Патриарх Московский

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Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, подобно состоявшейся в 2016 году в Гаване, может быть организована, сказал глава ОВЦС Московского Патриархата.
Ужесточение политического режима в России коснется и церкви. Если раньше иерархия терпела несогласных с официальной позицией, то этим временам, похоже, наступает конец, считает Константин Эггерт.
Призывы иерархов РПЦ не участвовать в протестах выглядят защитой интересов кремлевской властной корпорации. Церкви рано или поздно придется заплатить за сотрудничество с властью немалую цену, считает Константин Эггерт.
В условиях пандемии коронавируса в РПЦ пожилых верующих призвали отказаться от посещения рождественских служб и вместо этого смотреть их прямые трансляции.
Христианское сопротивление диктатуре стало отдельным явлением белорусской демократической революции, считает Константин Эггерт, комментируя письмо священников и мирян РПЦ к христианам Беларуси.
Патриарх Кирилл запретил диакона Андрея Кураева в служении. Теперь возможно самый известный христианский публицист современной России ожидает церковного суда, пишет Константин Эггерт - специально для DW.
Предстоятель РПЦ настроил против себя Кремль, интеллигенцию и православных фундаменталистов. Действия патриарха Кирилла в период пандемии подорвали его авторитет навсегда, считает Константин Эггерт.
В условиях пандемии коронавируса РПЦ рекомендовала верующим воздержаться от посещения храмов в Страстную неделю, в день празднования Пасхи и в течение всего пасхального периода.
Освящение оружия массового поражения не отражено в традиции православной церкви, считает совещательный орган Московского патриархата. Однако благословение военного транспорта допустимо.
Конституционные инициативы патриарха Кирилла вызвали в РФ бурю комментариев. Хотя у защитников РПЦ и у ее критиков намного больше общего, чем кажется на первый взгляд, подмечает Константин Эггерт.
В Латвии отлученный от церкви деятель создал организацию, которую спутали с ЛПЦ. Официальная православная церковь в Латвии остается под юрисдикцией Москвы.
Патриарх Кирилл не будет поминать в богослужениях архиепископа Афинского Иеронима II, заявил преставитель РПЦ. Данная позиция связана с решением Церкви Эллады признать Православную церковь Украины.
Греческая православная церковь будет наказана РПЦ из-за признания Православной церкви Украины. РПЦ "прекратит общение" с некоторыми греческими архиереями.
Несколько десятков клириков РПЦ бросили христианский вызов путинскому полицейскому государству и этим попытались спасти репутацию церкви в глазах общества, считает Константин Эггерт.
После решения Константинопольского патриархата о роспуске "русского экзархата" в ноябре 2018 года в Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе заявили, что будут определять свою судьбу самостоятельно.
Патриарх Кирилл добился полного выхода РПЦ и других конфессий из-под финансового контроля. Это еще один шаг к будущему кризису официальной религии в России, считает Константин Эггерт.
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