadt (Hessen) aufgenommen worden. Der Sakralbau wurde von 1897 bis 1899 im Auftrag des Zaren Nikolaus II. von Russland auf der Mathildenhöhe errichtet. Die Kapelle wird für russisch-orthodoxe Gottesdienste genutzt. Foto: Andreas Arnold/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Телевидение РПЦ бьет по "диссидентам" 12.04.2021

Ужесточение политического режима в России коснется и церкви. Если раньше иерархия терпела несогласных с официальной позицией, то этим временам, похоже, наступает конец, считает Константин Эггерт.
HANDOUT - 19.04.2020, Russland, Moscow: Kyrill I., Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, leitet in der Christ-Erlöser-Kathedrale den Hauptgottesdienst der Kirche zur Feier des orthodoxen Osterfestes. Orthodoxe Priester in den meisten Regionen Europas hielten Ostergottesdienste in Kirchen ab, in denen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus keine Gemeindemitglieder anwesend waren. Foto: Oleg Varov/Russian Orthodox Church Press Service/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

Комментарий: Патриарх Кирилл загоняет РПЦ в тупик 02.02.2021

Призывы иерархов РПЦ не участвовать в протестах выглядят защитой интересов кремлевской властной корпорации. Церкви рано или поздно придется заплатить за сотрудничество с властью немалую цену, считает Константин Эггерт.
January 6, 2019*** Bosnian Orthodox priest Marko Males leads a mass on the eve of Orthodox Christmas in Church of the Holy Mother of God in Zenica, Bosnia and Herzegovina, January 6, 2019. REUTERS/Dado Ruvic

Православные по всему миру встретили Рождество Христово 07.01.2021

В условиях пандемии коронавируса в РПЦ пожилых верующих призвали отказаться от посещения рождественских служб и вместо этого смотреть их прямые трансляции.
Belarusian President Alexander Lukashenko, right, and Russian Orthodox Church Patriarch Kirill walk during their meeting in Minsk, Belarus, Monday, Oct. 15, 2018. (Igor Palkin, Russian Orthodox Church Press Service via AP) |

Комментарий: Церковь при Лукашенко - урок патриарху Кириллу и Путину 27.11.2020

Христианское сопротивление диктатуре стало отдельным явлением белорусской демократической революции, считает Константин Эггерт, комментируя письмо священников и мирян РПЦ к христианам Беларуси.
Gewünschter Titel des Bildes: Andrey Kuraev, russischer orthodoxer Theologe Gewünschte Bild-Beschreibung:  Andrey Kuraev, Andrej Kurajew, russischer orthodoxer Theologe Gewünschte Schlagwörter: Andrey Kuraev, Russland, Orthodoxie, Experte Übertragung der Rechte dieses Bildes an DW: Das Bild wurde der DW von Herrn Kuraev zur Verfügung gestellt, es darf frei verwendet werden.  

Комментарий: Диакон Кураев стал "предателем в рясе"? 30.04.2020

Патриарх Кирилл запретил диакона Андрея Кураева в служении. Теперь возможно самый известный христианский публицист современной России ожидает церковного суда, пишет Константин Эггерт - специально для DW.
September 21, 2018. - Russia, Moscow. - Patriarch Kirill of Moscow and all Russia welcomes relics of Saint Spyridon of Trimythous from Corfu, Greece, at the Christ the Saviour Cathedral. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Эпоха патриарха Кирилла подходит к концу 22.04.2020

Предстоятель РПЦ настроил против себя Кремль, интеллигенцию и православных фундаменталистов. Действия патриарха Кирилла в период пандемии подорвали его авторитет навсегда, считает Константин Эггерт.
Patriarch Kirill, the head of the Russian Orthodox Church, attends a welcoming ceremony after arriving at Minsk National Airport, Belarus October 13, 2018. REUTERS/Vasily Fedosenko

РПЦ из-за коронавируса рекомендует прихожанам на Пасху молиться дома 10.04.2020

В условиях пандемии коронавируса РПЦ рекомендовала верующим воздержаться от посещения храмов в Страстную неделю, в день празднования Пасхи и в течение всего пасхального периода.
17.12.2018, Russland, Baltiysk: KALININGRAD REGION, RUSSIA - DECEMBER 17, 2018: Commander of the Russian Baltic Fleet, Vice Admiral Alexander Nosatov (R front) holds a flag of the Russian Navy for an Orthodox priest to bless at a ceremony to raise it aboard the Mytishchi missile corvette joining the Baltic Fleet at the naval base in Baltiysk. Vitaly Nevar/TASS Foto: Vitaly Nevar/TASS/dpa |

РПЦ может прекратить освящать оружие массового поражения 04.02.2020

Освящение оружия массового поражения не отражено в традиции православной церкви, считает совещательный орган Московского патриархата. Однако благословение военного транспорта допустимо.
Russian President Vladimir Putin is greeted by Patriarch Kirill, the head of the Russian Orthodox Church, during the Orthodox Easter service at the Christ the Saviour Cathedral in Moscow, Russia April 8, 2018. Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Комментарий: Бог в конституции не поможет РПЦ 04.02.2020

Конституционные инициативы патриарха Кирилла вызвали в РФ бурю комментариев. Хотя у защитников РПЦ и у ее критиков намного больше общего, чем кажется на первый взгляд, подмечает Константин Эггерт.
Ministry of Defence of Latvia is stepping up cyber security as the country will assume the presidency of the Council of the European Union in 2015 Copyright: DW/Gederts Gelzis January 2014, Riga

Латвийские православные не уходят из Московского патриархата 07.11.2019

В Латвии отлученный от церкви деятель создал организацию, которую спутали с ЛПЦ. Официальная православная церковь в Латвии остается под юрисдикцией Москвы.
1481491 Greece, Athens. 06/01/2013 Patriarch Kirill of Moscow and All Russia, left, and Archbishop Ieronymos of Athens and All Greece meet at the Athens airport. Sergey Pyatakov/RIA Novosti |

РПЦ прекратит общение с главой Элладской церкви из-за Украины 02.11.2019

Патриарх Кирилл не будет поминать в богослужениях архиепископа Афинского Иеронима II, заявил преставитель РПЦ. Данная позиция связана с решением Церкви Эллады признать Православную церковь Украины.
Russian Orthodox Church Patriarch Kirill looks during a service at the construction site of a new St. Spyridon cathedral in Nagatino, Moscow, Russia, Tuesday, March 27, 2012. (Foto:Mikhail Metzel/AP/dapd)

РПЦ грозит Элладской церкви санкциями из-за Украины 18.10.2019

Греческая православная церковь будет наказана РПЦ из-за признания Православной церкви Украины. РПЦ "прекратит общение" с некоторыми греческими архиереями.
Eine russische Fahne weht auf einem Regierungsgebäude neben den goldenen Kuppeln einer der vielen Kirchen auf dem Gelände des Kreml, aufgenommen am 09.05.2005. Foto: Bernd Settnik +++(c) dpa - Report+++

Комментарий: Письмо священников в защиту заключенных - спасательный круг для РПЦ 18.09.2019

Несколько десятков клириков РПЦ бросили христианский вызов путинскому полицейскому государству и этим попытались спасти репутацию церкви в глазах общества, считает Константин Эггерт.
19.10.2017 Jean de Charioupolis, Archbishop of the Russian Orthodox Churches in Western Europe, poses in his office, on October 19, 2017 at the Russian Cathedral St. Alexander Nevsky in Paris. / AFP PHOTO / STEPHANE DE SAKUTIN (Photo credit should read STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Getty Images)

Глава "русского экзархата" архиепископ Иоанн перешел в РПЦ 14.09.2019

После решения Константинопольского патриархата о роспуске "русского экзархата" в ноябре 2018 года в Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе заявили, что будут определять свою судьбу самостоятельно.
epa05161146 Russian Orthodox Patriarch Kirill speaks during mass at the Russian Orthodox Church in Havana, Cuba, 14 February 2016. EPA/Alexandre Meneghini / Pool

Комментарий: Триумф и трагедия "черного нала" РПЦ 18.07.2019

Патриарх Кирилл добился полного выхода РПЦ и других конфессий из-под финансового контроля. Это еще один шаг к будущему кризису официальной религии в России, считает Константин Эггерт.
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