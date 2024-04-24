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Служившего панихиду по Навальному иерея запретили в служении

Евгений Жуков
24 апреля 2024 г.

Московский иерей Димитрий Сафронов присутствовал на похоронах Навального и провел панихиду на 40 дней после его смерти. Теперь патриарх Кирилл понизил его до псаломщика и запретил в служении.

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Церковь в Марьино, где отпевали Алексея Навального
Церковь в Марьино, где отпевали Алексея НавальногоФото: AP/dpa/picture alliance

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил на три года в священнослужении иерея московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе Димитрия Сафронова. Указ главы Русской православной церкви от 15 апреля был опубликован на сайте Московской городской епархии во вторник, 23 апреля, внимание на него обратили Telegram-каналы Sota и "Сирена".

В документе указывается, что клирику Сафронову запрещается проводить благословения, носить рясу и священнический крест. Священник отправлен псаломщиком в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в Москве для "выполнения тех поручений, которые определит ему настоятель". По окончании трехлетнего срока епитимьи, в зависимости от "отзывов с места несения послушаний", должно быть принято "решение о возможности его дальнейшего священнослужения".

Причины наказания не называются. Также запрещенный в служении костромской иерей Иоанн Бурдин называет отсутствие в указе патриарха причин и ссылок на канонические нормы "нарушением всяких церковных правил".

"Сирена" и Sota пишут, что Димитрий Сафронов был на похоронах Алексея Навального и провел панихиду на 40 дней после его смерти. "Медуза" обращает внимание, что его подпись стояла под обращением священнослужителей с призывом отдать семье тело политика.

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