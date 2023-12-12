Православные священники Молдовы выбирают между РФ и Румынией

После вторжения России в Украины православные священники в Молдове все чаще переходят из митрополии, подчиненной РПЦ в Москве, в румынскую. Кто и почему это делает - у DW.

В воскресенье, 10 декабря, церковь в кишиневском пригороде Гидигич вышла из состава Молдавской митрополии Русской православной церкви (РПЦ), пройдя процедуру перерегистрации в агентстве госуслуг, и присоединилась к Бессарабской митрополии в составе Румынской православной церкви. Решение было встречено аплодисментами примерно двух сотен присутствовавших на литургии верующих.

Неделей ранее точно такое же событие произошло в церкви Святого Иерарха Николая, расположенной прямо напротив посольства России в центре Кишинева. Исход священников в Бессарабскую митрополию начался и стал нарастать в последние полгода, речь идет о десятках приходов. Румынская православная церковь оповестила о планах построить в Молдове два кафедральных собора - в Кишиневе и Бельцах.

Протоиерей Павел Борщевский Фото: Alexandr Burakow/DW

Со своей стороны, Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир 16 ноября даже вынужден был собрать настоятелей, чтобы обсудить предложение протоиерея Павла Борщевского и еще девяти священников о переходе всей митрополии в Румынскую православную церковь, однако было принято решение остаться частью Русской православной церкви. Тем не менее через час после его объявления Борщевский заявил, что "после совещания вопрос присоединения к Румынскому патриархату остается открытым".

Религия и политика

В Молдове наблюдается каноническая аномалия - действуют две параллельные православные юрисдикции: Молдавская митрополия Московского патриархата и Бессарабская митрополия Румынской церкви с абсолютно идентичным вероисповеданием и румынским языком литургии.

После развала СССР, официально государства атеистического, где верующие часто находились под контролем спецслужб, обе митрополии, имеющие глубокие исторические корни, одновременно заявили о своих правах на территорию Молдовы. В 1992 году решением синода РПЦ Православная церковь Молдовы получила статус самоуправляемой, а синод Румынской церкви восстановил Бессарабскую митрополию.

Здание Бессарабской митрополии Румынской православной церкви Фото: Alexandr Burakow/DW

Де-юре они были равны, отмечает теолог Виктор Готишан, но в политическом плане РПЦ находилась в Молдове привилегированное положении, имея тесные связи с властями, а митрополит Кишиневский даже имел диппаспорт и дипномера на его машине. Так продолжалось до 2021 года, когда к власти в стране пришла проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS). Новые власти придерживаются правила, что в светском государстве все конфессии должны быть и фактически равны.

Сколько верующих у митрополий сегодня, сказать сложно. Результаты последней переписи 2014 года, в ходе которой 98% граждан Молдовы назвали себя православными, по мнению Виктора Готишана, нереалистичны. Православных по факту крещения, конечно, большинство, продолжает эксперт, но это 70-80%, а реально ходят в церковь, по его оценке, от силы процентов двадцать, то есть Молдова не более религиозна, чем другие страны бывшего СССР.

У кого больше приходов и прихожан

До прихода PAS к власти, отмечает эксперт, можно было на основании цифр, предоставленных митрополиями, говорить, что примерно 80% православных жителей страны принадлежат Молдавской митрополии РПЦ - 1277 приходов и монастырей против 288 у Бессарабской митрополии Румынской православной церкви. Но после российского вторжения в Украину в Бессарабскую митрополию перешли 60 приходов - это те, о ком писали СМИ, и положение стало меняться поменялись. "В ближайшие три-пять лет процесс продолжится, и митрополии могут сравняться", - прогнозирует Виктор Готишан.

Церковь Святого Иерарха Николая перешла в каноническую юрисдикцию Румынской православной церкви Фото: Alexandr Burakow/DW

Ситуация обострилась в конце июня, когда священник Алексей Сырбу из села Пухой под Кишиневом вышел из клира Православной церкви Молдовы и присоединился к Бессарабской митрополии, а митрополит Молдовы Владимир за это лишил его права совершать богослужения. В ответ Бессарабская митрополия назвала меры неправомерными, и митрополит Бессарабский Петру, которого РПЦ считает раскольником, объявил, что примет в свою юрисдикцию всех священнослужителей с левого берега Прута.

Законодательство о свободе вероисповедания в Молдове одно из самых либеральных в Европе. Общинам для перехода в другую митрополию достаточно составить протокол собрания для Минюста и перерегистрироваться в агентстве госуслуг. Для верующих в практическом плане не меняется ничего, религиозный календарь остается прежним.

Письмо митрополита Владимира патриарху Кириллу

В октябре экс-депутат парламента от Христианско-демократической партии Влад Кубряков выложил в Сеть письмо митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, отправленное патриарху Московскому Кириллу, как оказалось, еще 5 сентября. Это, по оценкам наблюдателей, была явно сознательная утечка. Неожиданным оказался жесткий тон послания. Позже подлинность письма подтвердил пресс-секретарь Молдавской митрополии, епископ Иоанн Мошнегуцу.

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир Фото: Vitalie Călugăreanu

В письме говорилось об оттеснении православной церкви Молдовы на периферию молдавского общества из-за связи митрополии с Московским патриархатом, "который воспринимается как форпост Кремля и поборник российского вторжения в Украину".

Митрополит Владимир подчеркивал, что "у народа Молдовы латинские корни, и он останется в этом цивилизационном пространстве". "В России и светская, и церковная власть относятся к нам как к периферийному и бесхребетному народу, лишенному права принимать решения", - написал также митрополит Владимир. Ответил ли патриарха Кирилл на письмо митрополита, неизвестно.

Каждый выбирает церковь согласно своим убеждениям

А через два дня после обнародования текста письма в кишиневском Соборе Рождества Христова произошло знаковое событие - впервые митрополит Кишиневский и всея Молдовы сам рукоположил архимандрита Филарета в епископы. Ранее все молдавские епископы РПЦ рукополагались в Москве. В ноябре к Бессарабской митрополии Румынской православной церкви присоединился основатель и проректор Духовной академии Кишинева, один из ведущих богословов страны Вячеслав Казаку, а счет священников-перебежчиков пошел на десятки.

Опрошенные DW прихожане храмов Кишинева по-разному оценивают происходящее. Студенты сказали, что румынская церковь для них чужая, а пенсионеры подчеркнули родственность и единство веры. Самое же развернутое мнение высказал атеист, назвавшийся Виталием и признавшийся, что зашел в храм поставить свечку за родственника.

Он считает, что сейчас каждый выбирает церковь согласно своим убеждениям. Общество в Молдовы, по его оценке, разделено на три части: "Треть за объединение с Румынией, треть за независимость в составе Евросоюза и есть те, кто за Россию". Война лишь катализировала давно созревшие решения отмели, уточнил мужчина.

"Кто поработал в Румынии и странах ЕС, вряд ли, вернувшись в Молдову, пойдут в русскую церковь", - добавляет Виктор Готишан. (Для решения священников о переходе в другую юрисдикцию. - Ред.) одинаково важны, отмечает он, все три упомянутых фактора - и война (в Украине. - Ред.), и смена власти в стране, и настроения в обществе.

Два митрополита одной церкви?

В то же время имеет место и политическая игра, добавляет Готишан, комментируя предложение протоиерея Павла Борщевского войти всей Православной церковью Молдовы под руководством митрополита Владимира в состав Румынского патриархата в обход Бессарабской митрополии.

Готишан убежден, что в этом предложении нет логики, ведь в румынской церкви Владимира не ждут, учитывая его давнюю близость с Москвой. Кроме того, подвел итог эксперт, тогда возникла бы ситуация, когда в Молдове существовало бы два митрополита одной церкви - Румынской православной.

Между тем в Молдавской митрополии РПЦ осуждают переход ее священников в Румынскую церковь, некоторым из них запрещают проводить службы. Там уверены, что в действительности в Бессарабскую митрополию переходят меньше приходов, чем об этом говорят.

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