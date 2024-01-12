Церковь цвета хаки - воинствующее православие Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Sergei Chirikov/dpa/picture alliance

Под Рождество (к 7 января, как его празднует РПЦ) патриарх Кирилл своим указом запретил в служении и снял с настоятельства известного московского храма Троицы в Хохлах священника Алексея (Уминского). В декабре другой известный московский священнослужитель Владимир (Лапшин), ученик отца Александра (Меня), был отправлен на покой в связи с достижением 75-летнего возраста. Ну а вместо Уминского настоятелем стал скандальный милитарист Александр (Ткачев). В первой же своей проповеди на новом месте он рассказал про "генерала Христа". Последних известных противников войны, развязанной Владимиром Путиным против Украины в феврале 2024 года, выдавливают из РПЦ.

Конец церковного возрождения

Иван Преображенский Фото: Privat

Отец Алексей (Уминский) - один из последних священнослужителей, которые были лицом Русской православной церкви в 1980-е годы, когда в СССР, как тогда говорили, началось постепенно духовное возрождение. Полуподпольные приходы росли как на дрожжах. Священнослужители "на дому" встречались с верующими, возникали первые большие общины. Среди них были и те, что образовывались вокруг известных православных интеллектуалов, к которым относится, безусловно, отец Алексей (Уминский), ставший настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах в 1993 году и создавший там удивительную атмосферу христианской духовной свободы, которой и я, живя в Москве, успел немного насладиться.

Всю его активность в одном тексте охватить практически невозможно, хотя это и не нужно. Достаточно вспомнить хотя бы самые яркие его действия в последние, все более темные для России, годы. Вместе с несколькими другими священнослужителями он не побоялся прийти и поддержать на суде политика Алексея Миняйло в 2019 году. Долгие годы священник и его прихожане помогали детскому хоспису "Дом с маяком" - не только материально, но и, например, привозя детей с особенностями, которых во многих московских церквях отказывались пускать на службы и причащать, к себе в храм на литургию.

Отец Алексей (Уминский) вел миссионерскую, просветительскую и писательскую деятельность. Наконец, настоятель храма Троицы в Хохлах не принял путинскую агрессию против Украины и продолжал молиться о мире, когда большинство священников читали по сути провоенную молитву, специально после начала полномасштабных боевых действий придуманную и навязанную патриархом Кириллом всем Русской православной церкви. За это Уминского, и даже больше его паству, и наказали. Патриарх лично подписал указ, а священника вызвали на церковный суд в храм Христа Спасителя, который, впрочем, 11 января не состоялся. Возрождение закончилось оголтелым милитаризмом, который не снился РПЦ даже в сталинские годы.

Церковь воинствующая и распадающаяся

За 20 лет, которые отец Алексей (Уминский) был настоятелем храма Троицы Живоначальной, РПЦ очень сильно изменилась. Она утратила доверие значительной части россиян. Ее главой вместо покойного патриарха Алексия II, выступавшего за сохранение дистанции в отношениях с государством, стал Кирилл, быстро превратившийся в одного из кремлевских олигархов по своей риторике, доходам и агрессивности.

Итоги этих изменений плачевны. От РПЦ после начала полномасштабной агрессии отпала Украинская православная церковь, которая по численности была лишь немногим меньше российской. Количество посещающих храмы на Рождество, даже по официальным данным российского МВД, снизилось с 2022 года примерно на 40%, то есть с 2,4 млн до 1,4 млн человек.

Сам же патриарх Кирилл превратился в злобный подголосок президента Путина. За пределами страны он воспринимается как один из рядовых российских олигархов: он под национальными санкциями в Чехии с начала 2023 года, а в Евросоюзе от того же самого его пока спасает только заступничество венгерского премьера и еще одного путинского друга Виктора Орбана.

РПЦ не возродится

Милитаризация РПЦ, фактически вступление ее в войну на стороне российской оккупационной армии, возможно, укрепляют дружбу патриарха Кирилла с Кремлем. Но саму РПЦ превращает в ветхозаветную секту. Вместо христианских призывов к милосердию и гуманности жрецы вроде отца Александра (Ткачева), сменившего отца Алексея (Уминского), фактически агитируют за принесение человеческих жертв и готовы благословлять ракеты, падающие на единоверцев в Украине. Время, когда у россиян церковь пользовалась как общественный институт наибольшим доверием, прошло, ее давно обогнали армия и спецслужбы. Теперь даже если путинизм рухнет, а патриарха Кирилла заменят на кого-нибудь вроде отца Алексея (Уминского), совершенно не факт, что РПЦ сумеет выползти из смертельного кризиса. Кажется, совсем немного осталось, чтобы патриарх Кирилл, неважно под давлением Кремля или по собственной инициативе, пришел служить праздничную литургию в облачении цвета хаки.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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