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Церковь Молдовы подтвердила свой статус в качестве части РПЦ

Даниил Сотников
16 ноября 2023 г.

Православная церковь Молдовы не намерена присоединяться к румынской патриархии несмотря на поддержку РПЦ войны.

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Триумфальная арка и Собор Рождества Христова в Кишеневе
Триумфальная арка и Собор Рождества Христова в КишеневеФото: blickwinkel/IMAGO

Православная церковь Молдовы останется в статусе самоуправляемой части Русской православной церкви (РПЦ) вопреки призывам отдельных священнослужителей присоединиться к Румынской православной церкви, сообщил официальный представитель Митрополии Молдовы епископ Иоан Мошнегуцу в четверг, 16 июня.

Решение о сохранении статуса было принято по итогам совещания митрополита Владимира с настоятелями церквей и монастырей. "На заседании было принято решение, согласно которому Молдавская православная церковь сохраняет свой актуальный статус. Клир и народ остаются верны Молдавской православной церкви и митрополиту Владимиру. Дискуссии о присоединении Молдавской православной церкви к румынской патриархии подниматься не будут", - цитирует Мошнегуцу агентство ТАСС.

Призывы священников разорвать связи с РПЦ из-за войны

В начале ноября несколько священнослужителей Молдовы призвали к переговорам о присоединении к Румынской православной церкви и выходу из РПЦ из-за ее поддержки российского вторжения в Украину. В своем обращении священники обвинили Патриарха Кирилла в "призывах к кровопролитию между кровными братьями и братьями по вере вопреки всему учению Православной Церкви".

В сентябре с призывом переходить в ряды Румынской православной церкви выступила действующая на территории Молдовы Бессарабская митрополия Румынского патриархата. Тогда же митрополит Молдовы Владимир также критиковал позицию РПЦ по войне, но не призвал к разрыву отношений, отмечает агентство KNA.

Проевропейский президент Молдовы Майя Санду заявила на этой неделе, что церковь в Молдове не может просто игнорировать поддержку войны в Украине со стороны РПЦ, но она не собирается давать советов священнослужителям.

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